В архитектурном ожерелье Санкт-Петербурга есть четыре ценные жемчужины, с которыми мы близко познакомимся на экскурсии. Храмы уникальны своей историей. Мы тщательно осмотрим их и постараемся понять, что же хотят донести до нас эти шедевры.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Смольный собор — обсудим, почему великий архитектор Джакомо Кваренги, проходя мимо храма, всегда снимал шляпу и говорил: «Eh Una Chiesa!» («Вот это церковь!»)
- Исаакиевский собор — возле него вспомним строчки из знаменитой песни:
«Хочу летать я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом, Монферран»
- Спас на Крови — поразимся богатому убранства храма, символа победы жизни над смертью
- Казанский собор — найдём место на ступенях, где одна немецкая принцесса 28 июня 1762 года стала российской императрицей Екатериной II
Гид расскажет:
- Кто такие смолянки и что не было воплощено в Смольном соборе — великом творении скульптора Растрелли
- Почему так долго строили Исаакиевский собор, какая легенда с этим связана, сколько килограмм золота ушло на купол собора и что это за метод огненного золочения
- Какая трагедия произошла на месте строительства Спаса на Крови
- Чем замечательны колонны Казанского собора и где в нём скрыта картина Карла Брюллова
- Что такое чудотворная икона и почему к Казанской иконе Богородицы всегда стоит очередь
- И многое другое
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Mitsubishi Оutlander, Haval Dargo, Honda Pilot или аналогичной модели
- В ходе экскурсии предполагается внутренний осмотр Смольного и Казанского соборов
- По желанию можно посетить Исаакиевский собор и/или Спас на Крови с местным экскурсоводом или вашим гидом. В последнем случае нужно купить билет и гиду
- Возможна встреча в аэропорту или на вокзале. Время в дороге входит в общую продолжительность экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Дополнительные расходы:
- Пожертвование в Смольном соборе — 200 ₽ за чел.
- Билет в Исаакиевский собор — 450 ₽ за чел., льготный билет — 200 ₽ за чел.
- Билет в Спас на Крови — 450 ₽ за чел., льготный билет — 200 ₽ за чел.
Для покупки льготного билета возьмите с собой нужные документы: паспорт, пенсионное удостоверение или свидетельство о рождении.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах исторического центра Петербурга, по договорённости в отдалённых районах, в аэропорту или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
К
Константин
12 авг 2025
Спасибо гиду Надежде, четыре часа пролетели незаметно, за очень интересной экскурсией.
К
Кадейкин
6 июл 2025
Было все очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!
