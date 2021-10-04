Ночная мотопрогулка по Питеру

Зарядиться драйвом, катаясь по мостам и набережным города

5
22 отзыва
Индивидуальная
Рассекать по набережным и проспектам Петербурга вы будете на комфортном мотоцикле в компании надежного гида-водителя.

Это мини-приключение подарит вам и дозу адреналина, и классные фотографии на фоне мостов, рек и дворцов.

Маршрут составим с учетом ваших пожеланий и поговорим о Северной столице.
Ночная мотопрогулка по Питеру
Ночная мотопрогулка по Питеру
Ночная мотопрогулка по Питеру
Ночная мотопрогулка по Питеру
Ночная мотопрогулка по Питеру
Ночная мотопрогулка по Питеру
Ночная мотопрогулка по Питеру
Ночная мотопрогулка по Питеру
Ночная мотопрогулка по Питеру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Обратите внимание: маршрут может меняться в зависимости от ситуации на дороге, погоды, времени суток и др.
При количестве участников от 3-х и более необходима предварительная бронь (не менее, чем за сутки).

Что вас ожидает

Нарядный Петербург в свете иллюминации

Мы подберем интересный вам маршрут: проедем по набережным и проспектам, мимо Александро-Невской лавры и по самому длинному мосту города. Посмотрим на легендарное место аварийной посадки пассажирского самолёта на Неву в 1963 году, нарядный Большеохтинский мост и загадочный Смольный собор.

Мини-приключение с комфортом и фотографиями

В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку приятной и безопасной. А еще обсудим, на фоне каких локаций вы хотите пофотографироваться. Мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры!

🌉 По запросу мотопрогулка проводится к разводу мостов — в этом случае она длится 2 часа. В расширенной программе увидим восемь мостов акватории Невы до их разведения и посмотрим разводку трёх основных мостов центра: Дворцового, Троицкого и Литейного.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Стоимость указана за часовую мотопрогулку (стоимость расширенного маршрута уточняйте по переписке)
  • При количестве участников от 3-х и более необходима предварительная бронь (не менее, чем за сутки)

Как проходит мотопрогулка

  • В стоимость входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды
  • Кататься будем на мотоцикле Honda Gold Wing — самом комфортабельном мотоцикле в мире: тихий звук работы двигателя, удобное сиденье с креслом, музыкальное сопровождение
  • Время начала обговаривается с гидом по телефону после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться, также мотопрогулка может быть отменена (ваша безопасность — наш приоритет).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Эльвира
4 окт 2021
Очень понравилась поездка. Весело, быстро и совсем не страшно. Узнали много нового. Рассказывали интересно. Ребята водят аккуратно, можно смело им довериться. Рекомендую.
Елена
19 сен 2021
Самое невероятное на грани драйва, адреналина, свободы и душевного спокойствия путешествие! Организация на высшем уровне! Всё чётко по времени и в соответствии с программой! Безопасность на 5+! Профессионализм гида потрясает! Приятно, что к каждому путешественнику отношение индивидуальное: внимательное, ответственное и с душой! Обязательно повторю! Спасибо! Всем рекомендую! Точно не пожалеете!
М
16 сен 2021
Заказывала прогулку для мамы. Впечатления только положительные. Мама в восторге от гида, видов и эмоций. Спасибо большое организаторам!
Т
4 сен 2021
Час пролетел как 5 минут. Интересно, где то даже экстремально. Рекомендую всем. Полчаса брать не вариант, можно не успеть даже по мосту проехать.
Светлана
3 сен 2021
Нужно брать прогулку сразу на час, время летит очень быстро!
Спасибо!
Я
29 авг 2021
Экскурсия отличная! Очень повезло с погодой. Брали экскурсию на час, но можно смело брать больше по времени. Мотоциклы очень удобные, страха вовсе нет. По вашему желанию ребята могут либо ускориться либо ехать помедленнее. Буду рекомендовать своим знакомым 👍
Я
26 авг 2021
Этот день, 25 августа 2021 года, я запомню на всю жизнь! Такие яркие впечатления я не получала очень давно! Моя мечта, покататься на настоящем мотоцикле осуществилась! А покататься на мотоцикле по Питеру двойное удовольствие! Спасибо Александру за чудесную прогулку, за рассказы о городе, за кайфовую музыку и драйвовое настроение! Однозначно, даже часа будет мало! В следующий раз вернусь за ночным Питером!
А
19 авг 2021
Впервые каталась на мотоцикле. Это нереально! И эстетически очень приятно и ощущения необычные.
Понравилось! Спасибо!
Александр
14 авг 2021
отличная организация нашей с супругой мотопоездки)))все прошло супер,в назначенное время,на комфортабельных мотоциклах с весёлыми,общительными пилотами. впечатления остались бомбические и фотки от поездки по красивым местам города очень клёвые)))большое спасибо за подаренные эмоции;)))
Е
9 авг 2021
Час пролетел на одном дыхании! Организация четкая, экскурсия интересная и не скучная. Фотографии получились отличные. Спасибо огромное!
я
5 авг 2021
Очень крутая и впечатляющая прогулка. Нашим пилотам Кириллу и Роману огромное спасибо за профессионализм,надежность и внимание. Было весело,захватывающе и, при этом,совершенно не страшно. Очень не обычные впечатления и эмоции. Отлично покатались. Теперь только к вам!
В
1 авг 2021
От души рекомендую этих ребят! Моим экскурсоводом был Кирилл, и я ему очень благодарна за то, что он выполнил мою просьбу, а именно: не катать по Питеру с экскурсионными рассказами и остановками для фото, а просто погонять на скорости с ветерком! Беседа была соответствующая: мотоциклы) Классная музыка, красивый байк, потрясные ночные виды города 😍 Спасибо. )
Т
10 июля 2021
Потрясающе, незабываемо, эмоций море. Очень удобные мотоциклы, даже бабушка с больными ногами и сын 150+ чувствовали себя комфортно. Маршрут проложен по красивым местам.
Огромное спасибо Сергею и команде, обязательно повторю!
А
7 июля 2021
Очень понравилась прогулка. Сергей отвечает на все вопросы касаемые города. Тем кто первый раз в городе, можно попросить совет, куда сходить. Фотографии классные, чёткие и прикольные. Все понравилось. Спасибо большое:)
Екатерина
4 июля 2021
Большое спасибо Сергею и его команде! Отлично прокатились, фото тоже супер! Часа явно мало, в следующий раз будем бронировать сразу на 2 часа 😃🤘
Ещё 7 отзывов

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