Описание Фото Ответы на вопросы Отправьтесь в волшебное путешествие на остров-крепость Кронштадт, где история морской славы оживает в сиянии праздничных огней.



Прогуляйтесь по старинным улицам, узнайте тайны города Петра I и станьте свидетелем грандиозного рождественского светового шоу у стен Морского собора. Атмосфера праздника, море света и очарование зимнего Кронштадта!

Экскурсии Композит Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Билет для посещения 1700 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание билета Приглашаем вас в незабываемое путешествие на остров-крепость Кронштадт, который в предновогодние дни превращается в настоящую зимнюю сказку. Этот удивительный город на Финском заливе, овеянный морской славой и богатой историей, откроет перед вами свои тайны и подарит волшебные праздничные впечатления. С 25 декабря по 11 января вас ждёт грандиозное Рождественское световое шоу на Якорной площади: фасад Морского Никольского собора оживает в игре света и цвета, рассказывая истории о морских подвигах и рождественских чудесах. Атмосфера праздника наполняет весь город — яркие огни, уютные фотозоны и ощущение сказки создают незабываемое настроение. Эта экскурсия станет вашим путеводителем в мир истории, красоты и новогоднего вдохновения.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни Забронировать эту экскурсию