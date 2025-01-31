От легендарных фонтанов до нарядной Янтарной комнаты — это путешествие сочетает очарование природы, инженерные чудеса и величественную архитектуру.
Вы услышите историю семьи Романовых, прикоснётесь к культуре и искусству 18–19 веков и прочувствуете дух императорской России.
Описание экскурсии
9:00 — отправление из Санкт-Петербурга в Петергоф. По дороге вы услышите интересные факты о пригородах и защите города от наводнений.
10:00–11:30 — прогулка по Нижнему парку. Вы увидите знаменитые фонтаны и выдающиеся памятники ландшафтной архитектуры, а мы объясним их символическое значение.
11:30–12:30 — дорога в Царское Село. По пути мы расскажем о судьбе Екатерины II и истории этого места.
12:30–13:30 — прогулка по Екатерининскому парку, где вы насладитесь пейзажами и увидите такие достопримечательности, как Грот и Китайский мост.
13:30–14:30 — обед в кафе Царского Села. По желанию вы попробуете аутентичные блюда русской кухни или европейские кулинарные изыски.
14:30–15:30 — экскурсия по Екатерининскому дворцу. Вас ждут роскошные интерьеры, в том числе Янтарная комната — уникальный памятник декоративного искусства.
15:30–16:30 — возвращение в Санкт-Петербург.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, входные билеты, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
- Экскурсию по Екатерининскому дворцу проводит местный гид в сборной группе до 30 человек
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7900 ₽
|Дети 13-18 лет
|7600 ₽
|Дети 8-12 лет
|7300 ₽
|Дети до 7 лет
|5000 ₽
|Пенсионеры
|7600 ₽
|Студенты
|7600 ₽