Что вы можете увидеть 🤩

Даже, если вы бывали ранее в Петербурге, таким вы его еще точно не видели. Вас ждёт город, бережно хранящий свои традиции и наследие, но всегда стремящийся в будущее.

Во время экскурсии мы посмотрим символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), после чего проедем возле парка 300-летия. Далее мы направимся к новому стадиону "Газпром Арена".

Предпоследней остановкой станет Севкабель порт – современное творческое пространство, разместившиеся в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив. Вы можете остаться в этом арт-пространстве или отправиться с нами дальше.

Крайняя точка нашего путешествия – Новая Голландия, где мы узнаем как менялся остров.