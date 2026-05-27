Территория крепости на Заячьем острове идеально подходит для закрученных детективных событий.
Что только не прятали там в попытке сберечь секреты! Самым любопытным участникам квеста откроются все тайны. Вопросы смотрителя крепости могут озадачить, а кто-то раскусит их сразу, выиграв время для команды. И в награду за пройденные испытания получит клад!
Описание квеста
Этот квест подойдёт для любителей разгадывать загадки и находить необычные вещи в рядовых местах. Всё будет просто и весело — надо отвечать на вопросы, придумывать картинки, выполнять задания первыми и получать за это баллы.
Во время квеста вы увидите:
- Иоанновский мост
- Петровские ворота
- Комендантскую пристань
- Памятник Петру Первому
- Соборную площадь
- Ботный домик (зимой мы там ещё и погреемся)
- Нарышкин бастион с пушками, откуда каждый полдень производится холостой выстрел как дань петровским традициям
Кстати, наша игра как раз заканчивается в 12:00, так что всё будет очень символично!
Задания квеста построены на историческом рассказе о крепости. Вы узнаете:
- О рождении Санкт-Петербурга
- Значении Петропавловской крепости в истории города
- Устройстве оборонительного сооружения
- Первом русском императоре Петре Великом
Организационные детали
- В стоимость квеста включены услуги гида и подарки участникам
- Квест рассчитан на детей от 7 до 17 лет и сопровождающих их взрослых
- Можем организовать индивидуальный квест для школьной группы. Подробности обсудим в переписке.
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и воскресенье в 10:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 3024 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места. Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим
