На защите рубежей Ленинграда: форт «Красная Горка»

Увидеть береговую крепость, овеянную славой побед, и прикоснуться к военной истории
В 1909 году на южном побережье Финского залива началось строительство форта — объект был введён в строй в 1914 году, но в Первой мировой войне участия не принял. А вот в Гражданскую, Советско-финскую и Вторую мировую пострелять артиллерии флота выпало вдоволь. Обо всём этом я вам расскажу — и покажу его таинственные подземелья и огромные орудия.
На защите рубежей Ленинграда: форт «Красная Горка»
На защите рубежей Ленинграда: форт «Красная Горка»
На защите рубежей Ленинграда: форт «Красная Горка»
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Сейчас форт частично используется как склад боеприпасов, частично — находится в запустении. А значит, у нас есть прекрасная возможность познакомиться с циклопическими размерами фортификации начала 20 века, увидеть гигантские орудия на железнодорожных платформах, осмотреть снаружи и изнутри многочисленные постройки, погрузиться в прохладный полумрак лабиринта казематов, потерн и убежищ.

А ещё вы узнаете:

  • об основных этапах развития Балтийского флота
  • про особенности строительства сооружений из бетона
  • о событиях Гражданской войны под Петроградом
  • как стреляли орудия на железнодорожных платформах
  • о вкладе форта Красная горка в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Hyundai Matrix
  • Мы можем провести экскурсию на вашем автомобиле со скидкой — детали узнавайте в переписке
  • Если мы поедем на нескольких автомобилях, можно организовать трансляцию рассказа гида во все автомобили во время движения

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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