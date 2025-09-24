Мои заказы

Из Петербурга - к фортам "Красная Горка", "Риф" и "Константин"

Увидеть уникальные сооружения, пройти по подземным галереям и узнать историю Кронштадтской крепости
Это насыщенное путешествие по фортам Финского залива.

Вы подробно их изучите, пройдёте по совершенно безопасным подземным галереям, увидите редкие образцы артиллерии, заглянете к Шепелёвскому маяку и прогуляетесь по берегу залива.

Поговорим о войнах, строительстве Кронштадтской крепости, природе и людях, которые здесь жили и сражались.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Форт «Константин» и виды на островные форты

С исторической площадки форта открывается отличный обзор на такие объекты, как «Александр I» (Чумной), «Кроншлот», «Император Пётр I» и остатки «Императора Павла I». Здесь же находится судопропускное сооружение С1 — часть дамбы, защищающей Петербург от наводнений. Можно посетить музей «Пушкарь» или музей «Маячной службы».

Форт «Александр Шанец» и заказник «Западный Котлин»

Форт граничит с действующей военной частью, осмотрим его снаружи и пройдёмся по заказнику. Поднимемся на смотровую площадку — орнитологическую вышку, откуда открывается панорама залива.

Форт «Риф» — самое мощное укрепление Кронштадтской крепости

Мы пройдём по подземным галереям с казематами и капонирами, заглянем в лазарет с выставкой «Военная медицина», поднимемся к башне «Фив-Лилль» и зайдём в галерею Шёпотов. В местном музее я расскажу и покажу, как строились форты крепости.

Форт «Красная Горка» (Алексеевский)

Вы увидите установки железнодорожной артиллерии — включая противокорабельный комплекс «Сопка» и сверхтяжёлую артсистему ТМ-3-12. Желающие могут дополнительно спуститься в километровую сеть подземных галерей. По территории форта проходит экологическая тропа, а по выходным открыт народный музей.

Шепелёвский маяк

Маяк расположен в одном из самых живописных мест южного побережья. Мы подойдём к нему максимально близко — залезть на него нельзя, так как маяк находится на закрытой территории.

Прогулки по заказникам

В заказнике «Западный Котлин» летом можно искупаться в заливе или пройтись по экомаршруту вдоль берега. В заказнике «Лебяжий» нас ждёт прогулка по высокому уступу Литоринового моря.

На экскурсии я расскажу:

  • Что на фортах делали бараны
  • На каком форте чаще всего снимают кино
  • Почему русские стреляли по собственным укреплениям
  • Сколько места было у солдата в казарме
  • Какая крепость лучше — та, которую не удалось захватить или та, на которую не нападали
  • Чем маяк отличается от створного знака, и как жили маячники
  • И о многом-многом другом

Примерный тайминг программы

  • 10:00 — отправление
  • 11:10 — форт «Константин»
  • 11:40 — форт «Александр Шанец»
  • 12:10 — форт «Риф», посещение музея и подземных галерей
  • 14:15 — отправление на форт «Красная Горка»
  • 15:00 — форт «Красная Горка», по выходным или по дополнительной договорённости посещение народного музея форта
  • 16:20 — отправление на Шепелёвский маяк
  • 16:50 — маяк
  • 17:20 — отправление в Петербург
  • 19:00 — прибытие в Петербург

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто любит необычные непарадные достопримечательности, любит где-то полазить и погулять на природе
  • Мужчинам и детям. А также любознательным барышням — полученные знания можно будет использовать для того, чтобы впечатлять мужчин
  • Хочет фотографии с побережья Финского залива и в загадочных подземельях

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris
  • В машине есть детское кресло, если необходимо второе — сообщите, пожалуйста, об этом заранее

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

  • Музей форта «Красная горка» (открыт по выходным) — на безвозмездной основе, но пожертвования приветствуются
  • Форт «Риф» единый билет на 1 человека — 700 ₽ за чел. Форт «Риф» находится на территории заказника, поэтому передвижение на личных транспортных средствах запрещено. Мы доберёмся пешком (чуть больше 2 км) или на электрокаре — 1200 ₽ в одну сторону
  • Форт «Константин» — 200 ₽ за чел.
  • Единый билет на форт «Константин», в Музей маяков (открыт со вторника по воскресенье) и музей «Пушкарь» (открыт по выходным и праздничным дням) — 800 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями
читать дальше

не мешает мне шутить. Всё началось, когда мне было 10 лет: я стала экскурсоводом, членом совета школьного музея и даже красным следопытом! А теперь я лицензированный (с 2009 года) экскурсовод по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Европе. Краевед и заядлый путешественник по России и Европе на автомобиле. Преподаватель с высшим филологическим образованием (ни один ребёнок от меня не пострадал). Неумолимый фотолюбитель и опытный водитель.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Татьяна
24 сен 2025
Очень насыщенная и интересная экскурсия по теме фортов. Внимательный, грамотный и знающий гид. Все четко, все очень понравилось.
Галина
Галина
18 авг 2025
Экскурсию очень понравилась, особенно сыну (8 лет) и дочке (12). Светлана отличный гид, сразу поладила с детьми (особенно с младшим)))… было очень интересно, активно и продуктивно😊
Экскурсию очень понравилась, особенно сыну (8 лет) и дочке (12). Светлана отличный гид, сразу поладила с детьми (особенно с младшим)))… было очень интересно, активно и продуктивно😊

