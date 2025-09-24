Вы подробно их изучите, пройдёте по совершенно безопасным подземным галереям, увидите редкие образцы артиллерии, заглянете к Шепелёвскому маяку и прогуляетесь по берегу залива.
Поговорим о войнах, строительстве Кронштадтской крепости, природе и людях, которые здесь жили и сражались.
Описание экскурсии
Форт «Константин» и виды на островные форты
С исторической площадки форта открывается отличный обзор на такие объекты, как «Александр I» (Чумной), «Кроншлот», «Император Пётр I» и остатки «Императора Павла I». Здесь же находится судопропускное сооружение С1 — часть дамбы, защищающей Петербург от наводнений. Можно посетить музей «Пушкарь» или музей «Маячной службы».
Форт «Александр Шанец» и заказник «Западный Котлин»
Форт граничит с действующей военной частью, осмотрим его снаружи и пройдёмся по заказнику. Поднимемся на смотровую площадку — орнитологическую вышку, откуда открывается панорама залива.
Форт «Риф» — самое мощное укрепление Кронштадтской крепости
Мы пройдём по подземным галереям с казематами и капонирами, заглянем в лазарет с выставкой «Военная медицина», поднимемся к башне «Фив-Лилль» и зайдём в галерею Шёпотов. В местном музее я расскажу и покажу, как строились форты крепости.
Форт «Красная Горка» (Алексеевский)
Вы увидите установки железнодорожной артиллерии — включая противокорабельный комплекс «Сопка» и сверхтяжёлую артсистему ТМ-3-12. Желающие могут дополнительно спуститься в километровую сеть подземных галерей. По территории форта проходит экологическая тропа, а по выходным открыт народный музей.
Шепелёвский маяк
Маяк расположен в одном из самых живописных мест южного побережья. Мы подойдём к нему максимально близко — залезть на него нельзя, так как маяк находится на закрытой территории.
Прогулки по заказникам
В заказнике «Западный Котлин» летом можно искупаться в заливе или пройтись по экомаршруту вдоль берега. В заказнике «Лебяжий» нас ждёт прогулка по высокому уступу Литоринового моря.
На экскурсии я расскажу:
- Что на фортах делали бараны
- На каком форте чаще всего снимают кино
- Почему русские стреляли по собственным укреплениям
- Сколько места было у солдата в казарме
- Какая крепость лучше — та, которую не удалось захватить или та, на которую не нападали
- Чем маяк отличается от створного знака, и как жили маячники
- И о многом-многом другом
Примерный тайминг программы
- 10:00 — отправление
- 11:10 — форт «Константин»
- 11:40 — форт «Александр Шанец»
- 12:10 — форт «Риф», посещение музея и подземных галерей
- 14:15 — отправление на форт «Красная Горка»
- 15:00 — форт «Красная Горка», по выходным или по дополнительной договорённости посещение народного музея форта
- 16:20 — отправление на Шепелёвский маяк
- 16:50 — маяк
- 17:20 — отправление в Петербург
- 19:00 — прибытие в Петербург
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто любит необычные непарадные достопримечательности, любит где-то полазить и погулять на природе
- Мужчинам и детям. А также любознательным барышням — полученные знания можно будет использовать для того, чтобы впечатлять мужчин
- Хочет фотографии с побережья Финского залива и в загадочных подземельях
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris
- В машине есть детское кресло, если необходимо второе — сообщите, пожалуйста, об этом заранее
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- Музей форта «Красная горка» (открыт по выходным) — на безвозмездной основе, но пожертвования приветствуются
- Форт «Риф» единый билет на 1 человека — 700 ₽ за чел. Форт «Риф» находится на территории заказника, поэтому передвижение на личных транспортных средствах запрещено. Мы доберёмся пешком (чуть больше 2 км) или на электрокаре — 1200 ₽ в одну сторону
- Форт «Константин» — 200 ₽ за чел.
- Единый билет на форт «Константин», в Музей маяков (открыт со вторника по воскресенье) и музей «Пушкарь» (открыт по выходным и праздничным дням) — 800 ₽ за чел.