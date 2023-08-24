Полюбоваться царской резиденцией с нового ракурса и посидеть в кресле второго пилота
Величественные дворцы, сверкающие фонтаны и роскошные парки откроются вам с абсолютно неожиданной стороны.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Пристегните ремни!
Сначала опытный пилот покажет вам самолёт снаружи и изнутри, расскажет о его особенностях и познакомит с техникой безопасности. Вы узнаете, из какого окна открывается лучший вид, как пережить укачивание и на что в первую очередь стоит взглянуть сверху. В процессе полёта вы сможете не только понаблюдать за управлением, но даже полетать за штурвалом на месте второго пилота.
Сверху видно всё!
Вы полюбуетесь чудесными видами Финского залива и петергофского садово-паркового ансамбля. С высоты Большой дворец кажется не таким уж большим, но роскошным выглядит с любого ракурса — вы убедитесь в этом! Сделаете эффектные снимки, зарядитесь впечатлениями и напоследок попробуете отыскать внизу Монплезир и собор Петра и Павла — такая задачка по плечу не каждому!
Организационные детали
- Полёт может быть отменён из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
- Полетать над Петергофом могут путешественники любого возраста, включая детей от 7 лет
- Экскурсию нужно оплатить минимум за 24 часа до её начала — через платежную систему или переводом
- Полёты могут совершаться с аэродромов Гостилицы, Сельцо, Бычье поле. До аэродрома вы добираетесь сами.
Дополнительные расходы
Мы можем организовать трансфер за дополнительную стоимость — 4500 руб. Вас заберут из города и привезут на аэродром, а потом отвезут назад или в любой населённый пункт по дороге. На аэродроме — бесплатный час ожидания. Каждый дополнительный час +300 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на аэродроме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.