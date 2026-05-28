Мои заказы

Нева и каналы Петербурга - на люкс-катере

Увидеть главные символы города с воды и пройти под мостами
С воды город раскрывается совсем иначе: парадные набережные, дворцы, соборы и мосты складываются в тот самый образ «Северной Венеции», ради которого сюда приезжают путешественники со всего мира. Теперь ваша очередь!
Нева и каналы Петербурга - на люкс-катере
Нева и каналы Петербурга - на люкс-катере
Нева и каналы Петербурга - на люкс-катере

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Нева и панорамы исторического центра. С воды особенно хорошо видны парадные фасады Петербурга и знаменитая «небесная линия».

Петропавловская крепость. Главный символ Петербурга и место основания города.

Стрелка Васильевского острова. Ростральные колонны, здание Биржи и один из самых узнаваемых видов.

Эрмитаж и Дворцовая набережная. Вы проплывёте вдоль Зимнего дворца и увидите парадный Петербург с лучшего ракурса.

Кунсткамера и Адмиралтейство. Исторические символы города на берегах Невы.

Исаакиевский собор и Медный всадник. Знаковые достопримечательности, которые особенно эффектно смотрятся с воды.

Знаменитые мосты Петербурга. Маршрут проходит под Благовещенским, Дворцовым, Троицким и Литейным мостами.

Организационные детали

  • На борту есть тёплые пледы и бокалы
  • С вами будет капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы предлагаем аренду катеров для любых мероприятий. Комфортабельные судна для приятного отдыха в живописных акваториях Санкт-Петербурга.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Нева и каналы Петербурга - на люкс-катере»

На частном катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
749 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6667 ₽ за всё до 11 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
134 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000 ₽ за всё до 10 чел.
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На катере
Аренда катера
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15 980 ₽ за всё до 7 чел.
Ночной Петербург - по каналам центра города к Дворцовому и Троицкому мостам
На теплоходе
2 часа
-
20%
152 отзыва
Аудиогид
Ночной Петербург - по каналам центра города к Дворцовому и Троицкому мостам
Пройти по каналам в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под фоновую музыку
Начало: На набережной реки Фонтанки, 71
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2480 ₽3100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-5%
до 12 июня
от 6365 ₽ за экскурсию