Обратите внимание: маршрут может меняться в зависимости от ситуации на дороге, погоды, времени суток и др.
При количестве участников от 3-х и более необходима предварительная бронь (не менее, чем за сутки).
Мы подберем интересный вам маршрут: проедем по набережным и проспектам, мимо Александро-Невской лавры и по самому длинному мосту города. Посмотрим на легендарное место аварийной посадки пассажирского самолёта на Неву в 1963 году, нарядный Большеохтинский мост и загадочный Смольный собор.
В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку приятной и безопасной. А еще обсудим, на фоне каких локаций вы хотите пофотографироваться. Мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры!
🌉 По запросу мотопрогулка проводится к разводу мостов — в этом случае она длится 2 часа. В расширенной программе увидим восемь мостов акватории Невы до их разведения и посмотрим разводку трёх основных мостов центра: Дворцового, Троицкого и Литейного.