Полюбуйтесь красотой русского Версаля! По дороге из Петербурга в Петергоф вы узнаете, как царская дорога превратилась в рабочий квартал и стала свидетельницей Кровавого воскресенья 1905 года.
В парковом комплексе насладитесь великолепием аллей и узнаете, как Пётр I организовал уникальную систему фонтанов без единого насоса и какие смысл таит Большой каскад.
В парковом комплексе насладитесь великолепием аллей и узнаете, как Пётр I организовал уникальную систему фонтанов без единого насоса и какие смысл таит Большой каскад.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Трассовая экскурсия до Петергофа (около 1 часа)
По пути вы услышите историю создания уникального комплекса и Петергофской дороги. Узнаете, что за люди жили вдоль дороги, как развивался и пришел в упадок русский Версаль и как появилась первая линия метро.
Экскурсия по Нижнему парку (1–1,5 часа)
Вы пройдётесь по аллеям парка и узнаете, какие секреты он скрывает. Мы расскажем, почему 300-летние гроты выглядят так, словно их построили недавно, почему фонтан «Геракл, сражающийся с гидрой» заменили на «Самсона» и из-за чего солдат на посту не смог принять рубль от императрицы.
Свободное время в Нижнем парке (2–2,5 часа)
По желанию вы перекусите в кафе, самостоятельно прогуляетесь по парку, осматривая достопримечательности, или посетите один из малых дворцов Петергофа. Затем автобус возвращается в Петербург.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минивэне или микроавтобусе, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: питание — по желанию, входные билеты в Нижний парк — 750 руб. /взрослые, 550 руб. /учащиеся. По запросу мы можем купить для вас билеты заранее или вы сделаете это самостоятельно в кассе.
- Экскурсию проведу я или другой гид нашей команды
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4125 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации туров и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
20 мая 2024
Поехала на экскурсию вместе с племянницей и внуком, которые впервые в Санкт-Петербурге. Дети были в восторге! Экскурсовод замечательная, очень контактная и грамотная девушка, с удовольствием послушала её изложение материала. Желаю дальнейших творческих успехов,а путешественникам обязательно посетить данную экскурсию!
Надежда
13 мая 2024
Посещали экскурсию вдвоем с ребенком 9 лет, сразу решили, что хотим просто погулять по парку, поэтому выбрали новую экскурсию "к фонтанам Петергофа" в мини группе и ни разу не пожалели. Автобус был очень удобный и комфортный. Гид Алла очень приятная, очень много рассказывала. Так же было время на свободное гуляние по парку.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
1.5 часа
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
от 2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 14 200₽ за всё до 12 чел.