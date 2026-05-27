Территория крепости на Заячьем острове идеально подходит для закрученных детективных событий. Что только не прятали там в попытке сберечь секреты! Самым любопытным участникам квеста откроются все тайны. Вопросы смотрителя крепости могут озадачить, а кто-то раскусит их сразу, выиграв время для команды. И в награду за пройденные испытания получит клад!

Описание квеста

Этот квест подойдёт для любителей разгадывать загадки и находить необычные вещи в рядовых местах. Всё будет просто и весело — надо отвечать на вопросы, придумывать картинки, выполнять задания первыми и получать за это баллы.

Во время квеста вы увидите:

Иоанновский мост

Петровские ворота

Комендантскую пристань

Памятник Петру Первому

Соборную площадь

Ботный домик (зимой мы там ещё и погреемся)

Нарышкин бастион с пушками, откуда каждый полдень производится холостой выстрел как дань петровским традициям

Кстати, наша игра как раз заканчивается в 12:00, так что всё будет очень символично!

Задания квеста построены на историческом рассказе о крепости. Вы узнаете:

О рождении Санкт-Петербурга

Значении Петропавловской крепости в истории города

Устройстве оборонительного сооружения

Первом русском императоре Петре Великом

Организационные детали