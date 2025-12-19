Отправьтесь в волшебное путешествие на остров-крепость Кронштадт, где история морской славы оживает в сиянии праздничных огней.
Прогуляйтесь по старинным улицам, узнайте тайны города Петра I и станьте свидетелем грандиозного рождественского светового шоу у стен Морского собора. Атмосфера праздника, море света и очарование зимнего Кронштадта!
Описание билетаПриглашаем вас в незабываемое путешествие на остров-крепость Кронштадт, который в предновогодние дни превращается в настоящую зимнюю сказку. Этот удивительный город на Финском заливе, овеянный морской славой и богатой историей, откроет перед вами свои тайны и подарит волшебные праздничные впечатления. С 25 декабря по 11 января вас ждёт грандиозное Рождественское световое шоу на Якорной площади: фасад Морского Никольского собора оживает в игре света и цвета, рассказывая истории о морских подвигах и рождественских чудесах. Атмосфера праздника наполняет весь город — яркие огни, уютные фотозоны и ощущение сказки создают незабываемое настроение. Эта экскурсия станет вашим путеводителем в мир истории, красоты и новогоднего вдохновения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морской собор
- Сухой док Петра
- Кронштадтский футшток
- Якорную площадь
- Гостиный двор
- Памятник морякам
- Памятник Айвазовскому
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном автобусе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Думская улица, 2
Завершение: Гостиный двор
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
