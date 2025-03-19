В 1909 году на южном побережье Финского залива началось строительство форта — объект был введён в строй в 1914 году, но в Первой мировой войне участия не принял. А вот в Гражданскую, Советско-финскую и Вторую мировую пострелять артиллерии флота выпало вдоволь. Обо всём этом я вам расскажу — и покажу его таинственные подземелья и огромные орудия.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Сейчас форт частично используется как склад боеприпасов, частично — находится в запустении. А значит, у нас есть прекрасная возможность познакомиться с циклопическими размерами фортификации начала 20 века, увидеть гигантские орудия на железнодорожных платформах, осмотреть снаружи и изнутри многочисленные постройки, погрузиться в прохладный полумрак лабиринта казематов, потерн и убежищ.

А ещё вы узнаете:

об основных этапах развития Балтийского флота

про особенности строительства сооружений из бетона

о событиях Гражданской войны под Петроградом

как стреляли орудия на железнодорожных платформах

о вкладе форта Красная горка в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах

Организационные детали