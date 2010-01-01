Жемчужиной нашей экскурсии 🧭 станет посещение Большого Меншиковского дворца. Роскошное здание в стиле петровского барокко пленяет своей роскошью. Современники отмечали, что дворец по убранству и дорогой отделке даже превосходил Петергоф. Конечно, в первозданном виде интерьер не сохранился — реставрационные работы длились вплоть до 2010 года, после чего из Меншиковского дворца сделали музей 🖼, открытый для посещений.
Также в рамках экскурсии мы познакомимся с вами со следующими достопримечательностями 🏛️ Ораниенбаума:
Нижний сад с великолепными парковыми ансамблями и тематическими скульптурами («Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Земля», «Воздух»);
Верхний сад с роскошным Китайским дворцом, выполненным в традиционном восточном стиле;
Картинный дом с мезонином, в котором по версии историков хранилась уникальная коллекция живописи;
Каменное зало с выставкой скульптур и интерактивным кинотеатром;
Кавалерский корпус и павильон «Китайская кухня», сохранившие черты архитектурного стиля Ринальди;
Ансамбль Петерштадта с дворцом Петра III, въездными Почетными воротами и петровским парком;
Ансамбль Собственной дачи с павильоном Катальной горки.
Свободное время мы рекомендуем потратить на пешие прогулки по Верхнему и Нижнему саду. Водопад, пергола у Китайского дворца, Петровский мост, классические скульптуры и памятники архитектуры — вот немногое из того, что вас ждет на территории дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум.
Что входит
Входные билеты в культурные объекты по программе
Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
Услуги экскурсовода.
Что не входит
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста.
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.