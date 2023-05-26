Приглашаем в путешествие по следам русских царей, в летние резиденции Царское Село и Петергоф. Вы отправитесь к ним на микроавтобусе в группе до 14 человек. Осмотрите изнутри старинный Екатерининский дворец с Янтарной комнатой и полюбуетесь десятками великолепных фонтанов. Наш профессиональный гид поделится интересными фактами об этих местах.

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Описание

Что вас ожидает

Царское село: Екатерининский дворец и живописный парк

Мы посетим Екатерининский дворец небесно-голубого цвета — шедевр русского барокко, созданный итальянцем Растрелли. Пройдём по парадной анфиладе комнат, на украшение которых потратили более 100 кг. золота и окунёмся в атмосферу роскошного бала. Кроме того, вы оцените знаменитую Янтарную комнату и прогуляетесь по цветущему парку вдоль пруда. А мы расскажем о нравах и обычаях придворной жизни.

Петергоф — царство фонтанов

Вас ждёт большая прогулка по Нижнему парку, где вы увидите более 150 оригинальных фонтанов: Большой Каскад, Самсон, Солнце, Дубок, Шахматная Гора и другие. Интересно и увлекательно гид расскажет историю строительства императорской загородной резиденции в Петергофе и раскроет секреты фонтанной системы. А также покажет снаружи старинный Банный корпус и два дворца: Большой и Монплезир.

Организационные детали