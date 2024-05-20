Полюбуйтесь красотой русского Версаля! По дороге из Петербурга в Петергоф вы узнаете, как царская дорога превратилась в рабочий квартал и стала свидетельницей Кровавого воскресенья 1905 года. В парковом комплексе насладитесь великолепием аллей и узнаете, как Пётр I организовал уникальную систему фонтанов без единого насоса и какие смысл таит Большой каскад.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия до Петергофа (около 1 часа)

По пути вы услышите историю создания уникального комплекса и Петергофской дороги. Узнаете, что за люди жили вдоль дороги, как развивался и пришел в упадок русский Версаль и как появилась первая линия метро.

Экскурсия по Нижнему парку (1–1,5 часа)

Вы пройдётесь по аллеям парка и узнаете, какие секреты он скрывает. Мы расскажем, почему 300-летние гроты выглядят так, словно их построили недавно, почему фонтан «Геракл, сражающийся с гидрой» заменили на «Самсона» и из-за чего солдат на посту не смог принять рубль от императрицы.

Свободное время в Нижнем парке (2–2,5 часа)

По желанию вы перекусите в кафе, самостоятельно прогуляетесь по парку, осматривая достопримечательности, или посетите один из малых дворцов Петергофа. Затем автобус возвращается в Петербург.

Организационные детали