Погулять по имению, способному затмить Петергоф, поговорить о его владельцах и их забавах
Вы спросите: зачем ехать в Ораниенбаум? На это множество причин! Прогуляться по парку, который прекрасен в любой сезон, увидеть удивительной красоты дворцы и послушать о хитросплетениях судеб их владельцев.
А главное — понять: в чём уникальность этого дворцового комплекса на берегу Финского залива? Когда вы окажетесь здесь, ответ станет очевидным.
Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 га. Удивительно, но Ораниенбаум почти не подвергся разрушению в годы Великой Отечественной войны и сохранил свою подлинность.
Рассмотрим дворец Петра III, погрузимся в исторический водоворот событий и поговорим о непростых взаимоотношениях императора со своей женой — Екатериной II
Полюбуемся жемчужиной комплекса — Китайским дворцом и обсудим моду на китайские мотивы, которая возникла во времена правления Екатерины Великой.
Подойдём к павильону «Катальная горка». Здесь проходили летние катания на золочёных колясках, мчавшихся с огромной для тех времён скоростью — до 60 км/ч
Оценим грандиозную постройку — Большой Меншиковский дворец, масштаб которого до сих пор вызывает восхищение. Вы подробнее узнаете о баловне судьбы, светлейшем князе Александре Меншикове.
Все дворцы мы осматриваем снаружи. При желании после нашей экскурсии вы можете зайти в Большой Меншиковский дворец с местным гидом в составе группы. А также посетить Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом и дворец Петра III, где полюбуетесь пышными интерьерами.
На прогулке поговорим:
о названии «Ораниенбаум» и главных вехах истории имения
судьбах его владельцев, которые жили здесь в разное время, и интригах с их участием
строительстве Большого Меншиковского дворца, роскошь которого оценивали даже выше Петергофа
развлечениях императорской семьи и знати во время пребывания в имении
появлении крепости для военных игр и Китайского дворца — блестящего образца рококо
и многом другом!
Организационные детали
До Ораниенбаума вы добираетесь самостоятельно
Мы гуляем по парку и осматриваем дворцы снаружи. Все экскурсии внутри дворцов и павильонов проводят только местные гиды
Билет в парк (в том числе для гида) вы приобретаете за свой счёт — 450 ₽. за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4551 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует читать дальше
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
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Илья
30 сен 2024
Были с гидом Еленой. Все очень понравилось. От подготовки, до самой экскурсии. Я бы даже не сказал что это была экскурсия. Это был интересный разговор с хорошим твоим знакомым о истории Ораниенбаум. Остались в восторге! Елена, Вам огромное спасибо!