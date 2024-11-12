На экскурсии, будто на машине времени, мы проедем по всему историческому центру Санкт-Петербурга и увидим ожившую историю столицы Российской империи, неразрывно связанную с императорским домом Романовых.
Мы узнаем, как задуманный Петром Великим город рождался и превращался в один из самых красивых городов мира.
Мы узнаем, как задуманный Петром Великим город рождался и превращался в один из самых красивых городов мира.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНа экскурсии вам расскажут про Елизаветинское барокко — в этом стиле, в частности, построен Зимний дворец на Дворцовой площади. Вы затронете историю города, его архитектуру и узнаете немного больше о правителях Российской империи того времени. Периоды становления Санкт-Петербурга • Ранний период • Эпоха Екатерины Великой • Трагический стык веков • Золотой девятнадцатый век Что вы увидите?
- Дворцовую площадь • Стрелку Васильевского острова • Исаакиевский собор • Спас-на-Крови • Михайловский замок • Крейсер «Аврора» Вместе с гидом вы прогуляетесь по старинной Петропавловской крепости, проект которой придумал сам Пётр I. День основания этой крепости, 27 мая 1703 года, считают днём основания Санкт-Петербурга. Важная информация:.• Участие в экскурсии строго от 7 лет.
- Экскурсия проводится на микроавтобусе до семи пассажирских мест.
По вторникам, средам и четвергам с 09:00 до 17:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы увидим:
- Рождение и ранний период Санкт-Петербурга
- Елизаветинское барокко
- Эпоха Екатерины Великой
- Трагический стык веков
- Золотой девятнадцатый век
- По дороге сделаем шесть остановок:
- На Дворцовой площади
- На стрелке Васильевского острова
- У Исаакиевского собора
- У Спаса-на-Крови
- У Михайловского замка
- У крейсера «Аврора»
- Наша экскурсия закончится сорокаминутной прогулкой-экскурсией по Петропавловской крепости. Музеи Петропавловской крепости вы можете посетить самостоятельно после окончания экскурсии
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение музеев Петропавловской крепости
Место начала и завершения?
Любое место в центре Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, средам и четвергам с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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