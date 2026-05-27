Мои заказы

«Найди клад»: экскурсия по Петропавловской крепости с элементами игры

В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Территория крепости на Заячьем острове идеально подходит для закрученных детективных событий.

Что только не прятали там в попытке сберечь секреты! Самым любопытным участникам квеста откроются все тайны. Вопросы смотрителя крепости могут озадачить, а кто-то раскусит их сразу, выиграв время для команды. И в награду за пройденные испытания получит клад!
«Найди клад»: экскурсия по Петропавловской крепости с элементами игры
«Найди клад»: экскурсия по Петропавловской крепости с элементами игры
«Найди клад»: экскурсия по Петропавловской крепости с элементами игры

Описание квеста

Этот квест подойдёт для любителей разгадывать загадки и находить необычные вещи в рядовых местах. Всё будет просто и весело — надо отвечать на вопросы, придумывать картинки, выполнять задания первыми и получать за это баллы.

Во время квеста вы увидите:

  • Иоанновский мост
  • Петровские ворота
  • Комендантскую пристань
  • Памятник Петру Первому
  • Соборную площадь
  • Ботный домик (зимой мы там ещё и погреемся)
  • Нарышкин бастион с пушками, откуда каждый полдень производится холостой выстрел как дань петровским традициям

Кстати, наша игра как раз заканчивается в 12:00, так что всё будет очень символично!

Задания квеста построены на историческом рассказе о крепости. Вы узнаете:

  • О рождении Санкт-Петербурга
  • Значении Петропавловской крепости в истории города
  • Устройстве оборонительного сооружения
  • Первом русском императоре Петре Великом

Организационные детали

  • В стоимость квеста включены услуги гида и подарки участникам
  • Квест рассчитан на детей от 7 до 17 лет и сопровождающих их взрослых
  • Можем организовать индивидуальный квест для школьной группы. Подробности обсудим в переписке.
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды

в среду и воскресенье в 10:00

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Участник1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 3024 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места. Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим
читать дальшеуменьшить

экскурсии по популярным и совершенно необычным маршрутам. Даже в тривиальных, на первый, взгляд вещах всегда кроется загадка. Давайте открывать секреты города вместе! Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Мы открыты к общению и надеемся на взаимно интересные знакомства!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на ««Найди клад»: экскурсия по Петропавловской крепости с элементами игры»

Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
На автобусе
3 часа
5304 отзыва
Групповая
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 ₽ за человека
В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки
Пешая
1 час
34 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки
Петропавловская крепость - не просто фон для фото, а сердце Петербурга. Узнайте её тайны и историю, погрузившись в атмосферу прошлого
Начало: Напротив Петропавловской крепости
Завтра в 10:30
29 мая в 10:30
1111 ₽ за человека
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Пешая
1.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5400 ₽ за человека
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Узнать всё о захоронениях царей - от Петра I до Николая II
Начало: Возле Иоанновского моста
Завтра в 12:00
29 мая в 10:00
от 6000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1350 ₽ за человека