Романтическое свидание, расслабленная дружеская встреча или шумная вечеринка под музыку — любой формат станет незабываемым на современном катере. Кроме вашей компании на нём будет только капитан. Поэтому стиль поездки полностью на ваше усмотрение. Со своей стороны мы обеспечим комфорт и безопасность!
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вам нужно выбрать один из двух маршрутов:
Маршрут «Парадная Нева». Львиный мостик — Банковский мостик — Казанский собор — храм Спас на Крови — река Мойка — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Троицкий мост — река Фонтанка — Летний сад — Чижик-Пыжик — Михайловский замок
Маршрут «Удивительные каналы». Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Красный мост — дом Пушкина — Царские конюшни — Тройной мост — канал Грибоедова — храм Спас на Крови — Казанский собор — Банковский мостик
Организационные детали
- Прогулку для вас проведу я или другой профессиональный капитан из нашей команды
- На борту вас ждут приятные мелочи: мощная аудиосистема, тёплые пледы, бокалы, столик, зарядка для телефона, зонты
- По запросу мы можем организовать прогулку для 6-10 человек. Стоимость составит 8000 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Неподалёку от Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я представляю команду профессиональных капитанов в Петербурге. С радостью покажем вам красоты нашего города с борта катера.Задать вопрос
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