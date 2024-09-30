Вы спросите: зачем ехать в Ораниенбаум? На это множество причин! Прогуляться по парку, который прекрасен в любой сезон, увидеть удивительной красоты дворцы и послушать о хитросплетениях судеб их владельцев. А главное — понять: в чём уникальность этого дворцового комплекса на берегу Финского залива? Когда вы окажетесь здесь, ответ станет очевидным.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 га. Удивительно, но Ораниенбаум почти не подвергся разрушению в годы Великой Отечественной войны и сохранил свою подлинность.

Рассмотрим дворец Петра III, погрузимся в исторический водоворот событий и поговорим о непростых взаимоотношениях императора со своей женой — Екатериной II

Полюбуемся жемчужиной комплекса — Китайским дворцом и обсудим моду на китайские мотивы, которая возникла во времена правления Екатерины Великой.

Подойдём к павильону «Катальная горка». Здесь проходили летние катания на золочёных колясках, мчавшихся с огромной для тех времён скоростью — до 60 км/ч

Оценим грандиозную постройку — Большой Меншиковский дворец, масштаб которого до сих пор вызывает восхищение. Вы подробнее узнаете о баловне судьбы, светлейшем князе Александре Меншикове.

Все дворцы мы осматриваем снаружи. При желании после нашей экскурсии вы можете зайти в Большой Меншиковский дворец с местным гидом в составе группы. А также посетить Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом и дворец Петра III, где полюбуетесь пышными интерьерами.

На прогулке поговорим:

о названии «Ораниенбаум» и главных вехах истории имения

судьбах его владельцев, которые жили здесь в разное время, и интригах с их участием

строительстве Большого Меншиковского дворца, роскошь которого оценивали даже выше Петергофа

развлечениях императорской семьи и знати во время пребывания в имении

появлении крепости для военных игр и Китайского дворца — блестящего образца рококо

и многом другом!

Организационные детали