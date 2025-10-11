С нами был гид Алексей. Очень компетентный специалист с потрясающим чувством юмора. В веселой форме рассказал нам историю Большого дворца и его владельцев. Потом передал нас местному экскурсоводу. Экскурсия по Большому дворцу понравилась, но показалась немного затянутой. Плюс, очень большое количество тургрупп, буквально наступающих друг другу на пятки.

Потом мы переместились в Китайский дворец. Очень долго идти. В группе было много пожилых людей. На месте организаторов, я бы подумал над каким-то транспорта. По пути Алексей рассказал и показал, где находилась знаменитая Катальная горка. Затем нам дали время погулять по парку, пока Алексей стоял для нас в очереди в Китайский дворец. Туда пускают по 5 человек, т. к. предбанник и раздевалка просто микроскопического размера. Также очень много групп, все, буквально подгоняют друг друга. Но, как я заметил, все рассчитано у экскурсоводов в плане изложения. Буквально до секунды. И следует переход в другое помещение, где только что была другая группа. Стеклярусный кабинет - бомба! Слов нет. Шикарно!

Поездка очень понравилась. Практически, на целый день, но оно того стоило. Устали безумно. Но это приятная усталость, т. к. узнали много нового и интересного.

Рекомендую, однозначно, посетить эту экскурсию.

Большое спасибо Ольге и Алексею!