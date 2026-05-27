Петербург твоими глазами: прогулка на катере по рекам и каналам

Приятно провести время в окружении воды, друзей, музыки и лучших видов Петербурга
Приглашаем на свидание с городом, где каждый поворот открывает новую картину, а каждый мост словно подмигивает вам издалека. Вы окажетесь на борту катера, который сверкает, как только что распакованный гаджет. Он будет вашим пропуском в самое сердце водного Петербурга. А комфорт и безопасность мы берём на себя!
Описание экскурсии

Парадный Петербург (2 часа)

Золотая середина: уют каналов и мощь главной водной артерии города. Вы увидите всё самое важное и получите полное представление о городе.

Ночь разводных мостов (2 часа, с 23:59 до 2:00)

Самое романтичное и завораживающее шоу Петербурга. Ночная прогулка по каналам и выход на Неву для встречи с величественными разводными мостами.

Стоимость указана за 2 часа прогулки.

На борту есть бокалы и стаканчики — не забудьте ваши любимые напитки! Не переживайте о мелочах, санитарная комната на катере тоже есть. Музыка через Bluetooth добавит атмосферы, а наш капитан — настоящий маэстро водных просторов, с ним вам будет комфортно и безопасно.

Организационные детали

  • Мы имеем лицензию на водные перевозки, обеспечиваем страховкой пассажиров и капитана
  • На борту есть всё необходимое спасательное оборудование для безопасности прогулок, проводится предварительный инструктаж
  • К участию приглашаются пассажиры старше 3 лет
  • На борту катера в вашем распоряжении:
    — тёплые пледы
    — бокалы и стаканчики
    — стол
    — подключение музыки по Bluetooth
    — зонты
    — полноценный тент от дождя
    — бутилированная вода
    — WC

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Предлагаем в аренду уникальные, стильные чёрные катера нового поколения! С нами вы окунётесь в историю Санкт-Петербурга, пройдёте по живописным рекам и каналам, насладитесь невероятной красотой разводных мостов в акватории Невы
под любимую музыку с бокалом игристого. Для тех, кто ищет острых ощущений, мы подготовили шикарные маршруты с выходом в Финский залив для скоростного катания. Наши катера идеально подходят для свиданий, семейных или романтических прогулок, проведения дней рождения, девичников, мальчишников и других праздничных мероприятий.

