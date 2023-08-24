Над Петергофом - на самолёте

Полюбоваться царской резиденцией с нового ракурса и посидеть в кресле второго пилота

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Если вам не интересно гулять по людному Петергофу, вы можете над ним… взлететь! Посидите за штурвалом, почувствуете заряд адреналина и насладитесь панорамой самого живописного пригорода Петербурга.

Величественные дворцы, сверкающие фонтаны и роскошные парки откроются вам с абсолютно неожиданной стороны.
Над Петергофом - на самолёте
Над Петергофом - на самолёте
Над Петергофом - на самолёте
Над Петергофом - на самолёте
Над Петергофом - на самолёте
Над Петергофом - на самолёте
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пристегните ремни!

Сначала опытный пилот покажет вам самолёт снаружи и изнутри, расскажет о его особенностях и познакомит с техникой безопасности. Вы узнаете, из какого окна открывается лучший вид, как пережить укачивание и на что в первую очередь стоит взглянуть сверху. В процессе полёта вы сможете не только понаблюдать за управлением, но даже полетать за штурвалом на месте второго пилота.

Сверху видно всё!

Вы полюбуетесь чудесными видами Финского залива и петергофского садово-паркового ансамбля. С высоты Большой дворец кажется не таким уж большим, но роскошным выглядит с любого ракурса — вы убедитесь в этом! Сделаете эффектные снимки, зарядитесь впечатлениями и напоследок попробуете отыскать внизу Монплезир и собор Петра и Павла — такая задачка по плечу не каждому!

Организационные детали

  • Полёт может быть отменён из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать над Петергофом могут путешественники любого возраста, включая детей от 7 лет
  • Экскурсию нужно оплатить минимум за 24 часа до её начала — через платежную систему или переводом
  • Полёты могут совершаться с аэродромов Гостилицы, Сельцо, Бычье поле. До аэродрома вы добираетесь сами.

Дополнительные расходы

Мы можем организовать трансфер за дополнительную стоимость — 4500 руб. Вас заберут из города и привезут на аэродром, а потом отвезут назад или в любой населённый пункт по дороге. На аэродроме — бесплатный час ожидания. Каждый дополнительный час +300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на аэродроме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
О
24 авг 2023
Это было потрясающе! Спасибо большое пилоту Олегу!

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