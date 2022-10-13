в среду в 13:30 и 16:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 15:30

Органический шоколад: экскурсия на фабрику с дегустациями

Посетить особенное производство и проследить путь шоколада от какао-бобов до готового лакомства

Шоколадному роману Петербурга почти столько же лет, сколько самому городу.

С тех пор, как экзотику распробовали при дворе, улицы Северной столицы пополнялись кондитерскими и фабриками. На экскурсии вы откроете место, где традиции сочетали с передовыми взглядами на питание. Вам покажут, как из органических какао-бобов творят гастрономические шедевры. А после предложат отведать напиток богов и приобрести свежайшую продукцию со скидкой.
Органический шоколад: экскурсия на фабрику с дегустациями
Органический шоколад: экскурсия на фабрику с дегустациями
Органический шоколад: экскурсия на фабрику с дегустациями
Органический шоколад: экскурсия на фабрику с дегустациями
Органический шоколад: экскурсия на фабрику с дегустациями
Органический шоколад: экскурсия на фабрику с дегустациями
Органический шоколад: экскурсия на фабрику с дегустациями
Органический шоколад: экскурсия на фабрику с дегустациями
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🍫 Вы побываете не просто на действующей шоколадной фабрике, а в самом настоящем театре шоколада. Узнаете об истории, технологии и тонкостях производства лакомства. Попробуете жареные какао-бобы из разных континентов, продегустируете теплый расплавленный шоколад во время его рафинирования, узнаете, какой бывает сахар. И конечно, познакомитесь с полным ассортиментом продукции шоколадной фабрики. А в конце экскурсии наш гид будет рад ответить на ваши вопросы.

☕ Помимо дегустируемых позиций, в кафе предприятия вам предложат бесподобный горячий шоколад, ароматный бодрящий кофе и свежайшую шоколадную продукцию прямо с фабрики. Каждому участнику в день экскурсии будет предоставлена скидка 10% на весь ассортимент магазина.

Кому подойдет экскурсия

Всем сластенам, для совместного выходного с детьми и родителями, для нескучных внеклассных мероприятий школьных, учебных и рабочих коллективов.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер на комфортабельном автомобиле от м. Балтийская (седан/минивэн/спринтер — в зависимости от кол-ва участников в группе) и дегустации на производстве
  • Дополнительно оплачиваются напитки, конфеты и сувенирная продукция, приобретаемые в кафе фабрики

Особенности участия

  • Минимальный допустимый возраст участников — 8 лет
  • О случаях аллергии (особенно у детей) на какао- и кофе бобы, молочные продукты, орехи и другие компоненты шоколада нужно сообщить заранее
  • Просим воздержаться от посещения пищевого производства при наличии разного рода недомоганий

в среду в 13:30 и 16:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Балтийская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:30 и 16:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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