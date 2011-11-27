Один незабываемый день в сказочной русской деревне Мандроги – новогодний праздник в русском стиле! Атмосфера народной сказки, целые улицы с ярко расписанными постройками и старинными избами, уникальные подарки и сувениры в “Ремесленной слободе”, экскурсия с дегустацией в Музее Водки, катание на санях и с горы, знаменитые мандрожские пироги – в Мандрогах на новогодних праздниках ярко и весело!

Древняя крепость в Старой Ладоге. Наш путь в Мандроги проходит через первую столицу Руси, где каждый метр пропитан дыханием Истории! Вы увидите старинную крепость и прикоснетесь к героическому прошлому нашей страны.

Настоящий русский народный колорит. В Мандрогах вы полюбуетесь уникальными резными-расписными зданиями в русском стиле и настоящими избами, доставленными сюда из сел и деревень, увидите мельницу и кузницу, прогуляетесь по “Ремесленной слободе” и понаблюдаете за работой мастеров.

Развлечения и отличные фотографии. Примите участие в народных забавах, отдохните в трактире с чаем и пирогами, покатайтесь на лошадях. И не забудьте сфотографироваться у самого большого в мире валенка!

Музей водки. «Изюминка» для взрослых: на территории деревни работает уникальный Музей Водки. Здесь представлена богатейшая в России коллекция крепких напитков — более 3200 видов, и некоторые из них можно попробовать.