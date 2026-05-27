Приглашаем на свидание с городом, где каждый поворот открывает новую картину, а каждый мост словно подмигивает вам издалека. Вы окажетесь на борту катера, который сверкает, как только что распакованный гаджет. Он будет вашим пропуском в самое сердце водного Петербурга. А комфорт и безопасность мы берём на себя!
Описание экскурсии
Парадный Петербург (2 часа)
Золотая середина: уют каналов и мощь главной водной артерии города. Вы увидите всё самое важное и получите полное представление о городе.
Ночь разводных мостов (2 часа, с 23:59 до 2:00)
Самое романтичное и завораживающее шоу Петербурга. Ночная прогулка по каналам и выход на Неву для встречи с величественными разводными мостами.
Стоимость указана за 2 часа прогулки.
На борту есть бокалы и стаканчики — не забудьте ваши любимые напитки! Не переживайте о мелочах, санитарная комната на катере тоже есть. Музыка через Bluetooth добавит атмосферы, а наш капитан — настоящий маэстро водных просторов, с ним вам будет комфортно и безопасно.
Организационные детали
- Мы имеем лицензию на водные перевозки, обеспечиваем страховкой пассажиров и капитана
- На борту есть всё необходимое спасательное оборудование для безопасности прогулок, проводится предварительный инструктаж
- К участию приглашаются пассажиры старше 3 лет
- На борту катера в вашем распоряжении:
— тёплые пледы
— бокалы и стаканчики
— стол
— подключение музыки по Bluetooth
— зонты
— полноценный тент от дождя
— бутилированная вода
— WC
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Предлагаем в аренду уникальные, стильные чёрные катера нового поколения! С нами вы окунётесь в историю Санкт-Петербурга, пройдёте по живописным рекам и каналам, насладитесь невероятной красотой разводных мостов в акватории Невы
