Ростральные колонны – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 31 экскурсия в категории «Ростральные колонны» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 23:00
Завтра в 18:00
4 000 за человека
По Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
160 отзывов
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940 за всё до 4 чел.
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 6 чел.
Грани Васильевского: дорогами островитян
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
165 отзывов
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Петербург на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950 за всё до 4 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
Проехать на белоснежном BMW4 по достопримечательностям и услышать о них самое интересное
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
13 330 за всё до 3 чел.
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990 за всё до 5 чел.
Увидеть Петербург за 1,5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Обзорная групповая экскурсия на автобусе по историческому центру города
Начало: На улице Думская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Начало: У здания Биржи
9 июня в 18:00
13 июня в 13:30
1 200 за человека
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Петербург - обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
18 отзывов
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550 за человека
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
8 отзывов
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400 за человека
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
2 100 за человека
Легенды Питера. Байки от байкеров
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Легенды Питера. Байки от байкеров
Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните
Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за человека
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600 за всё до 7 чел.
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Эксклюзивный трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Встреча в аэропорту с комфортным авто и гидом, который раскроет секреты Петербурга на пути к отелю
Начало: в аэропорту Пулково
Завтра в 09:30
9 июня в 05:30
6 500 за всё до 3 чел.
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
Отправиться в путешествие по Северной Венеции и взглянуть на достопримечательности с нового ракурса
Начало: Удобный причал за доп оплату
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 500 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Петербург
Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 350 за всё до 4 чел.
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 11 чел.
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
41 отзыв
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000 за всё до 4 чел.
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Познакомиться с парадным обликом города и заглянуть в мир искусства
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Аудиогид
1 час
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Начало: У музея-квартиры Пушкина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
14001 050 за человека
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 19:00
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
  • К
    Кирилл
    5 июня 2024
    Петербург на автомобиле с панорамной крышей
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию! Спасибо за потрясающие знания, впечатления и эмоции! Это было восхитительно! Теперь знаем
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    к кому надо обращаться, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Питера! Рекомендуем всем, кто не успел побывать на этой экскурсии! Маргарита, от души благодарим Вас!

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Спасибо экскурсоводу Елене. Получили удовольствие от обзорной экскурсии на автомобиле по Санкт-Петербургу. Содержательно и интересно. Приятно слушать профессионала и человека, любящего свой город.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Огромное спасибо за незабываемые эмоции сына! Мотогид Юрий, выше всяких похвал: кроме того, что он пилот профессионал, он ещё и
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    великолепный экскурсовод и фотограф! мото не поддается описанию: новенький, быстрый, сияющий! Организатору отдельное спасибо, за подробную навигацию, за тонкое чувство понимания и желание не втюхать, а именно помочь и оставить лишь положительные эмоции. Ребята, я всем желаю вам ни гвоздя, ни жезла, побольше благодарных клиентов (хотя, куда уж больше) вы делаете отличное дело: вы влюбляете в Петербург с новой стороны: со стороны скорости, драйва и совершенно иной стороны! Ещё раз, огромное вам спасибо!!!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбрала индивидуальную экскурсию, т. к. хотела чтобы мои
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    дети впервые попав в такой удивительный и уникальный город не остались разочарованы в первый же день знакомства с ним. И не прогадала! Нашим гидом была Надежда, она проводила нам обзорную экскурсию по Питеру и плюс мы посетили Петропавловскую крепость. Приятный человек, заинтересовала своим рассказом об исторических фактах и о городе в целом не только меня, но и детей. Понравилось, что экскурсия происходила на автомобиле, поэтому мы город смогли буквально рассмотреть. Экскурсия проходила в том темпе, который подходил нам. Мы никуда не бежали, имели возможность задать вопросы, которые возникали по ходу рассказа, останавливались там где это было нужно нам, фотографировались столько, сколько это было нужно нам. Время пролетело незаметно (а это на минуточку 4 часа!), совсем не устали. Совершенно довольна выбором! После негативного опыта групповых экскурсий, где тебя возят в компании 40 человек в автобусе из которого не всегда бывает видно то, о чем рассказывает по ходу движения экскурсовод, когда качество экскурсии сильно зависит от доставшегося вашей группе экскурсовода, когда остановки в туалет по расписанию и надо дожидаться пока весь автобус удовлетворит свои потребности, когда ждешь своей очереди сфотографироваться… Вообщем такое сомнительное «удовольствие» для своих ребят мне не хотелось устраивать и я ни на секунду не пожелела о своем выборе! Однозначно рекомендую!

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Это было супер! Ветер в лицо,огни большого города,интересные факты! Адреналин зашкаливает! Отдельное спасибо за суперское музыкальное сопровождение! Советую!!!
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Наш гид был Николай. Сказать, что это была супер экскурсия- это не сказать ничего. Беру экскурсии с tripster много лет. Эта экскурсия была самая лучшая. Интересно, с юмором, легко. Запомнили каждое слово!!!!!
  • В
    Виталий
    3 июня 2024
    На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
    все понравилось К сожалению не все запланированное успели за 4 часа

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ростральные колонны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
  2. На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
  3. По Петербургу на автомобиле
  4. Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
  5. Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ростральные колонны" можно забронировать 31 экскурсию от 750 до 16 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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