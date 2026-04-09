Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю углубленную, 2,5-часовую экскурсию по Петропавловской крепости, самому раннему архитектурному ансамблю Санкт-Петербурга.



Мы посетим не только в Петропавловский Собор, ставший усыпальницей семьи Романовых, прогуляемся по территории Заячьего острова, но и увидим экспозиции Комендантского дома, дающие представление о жизни Петербурга и Петрограда в период с 1703 по 1918 годы. 5 14 отзывов

Юлия Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Билет для посещения 2300 ₽ за человека 5 14 отзывов Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Приглашаем вас отправиться на увлекательную экскурсию по Заячьему острову — историческому сердцу города! Вас ждет прогулка по живописной территории острова и знакомство с уникальной системой крепостных укреплений. Особое впечатление оставит путешествие по потайной потере — секретному ходу внутри бастиона, созданному на случай осады. Те, кто выберет утреннюю экскурсию, смогут стать свидетелями старинной городской традиции — полуденного выстрела, который до сих пор звучит в честь исторического наследия. Вас также ждет экскурсия по легендарному Петропавловскому собору и Великокняжеской усыпальнице — месту упокоения многих представителей династии Романовых. Особое место занимает экспозиция Трубецкого бастиона — редкая возможность заглянуть в историю тюремных камер, где содержались политические заключенные конца XIX — начала XX века. Узнайте, кто из знаменитых личностей останавливался в казематах крепости и какую роль она играла во времена Красного террора. Забронируйте свою экскурсию сегодня и окунитесь в богатое историческое наследие этого уникального места! Важная информация: Купленный входной билет действует 3 календарных дня, то есть после экскурсии вы сможете дополнительно осмотреть другие постоянные и некоторые временные выставки музея истории Санкт-Петербурга.

все дни кроме среды в 14.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Петропавловской крепость

Петропавловский собор

Великокняжеская Усыпальница

Тюрьма Трубецкого бастиона

Потерна Государева бастиона Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Входной единый билет: /n для взрослых - 1500 рублей, /n для учащихся РФ - 800 рублей, /n для пенсионеров РФ - 700 рублей, /n детям до 7 лет предоставляется бесплатный билет Где начинаем и завершаем? Начало: Иоанновский мост (у шлагбаума) Завершение: Соборная площадь Петропавловской крепости Когда и как рано покупать? Когда: все дни кроме среды в 14.00 Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Важная информация Купленный входной билет действует 3 календарных дня

То есть после экскурсии вы сможете дополнительно осмотреть другие постоянные и некоторые временные выставки музея истории Санкт-Петербурга Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.