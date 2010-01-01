Жемчужиной нашей экскурсии 🧭 станет посещение Большого Меншиковского дворца. Роскошное здание в стиле петровского барокко пленяет своей роскошью. Современники отмечали, что дворец по убранству и дорогой отделке даже превосходил Петергоф. Конечно, в первозданном виде интерьер не сохранился — реставрационные работы длились вплоть до 2010 года, после чего из Меншиковского дворца сделали музей 🖼, открытый для посещений.

Также в рамках экскурсии мы познакомимся с вами со следующими достопримечательностями 🏛️ Ораниенбаума: