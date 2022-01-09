Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Даже, если вы бывали ранее в Петербурге, таким вы его еще точно не видели. Вас ждёт город, бережно хранящий свои традиции и наследие, но всегда стремящийся в будущее.
Во время экскурсии мы посмотрим символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), после чего проедем возле парка 300-летия. Далее мы направимся к новому стадиону "Газпром Арена".
Предпоследней остановкой станет Севкабель порт – современное творческое пространство, разместившиеся в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив. Вы можете остаться в этом арт-пространстве или отправиться с нами дальше.
Крайняя точка нашего путешествия – Новая Голландия, где мы узнаем как менялся остров.
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусная экскурсия на комфортабельном автобусе туристического класса
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суббота, Воскресенье в 17:30
Ленинград-Тур
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