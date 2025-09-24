Это насыщенное путешествие по фортам Финского залива. Вы подробно их изучите, пройдёте по совершенно безопасным подземным галереям, увидите редкие образцы артиллерии, заглянете к Шепелёвскому маяку и прогуляетесь по берегу залива. Поговорим о войнах, строительстве Кронштадтской крепости, природе и людях, которые здесь жили и сражались.

Описание экскурсии

Форт «Константин» и виды на островные форты

С исторической площадки форта открывается отличный обзор на такие объекты, как «Александр I» (Чумной), «Кроншлот», «Император Пётр I» и остатки «Императора Павла I». Здесь же находится судопропускное сооружение С1 — часть дамбы, защищающей Петербург от наводнений. Можно посетить музей «Пушкарь» или музей «Маячной службы».

Форт «Александр Шанец» и заказник «Западный Котлин»

Форт граничит с действующей военной частью, осмотрим его снаружи и пройдёмся по заказнику. Поднимемся на смотровую площадку — орнитологическую вышку, откуда открывается панорама залива.

Форт «Риф» — самое мощное укрепление Кронштадтской крепости

Мы пройдём по подземным галереям с казематами и капонирами, заглянем в лазарет с выставкой «Военная медицина», поднимемся к башне «Фив-Лилль» и зайдём в галерею Шёпотов. В местном музее я расскажу и покажу, как строились форты крепости.

Форт «Красная Горка» (Алексеевский)

Вы увидите установки железнодорожной артиллерии — включая противокорабельный комплекс «Сопка» и сверхтяжёлую артсистему ТМ-3-12. Желающие могут дополнительно спуститься в километровую сеть подземных галерей. По территории форта проходит экологическая тропа, а по выходным открыт народный музей.

Шепелёвский маяк

Маяк расположен в одном из самых живописных мест южного побережья. Мы подойдём к нему максимально близко — залезть на него нельзя, так как маяк находится на закрытой территории.

Прогулки по заказникам

В заказнике «Западный Котлин» летом можно искупаться в заливе или пройтись по экомаршруту вдоль берега. В заказнике «Лебяжий» нас ждёт прогулка по высокому уступу Литоринового моря.

На экскурсии я расскажу:

Что на фортах делали бараны

На каком форте чаще всего снимают кино

Почему русские стреляли по собственным укреплениям

Сколько места было у солдата в казарме

Какая крепость лучше — та, которую не удалось захватить или та, на которую не нападали

Чем маяк отличается от створного знака, и как жили маячники

И о многом-многом другом

Примерный тайминг программы

10:00 — отправление

11:10 — форт «Константин»

11:40 — форт «Александр Шанец»

12:10 — форт «Риф», посещение музея и подземных галерей

14:15 — отправление на форт «Красная Горка»

15:00 — форт «Красная Горка», по выходным или по дополнительной договорённости посещение народного музея форта

16:20 — отправление на Шепелёвский маяк

16:50 — маяк

17:20 — отправление в Петербург

19:00 — прибытие в Петербург

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит необычные непарадные достопримечательности, любит где-то полазить и погулять на природе

Мужчинам и детям. А также любознательным барышням — полученные знания можно будет использовать для того, чтобы впечатлять мужчин

Хочет фотографии с побережья Финского залива и в загадочных подземельях

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris

В машине есть детское кресло, если необходимо второе — сообщите, пожалуйста, об этом заранее

Дополнительно оплачиваются входные билеты: