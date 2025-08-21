После полуночи десятки судов устремляются к Дворцовому мосту, чтобы занять лучшие позиции для наблюдения.
Мы знаем, как миновать эту водную очередь! Отправимся через закрытую часть Адмиралтейских верфей с выходом в Большую Неву. Вы рассмотрите ключевые локации города в волшебном вечернем свете и полюбуетесь разведением мостов.
Описание водной прогулки
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Разведение Благовещенского моста вы будете наблюдать с редкого ракурса, без суеты и спешки. Затем маршрут пройдёт мимо Эрмитажа и Зимней канавки — к разведённым Дворцовому и Троицкому мостам. На обратном пути вы застанете подъём Литейного моста.
Вы увидите:
- закрытую акваторию Адмиралтейских верфей — откуда на воду вышли почти 3000 судов
- фасады Зимнего дворца и панораму центра Петербурга с воды
- разведение четырёх главных мостов города: Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного
Организационные детали
- Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его)
- Рекомендуем взять с собой тёплую одежду
Как проходит прогулка
- На моторном катере «Орфей», «Пегас», «Калипсо» в группе до 11 человек
- Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид (без наушников)
- В случае дождя и сильного ветра мы раскроем защитный тент
- Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет
- На большинстве катеров не предусмотрена туалетная комната
- Посадка на борт начнётся в 00:30, отправление катера в 00:45
ежедневно в 00:45
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2700 ₽
|Дети 4-12 лет
|2100 ₽
|Дети до 3 лет
|10 ₽
|Льготный
|2500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной реки Фонтанки 71
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лейли
21 авг 2025
Вариант для комфортного наслаждения водной прогулкой в кругу семьи. Пледики были очень к месту! Спасибо, что оснастили каждого пассажира! Под экскурсионного аудиогида ночью отлично спится. Кому актуально - вам сюда, а организаторам пожелание более живой атмосферы и музыки!:)
A
Andrey
17 авг 2025
Отличный маршрут
Б
Беленкова
16 авг 2025
Не рекомендую именно этот маршрут для пассажиров с детьми или тем, кто не хочет долго находиться в катере.
К
Кристина
14 авг 2025
Незабываемое путешествие по ночному Петербургу,посчастливилось совершить ночную прогулку по Неве — и это действительно особенное впечатление!
Анна
26 июл 2025
Я очень благодарна организаторам за экскурсию! Совершенно запутавшись с датами и не учтя то, что экскурсия, начинающаяся в 00:45 - это уже следующий день, я ошиблась с днем бронирования. Не смотря на это, нам позволили посетить экскурсию, и это было супер клиентоориентированно!
Сама экскурсия комфортная, интересная и насыщенная. Спасибо капитану за безопасность!
Всем советую организатора
И
Ирина
21 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Организатор прекрасный. Я неверно забронировала время, организатор все любезно перенес и сориентировал!
