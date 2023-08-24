Если вам не интересно гулять по людному Петергофу, вы можете над ним… взлететь! Посидите за штурвалом, почувствуете заряд адреналина и насладитесь панорамой самого живописного пригорода Петербурга.
Величественные дворцы, сверкающие фонтаны и роскошные парки откроются вам с абсолютно неожиданной стороны.
Величественные дворцы, сверкающие фонтаны и роскошные парки откроются вам с абсолютно неожиданной стороны.
Описание экскурсии
Пристегните ремни!
Сначала опытный пилот покажет вам самолёт снаружи и изнутри, расскажет о его особенностях и познакомит с техникой безопасности. Вы узнаете, из какого окна открывается лучший вид, как пережить укачивание и на что в первую очередь стоит взглянуть сверху. В процессе полёта вы сможете не только понаблюдать за управлением, но даже полетать за штурвалом на месте второго пилота.
Сверху видно всё!
Вы полюбуетесь чудесными видами Финского залива и петергофского садово-паркового ансамбля. С высоты Большой дворец кажется не таким уж большим, но роскошным выглядит с любого ракурса — вы убедитесь в этом! Сделаете эффектные снимки, зарядитесь впечатлениями и напоследок попробуете отыскать внизу Монплезир и собор Петра и Павла — такая задачка по плечу не каждому!
Организационные детали
- Полёт может быть отменён из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
- Полетать над Петергофом могут путешественники любого возраста, включая детей от 7 лет
- Полёт нужно оплатить минимум за 24 часа до его начала — через платежную систему или переводом
- Полёты могут совершаться с аэродромов Гостилицы, Сельцо, Бычье поле. До аэродрома вы добираетесь сами.
Возможна разная продолжительность полёта:
- 30 минут (18 500 ₽) — крепость Копорье или озеро Донцо (местные Мальдивы)
- 40 минут (20 500 ₽) — Сосновый бор, Финский залив, крепость Копорье
- 45 минут (22 500 ₽) — вокруг Соснового бора по заливу
- 60 минут (28 500 ₽) — крепость Копорье, по заливу вокруг Соснового бора, Шепелевский маяк
Дополнительные расходы
- Мы можем организовать трансфер за дополнительную стоимость — 4500 руб. Вас заберут из города и привезут на аэродром, а потом отвезут назад или в любой населённый пункт по дороге. На аэродроме — бесплатный час ожидания. Каждый дополнительный час +300 ₽
- Если вы бронируете время за 30 минут до заката до 23:00, тогда к стоимости добавляется +3500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аэродроме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 76 туристов
Наша компания проводит частные полёты и воздушные экскурсии в Москве на самолётах, вертолётах. Предлагаем совершить необычную, полную незабываемых эмоций прогулку над городом. Вы насладитесь видами любимого города с необычного ракурса. Скорее бронируйте полёт, мы всегда на связи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Это было потрясающе! Спасибо большое пилоту Олегу!
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