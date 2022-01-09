Новая география Петербурга

Давайте отправимся за пределы парадного Петербурга и посмотрим, как город изменился за последние годы

В группе
до 50 чел.
Давайте отправимся за пределы парадного Петербурга и посмотрим, как город изменился за последние годы.

На этой экскурсии вы оцените впечатляющие масштабы «Лахта Центра» и «Газпром Арены», прогуляетесь по «Севкабель Порту» и «Новой Голландии», чтобы выяснить, как устроены современные городские пространства.
Новая география Петербурга
Новая география Петербурга
Новая география Петербурга
Новая география Петербурга
Новая география Петербурга
Новая география Петербурга

Что вы можете увидеть 🤩

  • Лахта-центр
  • парк 300-летия Санкт-Петербурга
  • стадион «Газпром-арена»
  • Севкабель Порт
  • Новая Голландия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Даже, если вы бывали ранее в Петербурге, таким вы его еще точно не видели. Вас ждёт город, бережно хранящий свои традиции и наследие, но всегда стремящийся в будущее.
Во время экскурсии мы посмотрим символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), после чего проедем возле парка 300-летия. Далее мы направимся к новому стадиону "Газпром Арена".
Предпоследней остановкой станет Севкабель порт – современное творческое пространство, разместившиеся в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив. Вы можете остаться в этом арт-пространстве или отправиться с нами дальше.
Крайняя точка нашего путешествия – Новая Голландия, где мы узнаем как менялся остров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусная экскурсия на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Тематическая экскурсионная программа
  • Услуги квалифицированного гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 87/2 (офис Ленинград-Тур)
Завершение: Невский пр, 87/2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, Воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота, Воскресенье в 17:30

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