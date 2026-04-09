Предлагаю углубленную, 2,5-часовую экскурсию по Петропавловской крепости, самому раннему архитектурному ансамблю Санкт-Петербурга.
Мы посетим не только в Петропавловский Собор, ставший усыпальницей семьи Романовых, прогуляемся по территории Заячьего острова, но и увидим экспозиции Комендантского дома, дающие представление о жизни Петербурга и Петрограда в период с 1703 по 1918 годы.
Мы посетим не только в Петропавловский Собор, ставший усыпальницей семьи Романовых, прогуляемся по территории Заячьего острова, но и увидим экспозиции Комендантского дома, дающие представление о жизни Петербурга и Петрограда в период с 1703 по 1918 годы.
Описание билетаПриглашаем вас отправиться на увлекательную экскурсию по Заячьему острову — историческому сердцу города! Вас ждет прогулка по живописной территории острова и знакомство с уникальной системой крепостных укреплений. Особое впечатление оставит путешествие по потайной потере — секретному ходу внутри бастиона, созданному на случай осады. Те, кто выберет утреннюю экскурсию, смогут стать свидетелями старинной городской традиции — полуденного выстрела, который до сих пор звучит в честь исторического наследия. Вас также ждет экскурсия по легендарному Петропавловскому собору и Великокняжеской усыпальнице — месту упокоения многих представителей династии Романовых. Особое место занимает экспозиция Трубецкого бастиона — редкая возможность заглянуть в историю тюремных камер, где содержались политические заключенные конца XIX — начала XX века. Узнайте, кто из знаменитых личностей останавливался в казематах крепости и какую роль она играла во времена Красного террора. Забронируйте свою экскурсию сегодня и окунитесь в богатое историческое наследие этого уникального места! Важная информация: Купленный входной билет действует 3 календарных дня, то есть после экскурсии вы сможете дополнительно осмотреть другие постоянные и некоторые временные выставки музея истории Санкт-Петербурга.
все дни кроме среды в 14.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловской крепость
- Петропавловский собор
- Великокняжеская Усыпальница
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Потерна Государева бастиона
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входной единый билет: /n для взрослых - 1500 рублей, /n для учащихся РФ - 800 рублей, /n для пенсионеров РФ - 700 рублей, /n детям до 7 лет предоставляется бесплатный билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мост (у шлагбаума)
Завершение: Соборная площадь Петропавловской крепости
Когда и как рано покупать?
Когда: все дни кроме среды в 14.00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Купленный входной билет действует 3 календарных дня
- То есть после экскурсии вы сможете дополнительно осмотреть другие постоянные и некоторые временные выставки музея истории Санкт-Петербурга
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Юлия - прекрасный экскурсовод, создает уютную доброжелательную атмосферу, легко и свободно раскрывает исторические делали, отвечает на вопросы, Не раз была на экскурсии в крепости, с Юлией же вся история Петро-Павловской
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А
Увидели и прочувствовали первозданную красоту Петербурга. Экскурсовод буквально перенес нас во все эпохи связанные с этими местами (спасибо ей большое за это), кроме того стоит отметить ее профессионализм суметь найти подход для каждого участника экскурсии, - это дорогого стоит. Если вы читаете этот отзыв, то однозначно - заказывайте экскурсии у Юлии, не пожалеете!!!!!
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С
Большое спасибо экскурсоводуи Юлии. Человек знает своё дело. С интересом рассакывала. Что захотелось ещё прийти. Большое спасибо
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Д
Прекрасная экскурсия. Гид Юлия если и не участвовала в истории города лично, то однозначно наблюдала со стороны. Непринужденный рассказ, обилие фамилий, дат и событий. Поставленная речь. Ни каких А….. Эээ…..
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О
Была в Петропавловской крепости впервые, хотя в Санкт - Петербурге уже не первый раз. Содержательная, информативная, необычная экскурсия! Удачно рассчитана по времени, потому что впервые видела полуденный залп со стороны крепости, узнала много интересного про жизнь в Петербурге до революции.
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А
Заказал экскурсию в Петропавловскую крепость и не пожалел. Все было организовано на высшем уровне, организация встречи, увлекательный рассказ, много интересных фактов и незаезженной информации. Огромное спасибо Юлии! Экскурсию однозначно рекомендую.
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