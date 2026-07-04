Мы создали идеальную обзорную экскурсию специально для тех, кто за один раз хочется увидеть все символы города.
С нами вы увидите Исаакиевский собор и собор Спас-на-крови, Петропавловскую крепость и домик Петра, набережные и мосты.
Для комфортного знакомства с городом у нас есть все: туристические автобусы с огромными окнами и профессиональный гид, влюбленный в северную столицу.
С нами вы увидите Исаакиевский собор и собор Спас-на-крови, Петропавловскую крепость и домик Петра, набережные и мосты.
Для комфортного знакомства с городом у нас есть все: туристические автобусы с огромными окнами и профессиональный гид, влюбленный в северную столицу.
Описание фото-прогулкиГрандиозная обзорная экскурсия по Петербургу. Вас ждут все главные достопримечательности центра города - Дворцовая площадь, Зимний дворец, Исаакиевский, Казанский и Смольный соборы, Спас-на-крови, Невский проспект и Фонтанка, Михайловский замок, Дворцовая набережная, домик Петра Первого, стрелка Васильевского острова, крейсер Аврора и, конечно, сердце Петербурга - Петропавловская крепость, где ждет отдельная часовая пешеходная экскурсия + 4 фотовыхода из комфортабельного автобуса! Большая обзорная экскурсия – это способ побывать во всех значимых точках исторического центра Санкт-Петербурга, проникнуться историей и духом города в компании с профессиональными экскурсоводами. Большое количество выходов для фотографирования и самые интересные истории красивейшего города на Неве. Комфортные автобусы, чудесные места для лучших фотографий, влюбленные в свой город гиды и самый большой объем достопримечательностей в одной экскурсии. Большая обзорная экскурсия – это возможность начать свое знакомство с городом, продолжить влюбляться в красоты Петербурга или подарить новые впечатления гостям и жителям города. Экскурсия в Петропавловской крепости – это посещение гигантского памятника под открытым небом, невероятно живого и атмосферного. Ядро города, строительством которого руководил сам царь Петр I, фортификационные укрепления, которые ни разу не были использованы по назначению, однако стали политической тюрьмой на многие годы. Шедевральный Петропавловский собор с великокняжеской усыпальницей и самые невероятные виды Невы, виды открыток и постеров – Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, купол Исаакия… Мы гарантируем самую низкую цену на эту экскурсию. Покупайте билет на сайте - места быстро кончаются! Экскурсия завершается на территории Петропавловская крепость, после чего можно самостоятельно продолжить знакомство с её музеями.
Согласно календарю
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Площадь Восстания
- Смольный собор
- Летний сад
- Марсово поле
- Спас-на-крови
- Дворцовая площадь
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Египетские сфинксы
- Зимний дворец
- Казанский собор
- Памятник Екатерине Великой
- Александринский театр
- Аничков дворец
- Михайловский замок
- Домик Петра I
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
Что включено
- Транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
- Услуги гида
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Дополнительно можно посетить музеи на территории Петропавловской крепости
- Питание (возьмите с собой воду и легкий перекус)
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского, д. 6
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 1252 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Для первого знакомства с Санкт-Петербургом это идеальная экскурсия. Мы не столкнулись с толпами людей, так как экскурсия была с утра. Гид рассказывал много интересных фактов о городе. Автобус комфортный. Не
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В
Были очень впечатлены таким подробным повествованием, с добавлением интересных исторических фактов и особенностей проезжаемых достопримечательностей. Мы ехали в комфортабельном автобусе, отправились вовремя, очень правильно организованная экскурсия, гид насыщенно исчерпывающе рассказывала
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Н
Очень понравилась обзорная экскурсия. Гиду Александре большое спасибо! Наша семья осталась под большим впечатлением от экскурсии.
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С
Были на экскурсии 11 июня. Автобус комфортный, экскурсоводу Анастасии отдельное спасибо. Единственное, из заявленной программы не доехали до Авроры и Медного всадника. Наверное из-за ситуации на дорогах. А в целом всё понравилось, спасибо!
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Н
Огромное спасибо за замечательную экскурсию. Узнали много интересного про Питер. Советую всем гостям Питера брать такую обширную экскурсию.
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Е
Очень все понравилось) Экскурсовод замечательный 👍
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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