Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + особняк Половцева + Новая Голландия
Проследить, как прошлое встречается с настоящим
Эта экскурсия покажет Петербург с трёх разных сторон: парадной, дворянской и современной.
Во время обзорной поездки вы увидите главные достопримечательности исторического центра, посетите роскошный особняк Половцева с сохранившимися интерьерами и побываете в Новой Голландии — одном из самых популярных общественных пространств города.
Описание экскурсии
Наш маршрут
Невский проспект
Исаакиевская площадь
Сенатская площадь
«Медный всадник»
Эрмитаж
Главный штаб
Дворцовая площадь
Экскурсионные остановки (могут меняться в зависимости от дорожной ситуации):
Исаакиевская площадь
Дворцовая площадь
Особняк А. А. Половцева
Расположен в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора, и сегодня известен как Дом архитектора. Здание поражает контрастом между строгим классическим фасадом, выходящим на Большую Морскую улицу, и роскошью внутренних интерьеров, выполненных в разных стилях. Несмотря на непростой XX век, особняк в основном сохранил своё историческое убранство.
Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из необычной биографии как самого здания, так и его владельцев, пройдёте по великолепной мраморной лестнице, увидите череду парадных залов — Дубового, Бронзового и Танцевального, побываете в Гостиной с эркером, похожей на сказочный шатёр, где хозяйки особняка любили принимать гостей. Особняк охотно поделится с вами своими тайнами.
Новая Голландия
Модное общественное пространство для горожан и гостей Северной столицы, где проходит множество культурных мероприятий. Здесь можно отдохнуть на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, посидеть в летних кафе, развлечься с детьми на игровой площадке и просто приятно провести время.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и входной билет с экскурсией по особняку Половцева (1,5 часа)
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3200 ₽
Пенсионеры
3100 ₽
Школьники
2500 ₽
Студенты
3100 ₽
Дети до 7 лет
1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
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Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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