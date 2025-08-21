читать дальше

долгое и немного утомительное с учетом времени отправки в 00:45! Когда приплыли к мостам часть их них уже были разведены, а значит есть катера, которые отплывают с туристами раньше.

Именно наш капитан не удосужился подплыть к мостам, как это делали другие, и даже не удосужился развернуть катер, чтобы было удобнее смотреть, смотрели оглядываясь!

В будущем буду обращать внимание на эти моменты!