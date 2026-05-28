Увидеть главные символы города с воды и пройти под мостами
С воды город раскрывается совсем иначе: парадные набережные, дворцы, соборы и мосты складываются в тот самый образ «Северной Венеции», ради которого сюда приезжают путешественники со всего мира. Теперь ваша очередь!
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Нева и панорамы исторического центра. С воды особенно хорошо видны парадные фасады Петербурга и знаменитая «небесная линия».
Петропавловская крепость. Главный символ Петербурга и место основания города.
Стрелка Васильевского острова. Ростральные колонны, здание Биржи и один из самых узнаваемых видов.
Эрмитаж и Дворцовая набережная. Вы проплывёте вдоль Зимнего дворца и увидите парадный Петербург с лучшего ракурса.
Кунсткамера и Адмиралтейство. Исторические символы города на берегах Невы.
Исаакиевский собор и Медный всадник. Знаковые достопримечательности, которые особенно эффектно смотрятся с воды.
Знаменитые мосты Петербурга. Маршрут проходит под Благовещенским, Дворцовым, Троицким и Литейным мостами.
Организационные детали
На борту есть тёплые пледы и бокалы
С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы предлагаем аренду катеров для любых мероприятий. Комфортабельные судна для приятного отдыха в живописных акваториях Санкт-Петербурга.
