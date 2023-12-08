Петропавловская крепость с посещением Комендантского дома

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Предлагаю углубленную, 3-часовую экскурсию по Петропавловской крепости, самому раннему архитектурному ансамблю Санкт-Петербурга.

Мы посетим не только в Петропавловский Собор, ставший усыпальницей семьи Романовых, тюрьму Трубецкого бастиона, но и увидим экспозиции Комендантского дома, дающие представление о жизни Петербурга и Петрограда в период с 1703 по 1918 годы.
Петропавловская крепость с посещением Комендантского дома
Петропавловская крепость с посещением Комендантского дома
Петропавловская крепость с посещением Комендантского дома
Петропавловская крепость с посещением Комендантского дома
Петропавловская крепость с посещением Комендантского дома
Петропавловская крепость с посещением Комендантского дома
Петропавловская крепость с посещением Комендантского дома
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
15
дек
16
дек
17
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 400 ₽
Для студентов, учащихся, пенсионеров2 200 ₽

Что вас ожидает:

  • Петропавловской крепость
  • Петропавловский собор
  • Тюрьму Трубецкого бастиона
  • Экспозицию Комендантского дома

Описание

Что вас ожидает: Экспозиция в Комендантском доме — редкая возможность увидеть, как выглядел город в прошлом, как был устроен быт горожан, чем ежедневно пользовались люди разных сословий, как они передвигались по городу. На выставке представлены такие интереснейшие предметы, как символические ключи от города, макет доходного дома и первый серийный автомобиль «Бенц-Вело». Дополнительная информация:
  • В зависимости от погоды и пожеланий гостей можно провести большую часть экскурсии на экспозициях, либо совместить более длительную прогулку по территории крепости с осмотром постоянных выставок.
  • Во время утренней экскурсии можно стать свидетелями полуденного выстрела из пушки с Нарышкина бастиона.

По понедельникам, вторникам, пятницам в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида и рассказ про территорию Петропавловской крепости
  • Петропавловский собор
  • Тюрьму Трубецкого бастиона и экспозицию Комендантского дома
Что не входит
  • Отдельно оплачивается единый билет, который дает право посещения Петропавловского собора, тюрьмы Трубецкого бастиона и Комендантского дома.
  • Цена единого билета для взрослых — 750 рублей, для учащихся РФ — 400 рублей, для пенсионеров РФ — 300 рублей, детям до 7 лет предоставляется бесплатный билет.
  • Купленный билет действует 2 календарных дня, то есть после экскурсии вы сможете вернуться и осмотреть другие постоянные и некоторые временные выставки в Петропавловской крепости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мост (у шлагбаума)
Завершение: Соборная площадь Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, вторникам, пятницам в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Благодарю за выбор моей экскурсии! В ближайшее время я напишу или позвоню вам
  • Чтобы мы могли обсудить ваши предпочтения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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