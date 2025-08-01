Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу, охватывающая семь знаковых мостов, включая Александра Невского и Дворцовый.



Участники увидят главные достопримечательности, такие как Казанский и Исаакиевский соборы, Эрмитаж и Петропавловскую крепость. Маршрут проходит по Невскому проспекту и самой узкой улице города. Вечером возможно наблюдение разведения Дворцового моста. Подходит для семей с детьми, так как предусмотрено детское кресло

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться разводкой мостов. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но стоит учитывать холод и короткий световой день.

Сейчас август — это идеальное время.