Вы когда-нибудь видели Исаакиевский собор с зеркальной глади Мойки? А Львиный мост — на расстоянии вытянутой руки? На водной прогулке по каналам центр Петербурга открывается иначе, чем пешеходам. Наш капитан с ветерком прокатит вас по главным водным артериям Петербурга. Берите напитки, пледы — и готовьтесь удивляться знакомым незнакомым пейзажам!
Описание экскурсии
Вы успеете увидеть все знаковые точки исторического центра — без спешки, но и без долгого стояния на одном месте. Старт и финиш — на канале Грибоедова. А по пути вам встретятся:
- Львиный мост с чугунными химерами
- Николо-Богоявленский Морской собор
- Банковский мост с грифонами
- Спас на Крови и Казанский собор
- Крюков канал
- доходный дом шоколадного короля Р. Г. Веге
- остров Новая Голландия
- Юсуповский дворец
- Синий мост (самый широкий в городе)
- Исаакиевский собор
- дом-музей А. С. Пушкина
Организационные детали
- Это водная прогулка без сопровождения гида, с вами будет капитан судна
- В вашем распоряжении — катера «Лоррет» и «Арабелла» (до 5 гостей) или катер «Ода» (до 4 гостей). Ознакомиться с внешним видом и особенностями каждого судна можно в фотогалерее
- На борту: аудиосистема, пледы, бокалы, столик, зарядка для телефона, зонты
- Можно брать с собой: еду и напитки (кроме шоколада, тёмных ягод и красных напитков)
- Нельзя брать с собой животных и находиться на борту в сильном алкогольном опьянении
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Вместе с командой вожу катера и влюбляю в Петербург. В профессии с 2019 года, открыла мир водных прогулок для сотен счастливых гостей. Присоединяйтесь — маршрут будет незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасно покатались на катере. Все очень понравилось. Капитан супер 👍 все отлично
Людмила
Ответ организатора:
Александр,спасибо большое за отзыв,спасибо что выбрали нас и будем рады видеть Вас у нас на борту снов ☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По центральным каналам Санкт-Петербурга - на стильном катере»
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Санкт-Петербурга на катере с музыкой
Увидеть город с воды и попеть на борту
Начало: На набережной канала Грибоедова
Завтра в 00:00
30 мая в 00:00
7110 ₽
7900 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
15 980 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
8415 ₽
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Спуск к воде напротив дома 150 на наб. Фонтанки
Расписание: Ежедневно в 23:55
6500 ₽ за всё до 11 чел.
от 5350 ₽ за экскурсию