в среду в 13:30 и 16:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 15:30

Шоколадному роману Петербурга почти столько же лет, сколько самому городу. С тех пор, как экзотику распробовали при дворе, улицы Северной столицы пополнялись кондитерскими и фабриками. На экскурсии вы откроете место, где традиции сочетали с передовыми взглядами на питание. Вам покажут, как из органических какао-бобов творят гастрономические шедевры. А после предложат отведать напиток богов и приобрести свежайшую продукцию со скидкой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🍫 Вы побываете не просто на действующей шоколадной фабрике, а в самом настоящем театре шоколада. Узнаете об истории, технологии и тонкостях производства лакомства. Попробуете жареные какао-бобы из разных континентов, продегустируете теплый расплавленный шоколад во время его рафинирования, узнаете, какой бывает сахар. И конечно, познакомитесь с полным ассортиментом продукции шоколадной фабрики. А в конце экскурсии наш гид будет рад ответить на ваши вопросы.

☕ Помимо дегустируемых позиций, в кафе предприятия вам предложат бесподобный горячий шоколад, ароматный бодрящий кофе и свежайшую шоколадную продукцию прямо с фабрики. Каждому участнику в день экскурсии будет предоставлена скидка 10% на весь ассортимент магазина.

Кому подойдет экскурсия

Всем сластенам, для совместного выходного с детьми и родителями, для нескучных внеклассных мероприятий школьных, учебных и рабочих коллективов.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В стоимость включен трансфер на комфортабельном автомобиле от м. Балтийская (седан/минивэн/спринтер — в зависимости от кол-ва участников в группе) и дегустации на производстве

Дополнительно оплачиваются напитки, конфеты и сувенирная продукция, приобретаемые в кафе фабрики

Особенности участия