Раннее утро — идеальное время для сап-прогулки по Петербургу! Это возможность увидеть Северную столицу в атмосфере умиротворения и без толп туристов.
Вы рассмотрите главные символы с необычного ракурса и почувствуете ритм города под мерный плеск воды.
Кататься на сапе по пустынным каналам — всё равно что иметь собственный VIP-доступ к достопримечательностям!
Описание водной прогулки
Путешествие начнётся на рассвете — в то редкое время, когда каналы ещё спокойны, а гладь воды почти неподвижна. В этот час вы не встретите ни шумных катеров, ни больших судов, нарушающих тишину и поднимающих волны.
Наши профессиональные инструкторы позаботятся о вашей безопасности:
- Проведут инструктаж
- Обеспечат качественным снаряжением (шлемы и спасательные жилеты обязательны)
- Будут сопровождать вас на протяжении всего маршрута
Вы увидите:
- Петропавловскую крепость во всей её красе
- Троицкий мост — величественный разводной мост, соединяющий центр города с Петроградской стороной
- Зимний дворец и стрелку Васильевского острова. С воды Зимний дворец кажется ещё величественнее, а стрелка Васильевского — как иллюстрация из старинной открытки: кажется, будто вы плывёте сквозь прошлое Петербурга
Организационные детали
- Обязательные условия: вес до 150 кг, возраст от 14 лет
- Не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Не рекомендуем участие в прогулке беременным женщинам, людям с нарушениями ЦНС
- Вас будет сопровождать один из наших инструкторов-спасателей, прошедший необходимое обучение по спасению на воде
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кронверкской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наши инструкторы — настоящие профессионалы своего дела, не только действующие спортсмены в водных видах спорта, имеющие все необходимые сертификаты соответствия МЧС, но и настоящие мастера фотографии. Они знают много интересного о нашем любимом городе!
