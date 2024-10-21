Описание экскурсии
Вестибюль и парадная лестница. Вы полюбуетесь роскошным вестибюлем с мраморной отделкой и богато украшенной парадной лестницей. Раскроете значение подобных лестниц в аристократических домах и их роль в светской жизни.
Парадная гостиная. Здесь устраивали приёмы и балы. Вы оцените оригинальные интерьеры с высокими потолками, лепниной, позолотой и роскошными люстрами. Узнаете, как проходили светские мероприятия и какие известные гости посещали дом.
Большой зал. Это пространство, где проходили званые ужины и концерты. Гид расшифрует особенности его архитектуры и акустики.
Библиотека. Вы оцените местную коллекцию книг и предметов искусства. Обсудите культурные традиции семьи Елисеевых и их вклад в развитие искусства.
Кабинет хозяина. Место, где проводили деловые встречи и принимали важные решения. Гид расскажет о роли главы семьи в бизнесе, а также покажет интерьер кабинета с антикварной мебелью, картинами и настенными украшениями.
Музыкальная комната. Она предназначалась для камерных музыкальных вечеров и встреч узкого круга гостей. Вы услышите, как семья Елисеевых поддерживала музыкальные традиции и принимала известных музыкантов и композиторов.
Столовая. Здесь вам предстоит узнать о традициях петербургских званых ужинов: как накрывали столы, какие блюда подавали и какие кулинарные изыски могли позволить себе Елисеевы.
Личные покои. Вы прикоснётесь к повседневной жизни купеческой династии и раскроете, как интерьер отражал статус и вкусы владельцев дома.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем. Это необходимо для бронирования билетов, которые вместе с чеком мы отправим вам сразу после приобретения
- Возврат части стоимости, оплаченной по ссылке, возможен не позднее, чем за 3 суток до начала экскурсии
- Экскурсию проводит лицензированный гид по особняку Елисеева
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽