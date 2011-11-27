Новогодняя сказка в русской деревне Мандроги

Один незабываемый день в сказочной русской деревне Мандроги - новогодний праздник в русском стиле!...

Один незабываемый день в сказочной русской деревне Мандроги – новогодний праздник в русском стиле! Атмосфера народной сказки, целые улицы с ярко расписанными постройками и старинными избами, уникальные подарки и сувениры в “Ремесленной слободе”, экскурсия с дегустацией в Музее Водки, катание на санях и с горы, знаменитые мандрожские пироги – в Мандрогах на новогодних праздниках ярко и весело!
Новогодняя сказка в русской деревне Мандроги
Новогодняя сказка в русской деревне Мандроги
Новогодняя сказка в русской деревне Мандроги
Новогодняя сказка в русской деревне Мандроги
Новогодняя сказка в русской деревне Мандроги
Новогодняя сказка в русской деревне Мандроги

Что вы увидите 🤩

  • Старая Ладога,«Могила Вещего Олега»
  • Деревня Мандроги
  • Ремесленная слобода
  • Музей водки
  • Старинные избы
  • Дворянская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Один незабываемый день в сказочной русской деревне Мандроги – новогодний праздник в русском стиле! Атмосфера народной сказки, целые улицы с ярко расписанными постройками и старинными избами, уникальные подарки и сувениры в “Ремесленной слободе”, экскурсия с дегустацией в Музее Водки, катание на санях и с горы, знаменитые мандрожские пироги – в Мандрогах на новогодних праздниках ярко и весело!
Древняя крепость в Старой Ладоге. Наш путь в Мандроги проходит через первую столицу Руси, где каждый метр пропитан дыханием Истории! Вы увидите старинную крепость и прикоснетесь к героическому прошлому нашей страны.
Настоящий русский народный колорит. В Мандрогах вы полюбуетесь уникальными резными-расписными зданиями в русском стиле и настоящими избами, доставленными сюда из сел и деревень, увидите мельницу и кузницу, прогуляетесь по “Ремесленной слободе” и понаблюдаете за работой мастеров.
Развлечения и отличные фотографии. Примите участие в народных забавах, отдохните в трактире с чаем и пирогами, покатайтесь на лошадях. И не забудьте сфотографироваться у самого большого в мире валенка!
Музей водки. «Изюминка» для взрослых: на территории деревни работает уникальный Музей Водки. Здесь представлена богатейшая в России коллекция крепких напитков — более 3200 видов, и некоторые из них можно попробовать.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
  • Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
  • Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
  • Обзорные экскурсии в городах на маршруте
  • Посещение кургана Вещего Олега
  • Посещение фермерского комплекса
  • Осмотр Александро-Свирского монастыря
Что не входит?
  • Входной билет в деревню Мандроги: 500 руб/взрослый, 300 руб/детский (с 4 до 18 лет).
  • Обед 400р. на человека
Место начала и завершения?
Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: На новогодних праздниках в 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

На новогодних праздниках в 07:15

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