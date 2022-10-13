в среду в 13:30 и 16:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 15:30

🍫 Вы побываете не просто на действующей шоколадной фабрике, а в самом настоящем театре шоколада. Узнаете об истории, технологии и тонкостях производства лакомства. Попробуете жареные какао-бобы из разных континентов, продегустируете теплый расплавленный шоколад во время его рафинирования, узнаете, какой бывает сахар. И конечно, познакомитесь с полным ассортиментом продукции шоколадной фабрики. А в конце экскурсии наш гид будет рад ответить на ваши вопросы.
☕ Помимо дегустируемых позиций, в кафе предприятия вам предложат бесподобный горячий шоколад, ароматный бодрящий кофе и свежайшую шоколадную продукцию прямо с фабрики. Каждому участнику в день экскурсии будет предоставлена скидка 10% на весь ассортимент магазина.
Всем сластенам, для совместного выходного с детьми и родителями, для нескучных внеклассных мероприятий школьных, учебных и рабочих коллективов.