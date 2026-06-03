Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + особняк Половцева + Новая Голландия

Эта экскурсия покажет Петербург с трёх разных сторон: парадной, дворянской и современной. Во время обзорной поездки вы увидите главные достопримечательности исторического центра, посетите роскошный особняк Половцева с сохранившимися интерьерами и побываете в Новой Голландии — одном из самых популярных общественных пространств города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наш маршрут

Невский проспект

Исаакиевская площадь

Сенатская площадь

«Медный всадник»

Эрмитаж

Главный штаб

Дворцовая площадь

Экскурсионные остановки (могут меняться в зависимости от дорожной ситуации):

Исаакиевская площадь

Дворцовая площадь

Особняк А. А. Половцева

Расположен в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора, и сегодня известен как Дом архитектора. Здание поражает контрастом между строгим классическим фасадом, выходящим на Большую Морскую улицу, и роскошью внутренних интерьеров, выполненных в разных стилях. Несмотря на непростой XX век, особняк в основном сохранил своё историческое убранство.

Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из необычной биографии как самого здания, так и его владельцев, пройдёте по великолепной мраморной лестнице, увидите череду парадных залов — Дубового, Бронзового и Танцевального, побываете в Гостиной с эркером, похожей на сказочный шатёр, где хозяйки особняка любили принимать гостей. Особняк охотно поделится с вами своими тайнами.

Новая Голландия

Модное общественное пространство для горожан и гостей Северной столицы, где проходит множество культурных мероприятий. Здесь можно отдохнуть на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, посидеть в летних кафе, развлечься с детьми на игровой площадке и просто приятно провести время.

Организационные детали