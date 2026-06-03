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Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + особняк Половцева + Новая Голландия

Проследить, как прошлое встречается с настоящим
Эта экскурсия покажет Петербург с трёх разных сторон: парадной, дворянской и современной.

Во время обзорной поездки вы увидите главные достопримечательности исторического центра, посетите роскошный особняк Половцева с сохранившимися интерьерами и побываете в Новой Голландии — одном из самых популярных общественных пространств города.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + особняк Половцева + Новая Голландия
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + особняк Половцева + Новая Голландия
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + особняк Половцева + Новая Голландия

Описание экскурсии

Наш маршрут

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • «Медный всадник»
  • Эрмитаж
  • Главный штаб
  • Дворцовая площадь

Экскурсионные остановки (могут меняться в зависимости от дорожной ситуации):

  • Исаакиевская площадь
  • Дворцовая площадь

Особняк А. А. Половцева

Расположен в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора, и сегодня известен как Дом архитектора. Здание поражает контрастом между строгим классическим фасадом, выходящим на Большую Морскую улицу, и роскошью внутренних интерьеров, выполненных в разных стилях. Несмотря на непростой XX век, особняк в основном сохранил своё историческое убранство.

Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из необычной биографии как самого здания, так и его владельцев, пройдёте по великолепной мраморной лестнице, увидите череду парадных залов — Дубового, Бронзового и Танцевального, побываете в Гостиной с эркером, похожей на сказочный шатёр, где хозяйки особняка любили принимать гостей. Особняк охотно поделится с вами своими тайнами.

Новая Голландия

Модное общественное пространство для горожан и гостей Северной столицы, где проходит множество культурных мероприятий. Здесь можно отдохнуть на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, посидеть в летних кафе, развлечься с детьми на игровой площадке и просто приятно провести время.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и входной билет с экскурсией по особняку Половцева (1,5 часа)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3200 ₽
Пенсионеры3100 ₽
Школьники2500 ₽
Студенты3100 ₽
Дети до 7 лет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5209 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.

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