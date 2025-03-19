В 1909 году на южном побережье Финского залива началось строительство форта — объект был введён в строй в 1914 году, но в Первой мировой войне участия не принял. А вот в Гражданскую, Советско-финскую и Вторую мировую пострелять артиллерии флота выпало вдоволь. Обо всём этом я вам расскажу — и покажу его таинственные подземелья и огромные орудия.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Сейчас форт частично используется как склад боеприпасов, частично — находится в запустении. А значит, у нас есть прекрасная возможность познакомиться с циклопическими размерами фортификации начала 20 века, увидеть гигантские орудия на железнодорожных платформах, осмотреть снаружи и изнутри многочисленные постройки, погрузиться в прохладный полумрак лабиринта казематов, потерн и убежищ.
А ещё вы узнаете:
- об основных этапах развития Балтийского флота
- про особенности строительства сооружений из бетона
- о событиях Гражданской войны под Петроградом
- как стреляли орудия на железнодорожных платформах
- о вкладе форта Красная горка в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Hyundai Matrix
- Мы можем провести экскурсию на вашем автомобиле со скидкой — детали узнавайте в переписке
- Если мы поедем на нескольких автомобилях, можно организовать трансляцию рассказа гида во все автомобили во время движения
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 28 туристов
Коренной ленинградец. Выпускник исторического и философского факультетов СПбГУ. В течении 10 лет преподавал в различных ВУЗах Санкт-Петербурга. Руковожу общественной группой по восстановлению долговременной огневой точки (ДОТ) № 223 Карельского укрепленного района. С 2014 г. являюсь автором и организатором более 40 военно-исторических автомобильных экскурсий по Ленинградской области. Наши путешествия отличаются научным стилем изложения, большим количеством карт и исторических фотографий.Задать вопрос
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