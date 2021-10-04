Обратите внимание: маршрут может меняться в зависимости от ситуации на дороге, погоды, времени суток и др.

При количестве участников от 3-х и более необходима предварительная бронь (не менее, чем за сутки).

Что вас ожидает

Нарядный Петербург в свете иллюминации

Мы подберем интересный вам маршрут: проедем по набережным и проспектам, мимо Александро-Невской лавры и по самому длинному мосту города. Посмотрим на легендарное место аварийной посадки пассажирского самолёта на Неву в 1963 году, нарядный Большеохтинский мост и загадочный Смольный собор.

Мини-приключение с комфортом и фотографиями

В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку приятной и безопасной. А еще обсудим, на фоне каких локаций вы хотите пофотографироваться. Мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры!

🌉 По запросу мотопрогулка проводится к разводу мостов — в этом случае она длится 2 часа. В расширенной программе увидим восемь мостов акватории Невы до их разведения и посмотрим разводку трёх основных мостов центра: Дворцового, Троицкого и Литейного.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

Стоимость указана за часовую мотопрогулку (стоимость расширенного маршрута уточняйте по переписке)

При количестве участников от 3-х и более необходима предварительная бронь (не менее, чем за сутки)

Как проходит мотопрогулка

В стоимость входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды

Кататься будем на мотоцикле Honda Gold Wing — самом комфортабельном мотоцикле в мире: тихий звук работы двигателя, удобное сиденье с креслом, музыкальное сопровождение