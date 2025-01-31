Императорские резиденции: Петергоф и Царское Село (билеты включены)

Для любителей истории и красивых пейзажей
Вы исследуете два знаковых пригорода Петербурга — Петергоф и Царское Село.

От легендарных фонтанов до нарядной Янтарной комнаты — это путешествие сочетает очарование природы, инженерные чудеса и величественную архитектуру.

Вы услышите историю семьи Романовых, прикоснётесь к культуре и искусству 18–19 веков и прочувствуете дух императорской России.
5
1 отзыв
Императорские резиденции: Петергоф и Царское Село (билеты включены)
Императорские резиденции: Петергоф и Царское Село (билеты включены)
Императорские резиденции: Петергоф и Царское Село (билеты включены)
Ближайшие даты:
16
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фев
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

9:00 — отправление из Санкт-Петербурга в Петергоф. По дороге вы услышите интересные факты о пригородах и защите города от наводнений.

10:00–11:30 — прогулка по Нижнему парку. Вы увидите знаменитые фонтаны и выдающиеся памятники ландшафтной архитектуры, а мы объясним их символическое значение.

11:30–12:30 — дорога в Царское Село. По пути мы расскажем о судьбе Екатерины II и истории этого места.

12:30–13:30 — прогулка по Екатерининскому парку, где вы насладитесь пейзажами и увидите такие достопримечательности, как Грот и Китайский мост.

13:30–14:30 — обед в кафе Царского Села. По желанию вы попробуете аутентичные блюда русской кухни или европейские кулинарные изыски.

14:30–15:30 — экскурсия по Екатерининскому дворцу. Вас ждут роскошные интерьеры, в том числе Янтарная комната — уникальный памятник декоративного искусства.

15:30–16:30 — возвращение в Санкт-Петербург.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, входные билеты, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: обед — по желанию
  • Экскурсию по Екатерининскому дворцу проводит местный гид в сборной группе до 30 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный7900 ₽
Дети 13-18 лет7600 ₽
Дети 8-12 лет7300 ₽
Дети до 7 лет5000 ₽
Пенсионеры7600 ₽
Студенты7600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
Г
31 янв 2025
Очень насыщенная экскурсия, как информативно, так и прогулочно. Все интересно. Гид Виктория обладает обширными знаниями и интересной подачей. Микроавтобус Мерседес - очень комфортный. В тёплое время, когда будут работать фонтаны - время экскурсии надо увеличивать, по моему мнению. Зимой время достаточно.

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