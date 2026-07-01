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Индивидуальная
Петропавловская крепость для детей от 5 до 16 лет
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: Возле Иоанновского моста
«Мы осмотрим внутреннюю часть Петропавловской крепости под открытым небом и помещения с бесплатным входом (Информационный центр и Ботный дом)»
3 июл в 10:30
4 июл в 12:30
от 4900 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 10 чел.
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
«Почти всё время мы будем находиться на огороженной территории крепости»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
4 июл в 11:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
«почему именно этот островок Пётр I выбрал для строительства крепости»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5400 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Побег из Петропавловской крепости
Обойти бастионы крепости, составить карту побега из тюрьмы и узнать, сколько зайцев живет на острове
Начало: У Иоанновского моста
«Экскурсия может стать увлекательной игрой, где дети почувствуют себя строителями старинной крепости»
Завтра в 10:00
4 июл в 10:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Город-крепость, город-порт: в Кронштадт на метеоре
Быстро и с комфортом добраться из Петербурга, пройтись по центру и нырнуть в историю
Начало: У Дворцовой площади
12 июл в 10:30
13 июл в 10:30
9800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Погрузиться в историю великого и страшного места и полюбоваться Невой
«Крепость времён Северной войны, построенную по чертежам самого Петра I»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Крепости Северо-Запада: путешествие в Ивангород и Копорье
Познакомиться с древнерусской фортификацией - из Санкт-Петербурга
Начало: У метро «Гостиный двор»
«10:30 (ориентировочно) — прибытие и экскурсия по крепости»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:30
8 июл в 08:30
15 июл в 08:30
3800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В ссылку по любви: истории жён декабристов
Пройти по Петропавловской крепости и страницам трагичных судеб
Начало: На территории Петропавловской крепости
«В каких условиях содержались декабристы в крепости»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Индивидуальная экскурсия в Комендантский дом позволит вам увидеть, как развивался Санкт-Петербург и его жители. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Завтра в 11:00
3 июл в 11:00
7100 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 20 чел.
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
«На территории Петропавловской крепости был затерян клад… Вот незадача»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
8 июл в 10:00
15 июл в 10:00
1050 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны Петропавловской крепости
Шаг за шагом исследовать первый форпост Петербурга
Начало: Рядом со станцией метро «Горьковская»
«Выясните, как была устроена крепость и для чего служили её элементы»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 11:15
14 июл в 10:30
15 июл в 11:15
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Неформальная экскурсия-путешествие по Петропавловской крепости
Погрузиться в большую историю маленького острова
Начало: У Иоанновского моста
«когда и почему со стен крепости стреляли по своим»
25 авг в 10:00
27 авг в 10:00
5555 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Выборг, Монрепо и замковый остров - на автобусе из Петербурга
Прогуляться по скальному парку, побывать в крепости и ощутить дух северного модерна
Начало: Экскурсии в центре города
«Узнаете, почему крепость построили на скалистом берегу и как Выборг менялся под влиянием разных эпох и культур»
9 июл в 08:00
11 июл в 08:00
4500 ₽ за человека
Групповая
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть знаковые достопримечательности и взглянуть на город глазами его жителей
Начало: На ул. Думская
«Во второй части программы вас ждёт экскурсия в Петропавловскую крепость»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 11:00
5 июл в 11:00
6 июл в 11:00
2100 ₽ за человека
Групповая
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Посетить первую столицу Руси и познакомиться с историей старой крепости на экскурсии до 35 человек
Начало: У станции метро «Гостиный Двор»
«Музей-заповедник «Старая Ладога», который включает в себя: историко-археологический музей, Староладожскую крепость, Воротную башню и Георгиевскую церковь»
4 июл в 09:00
18 июл в 09:00
3500 ₽ за человека
Квест
до 16 чел.
«Сердце Северной столицы»: Петропавловская крепость и увлекательный квест
Начало: Метро Горьковская
«С картинки в твоем букваре… А Санкт-Петербург начинается с Петропавловской крепости»
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
Тюрьма Петропавловской крепости от А до Я
Узнать об известных узниках и захватывающих тюремных легендах
Начало: Внутри Петропавловской крепости
«Камеры, в которых содержались самые известные подследственные Петропавловской крепости»
3 июл в 10:00
4 июл в 12:00
от 3335 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
«Имперский Петербург»: прогулка на теплоходе по Неве
Полюбоваться дворцами, крепостями и мостами, ставшими символами города
Начало: На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая при...
«С борта откроются виды на Петропавловскую крепость, Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж и Дворцовый мост»
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Начало: Пл. Александра Невского
«Далее у вас будет два часа на посещение крепости Орешек»
Расписание: Ежедневно в 11.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
11 500 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Петропавловской крепости
Узнать о достопримечательностях и интересных местах крепости с помощью Telegram-бота
Начало: У Иоанновского моста
«История строительства крепости»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 6 чел.
Петропавловская крепость: тюрьма по-царски
Увидеть камеры, где не существовало российских законов, и поговорить об отношениях Петра I с сыном
Начало: У Петропавловской крепости
«Вы исследуете первую постройку Петербурга — крепость, которая никогда не участвовала в сражениях»
13 июл в 10:00
14 июл в 12:00
7900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по Петропавловской крепости
Начало: Иоанновский мост (у шлагбаума)
«Кроме того, вас ждет рассказ о том, какие именитые заключенные побывали в казематах крепости и в более раннее время, что происходило в крепости во времена Красного террора»
Расписание: все дни кроме среды в 14.00
2300 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест: «Спасти загадочную княжну, или Приключения в Петропавловской крепости»
Расшифровать таинственный дневник и выяснить, где же спрятана девушка
Начало: На Иоанновском мосту
«В заточении Петропавловской крепости оказалась загадочная княжна — теперь ей грозит смертная казнь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
960 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На защите рубежей Ленинграда: форт «Красная Горка»
Увидеть береговую крепость, овеянную славой побед, и прикоснуться к военной истории
15 июл в 10:00
16 июл в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Петропавловская крепость - тайны и легенды
Начало: Станция метро «Горьковская»
«Начните знакомство с городом там, где он родился: на Заячьем острове, у стен крепости, заложенной 27 мая 1703 года — отсюда пошёл отсчёт истории Санкт-Петербурга»
Завтра в 11:00
3 июл в 11:00
2100 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Петропавловская крепость от Петра до Беглова
Начало: Иоановский мост
«История и легенды главной крепости Петербурга На экскурсии вы побываете в Петропавловском соборе, Царской усыпальнице, тюрьме Трубецкого бастиона»
Расписание: В субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00.
4 июл в 11:00
5 июл в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская Крепость: Крепость, Усыпальница и «Сердце Петербурга»
Начало: Иоановский мост
«Нас ждут интересные рассказы, легенды и мифы во время прогулки по территории Петропавловской Крепости»
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Петропавловская крепость - колыбель Петербурга
Начало: Станция метро Горьковская
«Приглашаю вас прогуляться по территории Петропавловской крепости, возведённой Петром Первым в 1703 году на небольшом Заячьем острове»
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость: с чего начинался Петербург
Начало: Станция метро Горьковская
«Пешеходная экскурсия дает возможность посетить Петропавловскую крепость – одно из таинственных мест в Петербурге, которое хранит много мрачных историй и загадок»
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дело о Романовых: расследование в Петропавловской крепости
Начало: Иоанновский мост
«Петропавловская крепостью-идеальное место, где можно поговорить о судьбе Романовых»
Расписание: Экскурсию проводится по выходным и праздничным дням. Начало в 11.00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
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