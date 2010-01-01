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Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец

4.5
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Дневная экскурсия ⛳ по городу Ломоносов и его достопримечательностям.

Вы увидите Большой Меншиковский дворец, Ораниенбаум, сады с великолепными ансамблями и тематическими скульптурами и сможете почувствовать атмосферу царской России XVIII-XIX веков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец

Что вы увидите

  • Большой Меншиковский дворец
  • Нижний сад
  • Верхний сад
  • Картинный дом с мезонином
  • Кавалерский корпус и павильон «Китайская кухня»
  • Дворец Петра III
  • Китайский дворец
  • Петровский мост
Жемчужиной нашей экскурсии 🧭 станет посещение Большого Меншиковского дворца. Роскошное здание в стиле петровского барокко пленяет своей роскошью. Современники отмечали, что дворец по убранству и дорогой отделке даже превосходил Петергоф. Конечно, в первозданном виде интерьер не сохранился — реставрационные работы длились вплоть до 2010 года, после чего из Меншиковского дворца сделали музей 🖼, открытый для посещений.

Также в рамках экскурсии мы познакомимся с вами со следующими достопримечательностями 🏛️ Ораниенбаума:

  • Нижний сад с великолепными парковыми ансамблями и тематическими скульптурами («Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Земля», «Воздух»);
  • Верхний сад с роскошным Китайским дворцом, выполненным в традиционном восточном стиле;
  • Картинный дом с мезонином, в котором по версии историков хранилась уникальная коллекция живописи;
  • Каменное зало с выставкой скульптур и интерактивным кинотеатром;
  • Кавалерский корпус и павильон «Китайская кухня», сохранившие черты архитектурного стиля Ринальди;
  • Ансамбль Петерштадта с дворцом Петра III, въездными Почетными воротами и петровским парком;
  • Ансамбль Собственной дачи с павильоном Катальной горки.
  • Свободное время мы рекомендуем потратить на пешие прогулки по Верхнему и Нижнему саду. Водопад, пергола у Китайского дворца, Петровский мост, классические скульптуры и памятники архитектуры — вот немногое из того, что вас ждет на территории дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум.
Что входит
  • Входные билеты в культурные объекты по программе
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Услуги экскурсовода.
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста.
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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