Большой дворец в Петергофе: групповая экскурсия из Петербурга

Посетить знаменитую императорскую резиденцию - без сезонной туристической суеты (билеты включены)

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Ехать ли в Петергоф зимой, когда его главный шедевр — фонтаны Нижнего парка — недоступен? Непременно! Не откажите себе в удовольствии погулять по комплексу в спокойной атмосфере без летнего ажиотажа. Вы увидите, как красив и по-своему романтичен Петергоф в холодные месяцы. И конечно, познакомитесь с историей и интерьерами дворца.
Большой дворец в Петергофе: групповая экскурсия из Петербурга
Большой дворец в Петергофе: групповая экскурсия из Петербурга
Большой дворец в Петергофе: групповая экскурсия из Петербурга
Большой дворец в Петергофе: групповая экскурсия из Петербурга
Большой дворец в Петергофе: групповая экскурсия из Петербурга
Большой дворец в Петергофе: групповая экскурсия из Петербурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Трассовая экскурсия (1 — 1:30 ч). Петергоф построили на берегу Финского залива по приказу Петра I. Он сразу стал главной императорской резиденцией и символом выхода Российской державы к Балтийскому морю. По пути к нему вам расскажут о богатом прошлом Петергофа и правителях, оставивших след в его истории и облике.
  • Экскурсия по Большому дворцу (около 1 ч). Величественное здание стоит на высокой террасе между Верхним садом и Нижний парком Петергофа. Вы познакомитесь с архитектурным центром всего ансамбля. Узнаете о великих зодчих, которые возводили дворец на протяжении полутора столетий. И погрузитесь в императорскую эпоху среди парадных интерьеров сооружения.
  • Свободное время (около 1 ч). Вы сможете перекусить в кафе, отдохнуть на лавочке или самостоятельно прогуляться по парку, осматривая достопримечательности. Затем автобус возвращается в Петербург.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
  • Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты во дворец.
  • Дополнительные расходы: питание.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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