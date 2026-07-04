Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы создали идеальную обзорную экскурсию специально для тех, кто за один раз хочется увидеть все символы города.



С нами вы увидите Исаакиевский собор и собор Спас-на-крови, Петропавловскую крепость и домик Петра, набережные и мосты.



Для комфортного знакомства с городом у нас есть все: туристические автобусы с огромными окнами и профессиональный гид, влюбленный в северную столицу. 4.8 1252 отзыва

Яркотур Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповая фото-экскурсия 1500 ₽ за человека 4.8 1252 отзыва 5 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Грандиозная обзорная экскурсия по Петербургу. Вас ждут все главные достопримечательности центра города - Дворцовая площадь, Зимний дворец, Исаакиевский, Казанский и Смольный соборы, Спас-на-крови, Невский проспект и Фонтанка, Михайловский замок, Дворцовая набережная, домик Петра Первого, стрелка Васильевского острова, крейсер Аврора и, конечно, сердце Петербурга - Петропавловская крепость, где ждет отдельная часовая пешеходная экскурсия + 4 фотовыхода из комфортабельного автобуса! Большая обзорная экскурсия – это способ побывать во всех значимых точках исторического центра Санкт-Петербурга, проникнуться историей и духом города в компании с профессиональными экскурсоводами. Большое количество выходов для фотографирования и самые интересные истории красивейшего города на Неве. Комфортные автобусы, чудесные места для лучших фотографий, влюбленные в свой город гиды и самый большой объем достопримечательностей в одной экскурсии. Большая обзорная экскурсия – это возможность начать свое знакомство с городом, продолжить влюбляться в красоты Петербурга или подарить новые впечатления гостям и жителям города. Экскурсия в Петропавловской крепости – это посещение гигантского памятника под открытым небом, невероятно живого и атмосферного. Ядро города, строительством которого руководил сам царь Петр I, фортификационные укрепления, которые ни разу не были использованы по назначению, однако стали политической тюрьмой на многие годы. Шедевральный Петропавловский собор с великокняжеской усыпальницей и самые невероятные виды Невы, виды открыток и постеров – Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, купол Исаакия… Мы гарантируем самую низкую цену на эту экскурсию. Покупайте билет на сайте - места быстро кончаются! Экскурсия завершается на территории Петропавловская крепость, после чего можно самостоятельно продолжить знакомство с её музеями.

Согласно календарю Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Невский проспект

Площадь Восстания

Смольный собор

Летний сад

Марсово поле

Спас-на-крови

Дворцовая площадь

Медный всадник

Исаакиевский собор

Египетские сфинксы

Зимний дворец

Казанский собор

Памятник Екатерине Великой

Александринский театр

Аничков дворец

Михайловский замок

Домик Петра I

Крейсер «Аврора»

Петропавловская крепость Что включено Транспорт (теплый зимой и прохладный летом)

Услуги гида

Экскурсионная программа Что не входит в цену Дополнительно можно посетить музеи на территории Петропавловской крепости

Питание (возьмите с собой воду и легкий перекус)

Личные расходы туриста Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Островского, д. 6 Завершение: Петропавловская крепость Когда и сколько длится? Когда: Согласно календарю Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.