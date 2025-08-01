Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу, охватывающая семь знаковых мостов, включая Александра Невского и Дворцовый.
Участники увидят главные достопримечательности, такие как Казанский и Исаакиевский соборы, Эрмитаж и Петропавловскую крепость. Маршрут проходит по Невскому проспекту и самой узкой улице города. Вечером возможно наблюдение разведения Дворцового моста. Подходит для семей с детьми, так как предусмотрено детское кресло
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Семь знаковых мостов
- 🏛️ Главные достопримечательности
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 📜 Интересные исторические факты
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться разводкой мостов. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но стоит учитывать холод и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Александра Невского мост
- Большеохтинский мост
- Литейный мост
- Сампсониевский мост
- Троицкий мост
- Дворцовый мост
- Благовещенский мост
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Петропавловская крепость
- Эрмитаж
- Дворцовая площадь
- Адмиралтейство
Описание экскурсии
Вы проедете по семи мостам — Александра Невского, Большеохтинскому, Литейному, Сампсониевскому, Троицкому, Дворцовому и Благовещенскому.
Прогуляетесь у Большеохтинского моста, Смольного собора и домика Петра и полюбуетесь панорамой города на стрелке Васильевского острова.
Увидите Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Дворцовую площадь и Адмиралтейство.
А я расскажу:
- С чего начинался Санкт-Петербург и что было до него
- Какой рекорд поставил Петропавловский собор
- Почему в Питере больше нельзя застрять на мостах
- Каким было самое первое здание в городе и существует ли оно до сих пор
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Renault Grand Espace. Есть детское кресло
- Вечером маршрут можно привязать к разведению Дворцового моста. Доплата — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 3017 туристов
Меня зовут Алексей. Петербуржец в пятом поколении, родился в Ленинграде на Петроградке. Люблю и уважаю свой город, с юных лет увлекаюсь его историей, и с возрастом мой интерес к нему только растёт. Мне нравится показывать Питер путешественникам, увлекать и удивлять людей его историей и архитектурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 авг 2025
Доступное изложение незаезженных фактов о городе. Экскурсия интересная, лёгкая и познавательная. Алексей- приятный собеседник и гид. Были с детьми, им тоже очень понравилось. Не чувствовалось строгое соблюдение тайминга, поездка проходила в непринужденной обстановке. Советую данную экскурсию и гида Алексея.
Трифонов
24 июл 2025
Лёгкая ненавязчивая экскурсия на хорошем, чистом автомобиле с кондиционером и интересным гидом, рекомендую!
Владимир
17 июл 2025
Содержание соответствует описанию. Широкий кругозор коренного жителя Алексея. Однозначно рекомендуем!
К
Королева
13 июл 2025
Спасибо большое Алексею за проведенную экскурсию!!! Интересный маршрут, увлекательный рассказ от жителя Санкт-Петербурга. Узнали много нового, посмотрели на разведение мостов. Подойдет семьям с детьми. Будем рекомендовать друзьям!
О
Ольга
13 июл 2025
Спасибо за отличную экскурсию, дети включили ее в ТОП-3 экскурсий по Питеру. Очень интересный рассказ о городе, Алексей держал внимание всю экскурсию. Были неожиданные обстоятельства и ограничения, связанные с перекрытием центра города. Но удалось объехать и все же посмотреть развод мостов.
О
Оксана
4 июл 2025
Очень рада, что выбрала эту экскурсию из множества предлагаемых в Петербурге вариантов. Прекрасно провели вечер. Экскурсия на комфортнном авто,интересный маршрут с видовыми точками,
Надежда
2 июл 2025
Были на экскурсии с сыном подростком. Интересно было всем. Время пролетело незаметно, узнали для себя много нового, несмотря на то, что в Санкт Петербурге не в первый раз. Очень интересная подача материала, лёгкая, доступная. Алексей учел все наши пожелания, что тоже приятно. Алексей, благодарим за Ваш труд!
Екатерина
10 июн 2025
Были очень впечатлены этой экскурсией. Очень много интересных фактов узнали и о мостах и о Питере с его историей. Очень интересный маршрут. Остались очень довольны Алексеем как гидом.
О
Ольга
2 фев 2025
Экскурсия супер! Хотела показать город сестре, но и сама очень впечатлилась:маршрутом, видами, историей. Алексей лучший, очень рекомендую всем!
