1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 23:00
Завтра в 18:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
Проехать на белоснежном BMW4 по достопримечательностям и услышать о них самое интересное
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
13 330₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Обзорная групповая экскурсия на автобусе по историческому центру города
Начало: На улице Думская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Начало: У здания Биржи
9 июня в 18:00
13 июня в 13:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550₽ за человека
Групповая
2 часа
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Легенды Питера. Байки от байкеров
Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните
Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за человека
Аудиогид
2 часа
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Встреча в аэропорту с комфортным авто и гидом, который раскроет секреты Петербурга на пути к отелю
Начало: в аэропорту Пулково
Завтра в 09:30
9 июня в 05:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
Отправиться в путешествие по Северной Венеции и взглянуть на достопримечательности с нового ракурса
Начало: Удобный причал за доп оплату
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Петербург
Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Познакомиться с парадным обликом города и заглянуть в мир искусства
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Аудиогид
1 час
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Начало: У музея-квартиры Пушкина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
14001 050₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 19:00
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
- ККирилл5 июня 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию! Спасибо за потрясающие знания, впечатления и эмоции! Это было восхитительно! Теперь знаем
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ААндрей4 июня 2024Спасибо экскурсоводу Елене. Получили удовольствие от обзорной экскурсии на автомобиле по Санкт-Петербургу. Содержательно и интересно. Приятно слушать профессионала и человека, любящего свой город.
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо за незабываемые эмоции сына! Мотогид Юрий, выше всяких похвал: кроме того, что он пилот профессионал, он ещё и
- ЕЕлена3 июня 2024Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбрала индивидуальную экскурсию, т. к. хотела чтобы мои
- ГГалина3 июня 2024Это было супер! Ветер в лицо,огни большого города,интересные факты! Адреналин зашкаливает! Отдельное спасибо за суперское музыкальное сопровождение! Советую!!!
- ООксана3 июня 2024Наш гид был Николай. Сказать, что это была супер экскурсия- это не сказать ничего. Беру экскурсии с tripster много лет. Эта экскурсия была самая лучшая. Интересно, с юмором, легко. Запомнили каждое слово!!!!!
- ВВиталий3 июня 2024все понравилось К сожалению не все запланированное успели за 4 часа
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ростральные колонны»
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