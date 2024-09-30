Ораниенбаум: грандиозно и роскошно

Погулять по имению, способному затмить Петергоф, поговорить о его владельцах и их забавах
Вы спросите: зачем ехать в Ораниенбаум? На это множество причин! Прогуляться по парку, который прекрасен в любой сезон, увидеть удивительной красоты дворцы и послушать о хитросплетениях судеб их владельцев.

А главное — понять: в чём уникальность этого дворцового комплекса на берегу Финского залива? Когда вы окажетесь здесь, ответ станет очевидным.
5
1 отзыв
Ораниенбаум: грандиозно и роскошно
Ораниенбаум: грандиозно и роскошно
Ораниенбаум: грандиозно и роскошно
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 га. Удивительно, но Ораниенбаум почти не подвергся разрушению в годы Великой Отечественной войны и сохранил свою подлинность.

Рассмотрим дворец Петра III, погрузимся в исторический водоворот событий и поговорим о непростых взаимоотношениях императора со своей женой — Екатериной II

Полюбуемся жемчужиной комплекса — Китайским дворцом и обсудим моду на китайские мотивы, которая возникла во времена правления Екатерины Великой.

Подойдём к павильону «Катальная горка». Здесь проходили летние катания на золочёных колясках, мчавшихся с огромной для тех времён скоростью — до 60 км/ч

Оценим грандиозную постройку — Большой Меншиковский дворец, масштаб которого до сих пор вызывает восхищение. Вы подробнее узнаете о баловне судьбы, светлейшем князе Александре Меншикове.

Все дворцы мы осматриваем снаружи. При желании после нашей экскурсии вы можете зайти в Большой Меншиковский дворец с местным гидом в составе группы. А также посетить Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом и дворец Петра III, где полюбуетесь пышными интерьерами.

На прогулке поговорим:

  • о названии «Ораниенбаум» и главных вехах истории имения
  • судьбах его владельцев, которые жили здесь в разное время, и интригах с их участием
  • строительстве Большого Меншиковского дворца, роскошь которого оценивали даже выше Петергофа
  • развлечениях императорской семьи и знати во время пребывания в имении
  • появлении крепости для военных игр и Китайского дворца — блестящего образца рококо

и многом другом!

Организационные детали

  • До Ораниенбаума вы добираетесь самостоятельно
  • Мы гуляем по парку и осматриваем дворцы снаружи. Все экскурсии внутри дворцов и павильонов проводят только местные гиды
  • Билет в парк (в том числе для гида) вы приобретаете за свой счёт — 450 ₽. за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ораниенбауме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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30 сен 2024
Были с гидом Еленой. Все очень понравилось. От подготовки, до самой экскурсии. Я бы даже не сказал что это была экскурсия. Это был интересный разговор с хорошим твоим знакомым о истории Ораниенбаум. Остались в восторге! Елена, Вам огромное спасибо!

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