Погрузитесь в роскошную атмосферу прошлого, посетив один из самых уникальных дворцово-парковых ансамблей России.
Меншиковский дворец поразит вас величием, а Китайский дворец — изысканными интерьерами, редкими коллекциями и легендарным Стеклярусным кабинетом. В завершение — прогулка по живописному парку с историческими памятниками и панорамными видами.
Описание экскурсииАвтобусная экскурсия из Петербурга в Ораниенбаум с посещением Меншиковского и Китайского дворцов — уникальная возможность прикоснуться к истории. Абсолютная подлинность, доносящая до нас атмосферу прошедших эпох, является главной отличительной чертой этого уникального дворцово-паркового ансамбля. Первым владельцем Ораниенбаума стал «счастья баловень безродный, полудержавный властелин» светлейший князь Александр Меншиков. Затем здесь жили Петр III, Екатерина II, герцоги Мекленбург-Стрелицкие.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия по Старо-Петергофской дороге с её знаменитыми усадьбами
- Посещение Большого Меншиковского дворца, Китайского дворца и пейзажного парка
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Услуги аккредитованного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Думская, д. 2, киоск «ДАВРАНОВ»
Завершение: Ул. Думская, д. 2, киоск «DAVRANOV»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, кроме понедельника, вторника и последней среды месяца
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 136 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У нас была экскурсия с высадкой части туристов в Петергофе. По дороге гид экскурсии в Петергоф Ольга рассказала много интересного из истории города. После Петергофа оставшаяся часть поехала в Ораниенбаум.
Увидели Меньшиковский дворец, Катальную горку и Китайский дворец. Больше всего понравился Китайский дворец. Парк у Меньшиковского дворца изумительный. Экскурсовод Алексей провёл увлекательную трассовую экскурсию, ответил на все интересующие вопросы, рассказал истересные факты. Большое ему за это спасибо.
Большое спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию - экскурсоводу Алексею!
Спасибо за великолепную поездку. Интересно и нам, жителям Санкт-Петербурга. Особая благодарность сопровождающим, Ольге (!) и Алексею Сергеевичу.
Прекрасный экскурсовод Алексей.
Очень хорош экскурсовод Алексей. Кладезь информации, доброжелательность и професионализм. Ни убавить ни прибавить. Но вот экскурсия в Меньшиковском дворце стала испытанием на выдержку. Много скучной информации. Покинуть группу и пройти своим темпом, например, побыстрее, нельзя. Мы бы лучше погуляли и полюбовались парком и дворцом с улицы. Китайский дворец гораздо интересней внутри, но и там можно дать туристом больше
Все понравилось,много интересных необычных экспонатов. Восхитительные экскурсоводы и в музее и в автобусе.
Из того что не понравилось: в Китайском дворце очень много служащих, на их лицах написано, что мы им
Всё замечательно. Гид самый лучший!!! Организация хорошая. Впечатления прекрасные!!!
21 сентября 2025 г ездили в Ораниенбаум. Снизила оценку так как в одну поездку соединили две группы на разные экскурсии. В результате вместо 11:00 отправились мы по времени второй группы в 12:30. Нашим гидом был Алексей-профессионал своего дела, доходчиво, со знанием многих исторических фактов провел нас по вехам истории. Получилась замечательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Алексею. Рекомендуем фирму спутник.
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Алексей интересно рассказывал.
Все было спокойно. И по дворцам и по парку погуляли.
Очень понравилась экскурсия. Познавательно, информативно, хорошо организованно. Удивительный Алексей Очень интересно и с юмором подавал информацию. Восхитил Китайский дворец.
Экскурсовод Алексей, очень профессионально рассказывает об Ораниенбауме, также по дороге туда и оттуда рассказывал обо всех встречающихся интересных объектах. Очень понравилось
Экскурсия замечательная несмотря на дождливую погоду и экскурсовод профессионал. Это приятно. Хотелось бы автобус по новее.
Большой красивыйпарк, дворцы отреставрированы искусно и с любовью. Очень красивые интерьеры. Экскурсии проходят небольшими группами по 20 человек, т. к. залы небольшие. Подготовленные экскурсоводы, интересно.
Дорога от гостиного час 20 минут, прошла незаметно, т. к. экскурсовод Алексей очень интересно рассказывал об истории тех мест, где мы проезжали. Спасибо ему огромное!
Отлично организованная экскурсия. Комфортабельный автобус, замечательный гид Алексей и профессиональный водитель Борис, прекрасная погода, отличная компания рядом, два прекрасных дворца: Меньшиковский и Китайский. Для нас все элементы сложились в один пазл) Всем причастным спасибо за отличное путешествие в далекое прошлое)))
