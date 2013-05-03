Грандиозная обзорная экскурсия ⛳ по Петербургу. Вас ждут все главные достопримечательности 🏛️ центра города - Дворцовая площадь, Зимний дворец, Исаакиевский, Казанский и Смольный соборы, Спас-на-крови, Невский проспект и Фонтанка, Михайловский замок 🏰, Дворцовая набережная, домик Петра Первого, стрелка Васильевского острова, крейсер Аврора и, конечно, сердце Петербурга - Петропавловская крепость, где ждет отдельная часовая пешеходная экскурсия + 4 фотовыхода из комфортабельного автобуса!

Большая обзорная экскурсия – это способ побывать во всех значимых точках исторического центра Санкт-Петербурга, проникнуться историей 📖 и духом города в компании с профессиональными экскурсоводами. Большое количество выходов для фотографирования и самые интересные истории красивейшего города на Неве.

Комфортные автобусы, чудесные места для лучших фотографий, влюбленные в свой город 🏙️ гиды и самый большой объем достопримечательностей в одной экскурсии 🧭. Большая обзорная экскурсия – это возможность начать свое знакомство с городом, продолжить влюбляться в красоты Петербурга или подарить новые впечатления гостям и жителям города.

Экскурсия в Петропавловской крепости – это посещение гигантского памятника под открытым небом, невероятно живого и атмосферного. Ядро города, строительством которого руководил сам царь Петр I, фортификационные укрепления, которые ни разу не были использованы по назначению, однако стали политической тюрьмой на многие годы. Шедевральный Петропавловский собор с великокняжеской усыпальницей и самые невероятные виды Невы, виды открыток и постеров – Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, купол Исаакия…

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