Предлагаю углубленную, 3-часовую экскурсию по Петропавловской крепости, самому раннему архитектурному ансамблю Санкт-Петербурга.
Мы посетим не только в Петропавловский Собор, ставший усыпальницей семьи Романовых, тюрьму Трубецкого бастиона, но и увидим экспозиции Комендантского дома, дающие представление о жизни Петербурга и Петрограда в период с 1703 по 1918 годы.
Мы посетим не только в Петропавловский Собор, ставший усыпальницей семьи Романовых, тюрьму Трубецкого бастиона, но и увидим экспозиции Комендантского дома, дающие представление о жизни Петербурга и Петрограда в период с 1703 по 1918 годы.
Ближайшие даты:
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 400 ₽
|Для студентов, учащихся, пенсионеров
|2 200 ₽
Что вас ожидает:
- Петропавловской крепость
- Петропавловский собор
- Тюрьму Трубецкого бастиона
- Экспозицию Комендантского дома
Описание
Что вас ожидает: Экспозиция в Комендантском доме — редкая возможность увидеть, как выглядел город в прошлом, как был устроен быт горожан, чем ежедневно пользовались люди разных сословий, как они передвигались по городу. На выставке представлены такие интереснейшие предметы, как символические ключи от города, макет доходного дома и первый серийный автомобиль «Бенц-Вело». Дополнительная информация:
- В зависимости от погоды и пожеланий гостей можно провести большую часть экскурсии на экспозициях, либо совместить более длительную прогулку по территории крепости с осмотром постоянных выставок.
- Во время утренней экскурсии можно стать свидетелями полуденного выстрела из пушки с Нарышкина бастиона.
По понедельникам, вторникам, пятницам в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида и рассказ про территорию Петропавловской крепости
- Петропавловский собор
- Тюрьму Трубецкого бастиона и экспозицию Комендантского дома
- Что не входит
- Отдельно оплачивается единый билет, который дает право посещения Петропавловского собора, тюрьмы Трубецкого бастиона и Комендантского дома.
- Цена единого билета для взрослых — 750 рублей, для учащихся РФ — 400 рублей, для пенсионеров РФ — 300 рублей, детям до 7 лет предоставляется бесплатный билет.
- Купленный билет действует 2 календарных дня, то есть после экскурсии вы сможете вернуться и осмотреть другие постоянные и некоторые временные выставки в Петропавловской крепости
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иоанновский мост (у шлагбаума)Завершение: Соборная площадь Петропавловской крепости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам, вторникам, пятницам в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Благодарю за выбор моей экскурсии! В ближайшее время я напишу или позвоню вам
- Чтобы мы могли обсудить ваши предпочтения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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