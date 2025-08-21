Мои заказы

На катере к разведённым мостам Петербурга - через порт

Сбежать от суеты и отправиться к мостам через Адмиралтейские верфи
После полуночи десятки судов устремляются к Дворцовому мосту, чтобы занять лучшие позиции для наблюдения.

Мы знаем, как миновать эту водную очередь! Отправимся через закрытую часть Адмиралтейских верфей с выходом в Большую Неву. Вы рассмотрите ключевые локации города в волшебном вечернем свете и полюбуетесь разведением мостов.
4.9
6 отзывов
Описание водной прогулки

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Разведение Благовещенского моста вы будете наблюдать с редкого ракурса, без суеты и спешки. Затем маршрут пройдёт мимо Эрмитажа и Зимней канавки — к разведённым Дворцовому и Троицкому мостам. На обратном пути вы застанете подъём Литейного моста.

Вы увидите:

  • закрытую акваторию Адмиралтейских верфей — откуда на воду вышли почти 3000 судов
  • фасады Зимнего дворца и панораму центра Петербурга с воды
  • разведение четырёх главных мостов города: Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного

Организационные детали

  • Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его)
  • Рекомендуем взять с собой тёплую одежду

Как проходит прогулка

  • На моторном катере «Орфей», «Пегас», «Калипсо» в группе до 11 человек
  • Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид (без наушников)
  • В случае дождя и сильного ветра мы раскроем защитный тент
  • Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет
  • На большинстве катеров не предусмотрена туалетная комната
  • Посадка на борт начнётся в 00:30, отправление катера в 00:45

ежедневно в 00:45

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный2700 ₽
Дети 4-12 лет2100 ₽
Дети до 3 лет10 ₽
Льготный2500 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У набережной реки Фонтанки 71
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Лейли
Лейли
21 авг 2025
Вариант для комфортного наслаждения водной прогулкой в кругу семьи. Пледики были очень к месту! Спасибо, что оснастили каждого пассажира! Под экскурсионного аудиогида ночью отлично спится. Кому актуально - вам сюда, а организаторам пожелание более живой атмосферы и музыки!:)
A
Andrey
17 авг 2025
Отличный маршрут
Б
Беленкова
16 авг 2025
Не рекомендую именно этот маршрут для пассажиров с детьми или тем, кто не хочет долго находиться в катере.
Во первых за счет удаленности точки отправки катера от основных мостов плавание очень
читать дальше

долгое и немного утомительное с учетом времени отправки в 00:45! Когда приплыли к мостам часть их них уже были разведены, а значит есть катера, которые отплывают с туристами раньше.
Именно наш капитан не удосужился подплыть к мостам, как это делали другие, и даже не удосужился развернуть катер, чтобы было удобнее смотреть, смотрели оглядываясь!
В будущем буду обращать внимание на эти моменты!

К
Кристина
14 авг 2025
Незабываемое путешествие по ночному Петербургу,посчастливилось совершить ночную прогулку по Неве — и это действительно особенное впечатление!

Атмосфера просто завораживает: ночной город, подсвеченный огнями, мосты, величественно разводящиеся над головой, и прохладный речной
читать дальше

ветер создают неповторимое ощущение сказки. Особенно впечатлило, как близко подплывали к разводимым мостам — такие кадры получаются просто фантастические!

Капитан нашего судна оказался настоящим профессионалом своего дела. Он виртуозно управлял судном!
Время пролето незаметно, но при этом успеваешь насладиться всеми красотами ночного города.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Петербург с новой, необычной стороны. Это действительно незабываемый опыт, который позволяет по-настоящему прочувствовать магию ночного города!!!

Анна
Анна
26 июл 2025
Я очень благодарна организаторам за экскурсию! Совершенно запутавшись с датами и не учтя то, что экскурсия, начинающаяся в 00:45 - это уже следующий день, я ошиблась с днем бронирования. Не смотря на это, нам позволили посетить экскурсию, и это было супер клиентоориентированно!
Сама экскурсия комфортная, интересная и насыщенная. Спасибо капитану за безопасность!
Всем советую организатора
И
Ирина
21 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Организатор прекрасный. Я неверно забронировала время, организатор все любезно перенес и сориентировал!
Посмотрели 3 моста, прогулка шикарная, подплыли очень близко. Рекомендую!!!!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

