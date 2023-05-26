Царское Село и Петергоф на микроавтобусе

Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день

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Приглашаем в путешествие по следам русских царей, в летние резиденции Царское Село и Петергоф. Вы отправитесь к ним на микроавтобусе в группе до 14 человек.

Осмотрите изнутри старинный Екатерининский дворец с Янтарной комнатой и полюбуетесь десятками великолепных фонтанов. Наш профессиональный гид поделится интересными фактами об этих местах.
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Царское Село и Петергоф на микроавтобусе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Царское село: Екатерининский дворец и живописный парк

Мы посетим Екатерининский дворец небесно-голубого цвета — шедевр русского барокко, созданный итальянцем Растрелли. Пройдём по парадной анфиладе комнат, на украшение которых потратили более 100 кг. золота и окунёмся в атмосферу роскошного бала. Кроме того, вы оцените знаменитую Янтарную комнату и прогуляетесь по цветущему парку вдоль пруда. А мы расскажем о нравах и обычаях придворной жизни.

Петергоф — царство фонтанов

Вас ждёт большая прогулка по Нижнему парку, где вы увидите более 150 оригинальных фонтанов: Большой Каскад, Самсон, Солнце, Дубок, Шахматная Гора и другие. Интересно и увлекательно гид расскажет историю строительства императорской загородной резиденции в Петергофе и раскроет секреты фонтанной системы. А также покажет снаружи старинный Банный корпус и два дворца: Большой и Монплезир.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе в группе до 14 человек
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Билеты оплачиваются дополнительно (проход без очереди): Екатерининский дворец и парк — 1200 руб. взрослые, 600 руб. дети до 14 лет, Нижний парк Петергофа — 650 руб. взрослые, 450 руб. дети до 14 лет

в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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