В 1920–1930-е годы Ленинград стал лабораторией смелых экспериментов.
Вы увидите, как конструктивисты пытались создать «архитектуру нового быта» — от домов-коммун до фабрик-кухонь.
Мы пройдём по знаковым памятникам эпохи и разберёмся, где архитекторам удалось опередить время, а где их мечты разбились о реальность.
Вы увидите, как конструктивисты пытались создать «архитектуру нового быта» — от домов-коммун до фабрик-кухонь.
Мы пройдём по знаковым памятникам эпохи и разберёмся, где архитекторам удалось опередить время, а где их мечты разбились о реальность.
Описание экскурсии
- ДК им. Горького — «социальный конденсатор» в форме фабричной трубы.
- Кировский универмаг — торговля как производственный процесс.
- Школа им. 10-летия Октября — здание-манифест в форме серпа и молота.
- Бани «Гигант» — храм чистоты для пролетариата.
- Кировский райсовет — последний оплот авангарда перед сталинской реконструкцией.
- Жилой комплекс на Тракторной — лаборатория нового быта.
Мы разберём:
- Философию конструктивизма: почему отказались от «буржуазных» украшений в пользу голого бетона, а кухни считали пережитком мещанства.
- Архитектурные революции: дома-коммуны — лаборатории нового быта, фабрики-кухни — конвейеры питания, клубы — фабрики по производству нового человека.
- Конкретные судьбы: как жили в экспериментальных домах реальные люди, почему многие проекты остались на бумаге и как сталинский ампир «задушил» авангард.
Кому подойдёт экскурсия
- Ценителям архитектуры и истории 20 века.
- Тем, кто хочет увидеть Петербург за пределами классических ансамблей.
- Кому интересны социальные эксперименты 1920-х.
- Фотографам, ищущим необычные ракурсы.
Организационные детали
- Маршрут доступен для людей с обычной физической подготовкой — взрослых и детей от 12 лет.
- Возможна адаптация программы для людей с ограниченными возможностями здоровья (детали уточняйте заранее в переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Историк, специалист по архитектуре 20 века, с 2018 года — гид. Коренной петербуржец, выпускник исторического факультета РГПУ им. Герцена. Провожу авторские экскурсии, раскрывающие революционную эпоху через архитектурные памятники. Специализация: конструктивизм 1920-30-х годов,
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Замечательная экскурсия! Уникальная возможность открыть для себя другой Петербург (без доходных домов), узнать про конструктивизм и новые решения, которые применялись при постройке рабочего района. С Артемом было очень приятно общаться, прогулка прошла на одном дыхании, так что всем рекомендуем к посещению!
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