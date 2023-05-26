Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день
Осмотрите изнутри старинный Екатерининский дворец с Янтарной комнатой и полюбуетесь десятками великолепных фонтанов. Наш профессиональный гид поделится интересными фактами об этих местах.
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Описание
Что вас ожидает
Царское село: Екатерининский дворец и живописный парк
Мы посетим Екатерининский дворец небесно-голубого цвета — шедевр русского барокко, созданный итальянцем Растрелли. Пройдём по парадной анфиладе комнат, на украшение которых потратили более 100 кг. золота и окунёмся в атмосферу роскошного бала. Кроме того, вы оцените знаменитую Янтарную комнату и прогуляетесь по цветущему парку вдоль пруда. А мы расскажем о нравах и обычаях придворной жизни.
Петергоф — царство фонтанов
Вас ждёт большая прогулка по Нижнему парку, где вы увидите более 150 оригинальных фонтанов: Большой Каскад, Самсон, Солнце, Дубок, Шахматная Гора и другие. Интересно и увлекательно гид расскажет историю строительства императорской загородной резиденции в Петергофе и раскроет секреты фонтанной системы. А также покажет снаружи старинный Банный корпус и два дворца: Большой и Монплезир.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе в группе до 14 человек
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Билеты оплачиваются дополнительно (проход без очереди): Екатерининский дворец и парк — 1200 руб. взрослые, 600 руб. дети до 14 лет, Нижний парк Петергофа — 650 руб. взрослые, 450 руб. дети до 14 лет
в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.