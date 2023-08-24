Если вам не интересно гулять по людному Петергофу, вы можете над ним… взлететь! Посидите за штурвалом, почувствуете заряд адреналина и насладитесь панорамой самого живописного пригорода Петербурга. Величественные дворцы, сверкающие фонтаны и роскошные парки откроются вам с абсолютно неожиданной стороны.

Описание экскурсии

Пристегните ремни!

Сначала опытный пилот покажет вам самолёт снаружи и изнутри, расскажет о его особенностях и познакомит с техникой безопасности. Вы узнаете, из какого окна открывается лучший вид, как пережить укачивание и на что в первую очередь стоит взглянуть сверху. В процессе полёта вы сможете не только понаблюдать за управлением, но даже полетать за штурвалом на месте второго пилота.

Сверху видно всё!

Вы полюбуетесь чудесными видами Финского залива и петергофского садово-паркового ансамбля. С высоты Большой дворец кажется не таким уж большим, но роскошным выглядит с любого ракурса — вы убедитесь в этом! Сделаете эффектные снимки, зарядитесь впечатлениями и напоследок попробуете отыскать внизу Монплезир и собор Петра и Павла — такая задачка по плечу не каждому!

Организационные детали

Полёт может быть отменён из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.

Полетать над Петергофом могут путешественники любого возраста, включая детей от 7 лет

Полёт нужно оплатить минимум за 24 часа до его начала — через платежную систему или переводом

Полёты могут совершаться с аэродромов Гостилицы, Сельцо, Бычье поле. До аэродрома вы добираетесь сами.

Возможна разная продолжительность полёта:

30 минут (18 500 ₽) — крепость Копорье или озеро Донцо (местные Мальдивы)

40 минут (20 500 ₽) — Сосновый бор, Финский залив, крепость Копорье

45 минут (22 500 ₽) — вокруг Соснового бора по заливу

60 минут (28 500 ₽) — крепость Копорье, по заливу вокруг Соснового бора, Шепелевский маяк

Дополнительные расходы