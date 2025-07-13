Белые ночи в Санкт-Петербурге — это время, когда город насыщен событиями и днём, и ночью.
Чтобы раскрыть всю их прелесть, отправляемся в автопутешествие по центральной части города! Маршрут охватит основные мосты, дворцы, соборы и церкви во всей своей индивидуальности и несравненности. А я поделюсь фактам и легендами о памятниках культуры разных периодов.
Описание экскурсии
Автомобильная часть маршрута
Только представьте, как прекрасна Нева, обрамлённая в гранитные набережные и подсвеченная сотнями огней мостов! Вдоль её русла мы и поедем. Из окна автомобиля вы увидите:
- Нарвские триумфальные ворота
- Дворцовый, Троицкий и Литейный мост
- Зимний дворец
- Таврический дворец
- Мариинский театр
- Балтийский и Варшавский вокзалы
- Смольный и Исаакиевский соборы
Пешком по городу
В середине поездки мы оставим автомобиль на парковке и совершим получасовую прогулку. Обсудим интересные факты о Петербурге:
- этапы строительства Исаакиевского собора
- из чего на самом деле отлит Медный всадник
- кто и из-за чего хотел убрать Адмиралтейство из города
- какие тайны хранят городские мосты
На обратном пути вы увидите несколько мостов в центральной части города уже в разведённом виде.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 507 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Александр, я интересуюсь историей Санкт-Петербурга и его городов-спутников. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шмелёва
13 июл 2025
Александр приехал за нами к месту проживания и показал Петербург, которого мы ещё не знали. Было интересно. Побывали в местах с самой красивой ночной подсветкой, и, конечно, увидели развод мостов с удобных для просмотра локаций! Рекомендую гида как профессионала своего дела.
