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На экскурсии, будто на машине времени, мы проедем по всему историческому центру Санкт-Петербурга и увидим ожившую историю столицы Российской империи, неразрывно связанную с императорским домом Романовых.



Мы узнаем, как задуманный Петром Великим город рождался и превращался в один из самых красивых городов мира.