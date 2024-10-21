Особняк Елисеевых в Петербурге

Полюбоваться интерьерами одного из самых красивых старинных особняков Северной столицы
Приглашаем на экскурсию по дому Елисеевых на Невском проспекте! Вы пройдёте по его ключевым залам, оцените богатые интерьеры и погрузитесь в атмосферу жизни петербургской элиты конца 19 — начала 20 века. Местный гид поделится историей семьи Елисеевых и архитектурными деталями особняка. А также расскажет, как сложилась судьба дома после революции.
5
1 отзыв
Особняк Елисеевых в Петербурге
Особняк Елисеевых в Петербурге
Особняк Елисеевых в Петербурге
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 14:00, 19:30

Описание экскурсии

Вестибюль и парадная лестница. Вы полюбуетесь роскошным вестибюлем с мраморной отделкой и богато украшенной парадной лестницей. Раскроете значение подобных лестниц в аристократических домах и их роль в светской жизни.

Парадная гостиная. Здесь устраивали приёмы и балы. Вы оцените оригинальные интерьеры с высокими потолками, лепниной, позолотой и роскошными люстрами. Узнаете, как проходили светские мероприятия и какие известные гости посещали дом.

Большой зал. Это пространство, где проходили званые ужины и концерты. Гид расшифрует особенности его архитектуры и акустики.

Библиотека. Вы оцените местную коллекцию книг и предметов искусства. Обсудите культурные традиции семьи Елисеевых и их вклад в развитие искусства.

Кабинет хозяина. Место, где проводили деловые встречи и принимали важные решения. Гид расскажет о роли главы семьи в бизнесе, а также покажет интерьер кабинета с антикварной мебелью, картинами и настенными украшениями.

Музыкальная комната. Она предназначалась для камерных музыкальных вечеров и встреч узкого круга гостей. Вы услышите, как семья Елисеевых поддерживала музыкальные традиции и принимала известных музыкантов и композиторов.

Столовая. Здесь вам предстоит узнать о традициях петербургских званых ужинов: как накрывали столы, какие блюда подавали и какие кулинарные изыски могли позволить себе Елисеевы.

Личные покои. Вы прикоснётесь к повседневной жизни купеческой династии и раскроете, как интерьер отражал статус и вкусы владельцев дома.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем. Это необходимо для бронирования билетов, которые вместе с чеком мы отправим вам сразу после приобретения
  • Возврат части стоимости, оплаченной по ссылке, возможен не позднее, чем за 3 суток до начала экскурсии
  • Экскурсию проводит лицензированный гид по особняку Елисеева
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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В
21 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Были семьей, даже детям было очень интересно. Отличный экскурсовод.
Прекрасная экскурсия! Были семьей, даже детям было очень интересно. Отличный экскурсовод.Прекрасная экскурсия! Были семьей, даже детям было очень интересно. Отличный экскурсовод.Прекрасная экскурсия! Были семьей, даже детям было очень интересно. Отличный экскурсовод.Прекрасная экскурсия! Были семьей, даже детям было очень интересно. Отличный экскурсовод.Прекрасная экскурсия! Были семьей, даже детям было очень интересно. Отличный экскурсовод.

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