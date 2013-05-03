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Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов

4.5
46 отзывов
СПб-Карелия
СПб-Карелия – Гид из Санкт-Петербурга
Если вы считаете, что невозможно изучить Петербург за 5 часов, то мы вас переубедим! Мы создали идеальную обзорную экскурсию ⛳.

Специально для тех, кто за один раз хочется увидеть все символы города.

С нами вы увидите Исаакиевский собор и собор Спас-на-крови, Петропавловскую крепость и домик Петра, набережные и мосты.
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  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов
Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Площадь Восстания
  • Смольный собор
  • Летний сад
  • Марсово поле
  • Спас-на-крови
  • Дворцовая площадь
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Египетские сфинксы
  • Зимний дворец
  • Казанский собор
  • Памятник Екатерине Великой
  • Александринский театр
  • Аничков дворец
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Домик Петра I
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
Грандиозная обзорная экскурсия ⛳ по Петербургу. Вас ждут все главные достопримечательности 🏛️ центра города - Дворцовая площадь, Зимний дворец, Исаакиевский, Казанский и Смольный соборы, Спас-на-крови, Невский проспект и Фонтанка, Михайловский замок 🏰, Дворцовая набережная, домик Петра Первого, стрелка Васильевского острова, крейсер Аврора и, конечно, сердце Петербурга - Петропавловская крепость, где ждет отдельная часовая пешеходная экскурсия + 4 фотовыхода из комфортабельного автобуса!
Большая обзорная экскурсия – это способ побывать во всех значимых точках исторического центра Санкт-Петербурга, проникнуться историей 📖 и духом города в компании с профессиональными экскурсоводами. Большое количество выходов для фотографирования и самые интересные истории красивейшего города на Неве.
Комфортные автобусы, чудесные места для лучших фотографий, влюбленные в свой город 🏙️ гиды и самый большой объем достопримечательностей в одной экскурсии 🧭. Большая обзорная экскурсия – это возможность начать свое знакомство с городом, продолжить влюбляться в красоты Петербурга или подарить новые впечатления гостям и жителям города.
Экскурсия в Петропавловской крепости – это посещение гигантского памятника под открытым небом, невероятно живого и атмосферного. Ядро города, строительством которого руководил сам царь Петр I, фортификационные укрепления, которые ни разу не были использованы по назначению, однако стали политической тюрьмой на многие годы. Шедевральный Петропавловский собор с великокняжеской усыпальницей и самые невероятные виды Невы, виды открыток и постеров – Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, купол Исаакия…
Мы гарантируем самую низкую цену на эту экскурсию.
Покупайте билет 🎫 на сайте - места быстро кончаются!
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном транспорте (теплый зимой и прохладный летом)
  • Уютная и дружеская атмосфера во время авторской пешеходно-автобусной экскурсии “Град Петра!” и пешеходной экскурсии “Сердце Петербурга”
  • Лучший экскурсионный тур для первого знакомства с Санкт-Петербургом
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Что не входит
  • Дополнительно можно посетить музеи на территории Петропавловской крепости:
  • Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница – взрослый 550 р, учащиеся РФ 300 р, пенсионеры РФ 250 р.
  • Тюрьма Трубецкого бастиона – взрослый 250 р. учащиеся РФ 150 р, пенсионеры РФ 150р.
  • Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко – взрослый 200 р, учащиеся РФ 150 р, пенсионеры РФ 150 р.
  • Экспозиция «История Санкт-Петербурга – Петрограда. 1703-1918. » – взрослый 200 р, учащиеся РФ 120 р, пенсионеры РФ 120 р.
  • Экспозиция «Музей науки и техники» – взрослый 200 р, учащиеся РФ 120 р, пенсионеры РФ 120 р.
  • Экспозиция «Музей архитектурной керамики» – взрослый 200 р, учащиеся РФ 120 р, пенсионеры РФ 120 р.
  • Экспозиция «История Петропавловской крепости» – взрослый 100 р, учащиеся РФ 100 р, пенсионеры РФ 100 р.
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Площадь Искусств, д. 4
Место завершения
🏁 Петропавловская крепость
Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов
Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов
Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов
Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СПб-Карелия
СПб-Карелия
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46 отзывов оставили туристы

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