Вы исследуете два знаковых пригорода Петербурга — Петергоф и Царское Село. От легендарных фонтанов до нарядной Янтарной комнаты — это путешествие сочетает очарование природы, инженерные чудеса и величественную архитектуру. Вы услышите историю семьи Романовых, прикоснётесь к культуре и искусству 18–19 веков и прочувствуете дух императорской России.

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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

9:00 — отправление из Санкт-Петербурга в Петергоф. По дороге вы услышите интересные факты о пригородах и защите города от наводнений.

10:00–11:30 — прогулка по Нижнему парку. Вы увидите знаменитые фонтаны и выдающиеся памятники ландшафтной архитектуры, а мы объясним их символическое значение.

11:30–12:30 — дорога в Царское Село. По пути мы расскажем о судьбе Екатерины II и истории этого места.

12:30–13:30 — прогулка по Екатерининскому парку, где вы насладитесь пейзажами и увидите такие достопримечательности, как Грот и Китайский мост.

13:30–14:30 — обед в кафе Царского Села. По желанию вы попробуете аутентичные блюда русской кухни или европейские кулинарные изыски.

14:30–15:30 — экскурсия по Екатерининскому дворцу. Вас ждут роскошные интерьеры, в том числе Янтарная комната — уникальный памятник декоративного искусства.

15:30–16:30 — возвращение в Санкт-Петербург.

Организационные детали