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дети впервые попав в такой удивительный и уникальный город не остались разочарованы в первый же день знакомства с ним. И не прогадала! Нашим гидом была Надежда, она проводила нам обзорную экскурсию по Питеру и плюс мы посетили Петропавловскую крепость. Приятный человек, заинтересовала своим рассказом об исторических фактах и о городе в целом не только меня, но и детей. Понравилось, что экскурсия происходила на автомобиле, поэтому мы город смогли буквально рассмотреть. Экскурсия проходила в том темпе, который подходил нам. Мы никуда не бежали, имели возможность задать вопросы, которые возникали по ходу рассказа, останавливались там где это было нужно нам, фотографировались столько, сколько это было нужно нам. Время пролетело незаметно (а это на минуточку 4 часа!), совсем не устали. Совершенно довольна выбором! После негативного опыта групповых экскурсий, где тебя возят в компании 40 человек в автобусе из которого не всегда бывает видно то, о чем рассказывает по ходу движения экскурсовод, когда качество экскурсии сильно зависит от доставшегося вашей группе экскурсовода, когда остановки в туалет по расписанию и надо дожидаться пока весь автобус удовлетворит свои потребности, когда ждешь своей очереди сфотографироваться… Вообщем такое сомнительное «удовольствие» для своих ребят мне не хотелось устраивать и я ни на секунду не пожелела о своем выборе! Однозначно рекомендую!