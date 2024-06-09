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Романтическое свидание, расслабленная дружеская встреча или шумная вечеринка под музыку — любой формат станет незабываемым на современном катере. Кроме вашей компании на нём будет только капитан. Поэтому стиль поездки полностью на ваше усмотрение. Со своей стороны мы обеспечим комфорт и безопасность!