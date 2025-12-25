Откройте двери в эпоху роскошных балов и аристократических традиций — посетите уникальную новогоднюю иммерсивную программу в легендарном Особняке Кельха.
Вас ждут подлинные интерьеры, театрализованное представление, изящные вальсы, старинные праздничные обычаи и создание собственного новогоднего артефакта.
Эта ночь станет незабываемым путешествием в атмосферу красоты, истории и рождественского волшебства.
Вас ждут подлинные интерьеры, театрализованное представление, изящные вальсы, старинные праздничные обычаи и создание собственного новогоднего артефакта.
Эта ночь станет незабываемым путешествием в атмосферу красоты, истории и рождественского волшебства.
Описание экскурсии
Готовы к путешествию, где грань между столетиями исчезает? В этом году забудьте о привычных корпоративах и ёлках — мы приглашаем вас на иммерсионную новогоднюю программу в легендарном Особняке Кельха!
Вашими проводниками в мир праздника станут лучшие экскурсоводы Экскурсионного бюро СПб
ГУ. Они будут сопровождать вас на протяжении всего вечера, а мелодичный звон волшебного колокольчика в их руках будет отмечать переход от одного чуда к другому, связывая эпохи в единую магическую нить! Важная информация:
- Обращаем ваше внимание на то, что после оплаты и завершения бронирования мы свяжемся с вами и попросим ваши данные: ФИО, серию и номер паспорта. Эти данные у нас запрашивает особняк Кельха, так как он является пропускным объектом.
- Списки в службу безопасности подаются за 5 дней, после чего отмена или корректировка количества участников не принимается.
- Те, кого нет в списках и у кого при себе нет паспорта, к сожалению, на экскурсию не допускаются!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Иммерсивная экскурсия по особняку
- Театрализованное представление
- Подарки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Чайковского, 28
Завершение: Ул. Чайковского, дом 28
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание на то, что после оплаты и завершения бронирования мы свяжемся с вами и попросим ваши данные: ФИО, серию и номер паспорта. Эти данные у нас запрашивает особняк Кельха, так как он является пропускным объектом
- Списки в службу безопасности подаются за 5 дней, после чего отмена или корректировка количества участников не принимается
- Те, кого нет в списках и у кого при себе нет паспорта, к сожалению, на экскурсию не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Особняк Брусницыных
Побывать в роскошных интерьерах архитектурной жемчужины Санкт-Петербурга
Начало: Возле станции метро «Василеостровская»
Сегодня в 15:30
Завтра в 16:30
3600 ₽
4000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в особняк А.Ф. Кельха: уникальная возможность посетить дом юриста
Начало: Ул. Чайковского, дом 28
Расписание: 02 июня, 11:00
3100 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Квест в особняке Румянцева «В поисках потерянной куклы»
Исследовать таинственные залы, в том числе скрытые от глаз посетителей, вместе с музейным котом
8 янв в 11:00
9 янв в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.