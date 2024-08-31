На этой водной прогулке вы увидите город с необычного ракурса, взглянете на дворцы, старинные мосты и знаменитые набережные. Почувствуете дыхание и ритм Петербурга.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание водной прогулки
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Мы пройдём по такому маршруту:
- Набережная реки Мойки и вид на Юсуповский дворец
- Река Мойка и вид на Строгановский дворец, Марсово поле, Летний сад и Михайловский замок
- Зимняя канавка, Эрмитажный мост, вид на Зимний дворец и Малый Эрмитаж
- Река Нева и вид на Петропавловскую крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Эрмитаж
- Река Фонтанка и вид на Аничков мост, Летний сад, Шереметевский и Аничков дворцы
- Крюков канал и вид на Коломну и Никольский морской собор
- Река Мойка и вид на старинные набережные, дворцы и мосты
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги капитана и прогулка на комфортабельном катере
- На судне есть спасательные жилеты, перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. Имеются пледы и зонтики
- Обращаем внимание: это водная прогулка без сопровождения гида или аудиогида. Возможно добавить к прогулке гида — 3500 ₽/час.
- Маршрут может немного корректироваться
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канал Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2746 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Варвара
31 авг 2024
Это было очень крутое катание. Капитан Мирослав подарил кучу положительных эмоций 🙂🙂🙂спасибо за вашу работу ☺️
