Приглашаем на экскурсию по дому Елисеевых на Невском проспекте! Вы пройдёте по его ключевым залам, оцените богатые интерьеры и погрузитесь в атмосферу жизни петербургской элиты конца 19 — начала 20 века. Местный гид поделится историей семьи Елисеевых и архитектурными деталями особняка. А также расскажет, как сложилась судьба дома после революции.

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Время начала: 12:00, 14:00, 19:30

Описание экскурсии

Вестибюль и парадная лестница. Вы полюбуетесь роскошным вестибюлем с мраморной отделкой и богато украшенной парадной лестницей. Раскроете значение подобных лестниц в аристократических домах и их роль в светской жизни.

Парадная гостиная. Здесь устраивали приёмы и балы. Вы оцените оригинальные интерьеры с высокими потолками, лепниной, позолотой и роскошными люстрами. Узнаете, как проходили светские мероприятия и какие известные гости посещали дом.

Большой зал. Это пространство, где проходили званые ужины и концерты. Гид расшифрует особенности его архитектуры и акустики.

Библиотека. Вы оцените местную коллекцию книг и предметов искусства. Обсудите культурные традиции семьи Елисеевых и их вклад в развитие искусства.

Кабинет хозяина. Место, где проводили деловые встречи и принимали важные решения. Гид расскажет о роли главы семьи в бизнесе, а также покажет интерьер кабинета с антикварной мебелью, картинами и настенными украшениями.

Музыкальная комната. Она предназначалась для камерных музыкальных вечеров и встреч узкого круга гостей. Вы услышите, как семья Елисеевых поддерживала музыкальные традиции и принимала известных музыкантов и композиторов.

Столовая. Здесь вам предстоит узнать о традициях петербургских званых ужинов: как накрывали столы, какие блюда подавали и какие кулинарные изыски могли позволить себе Елисеевы.

Личные покои. Вы прикоснётесь к повседневной жизни купеческой династии и раскроете, как интерьер отражал статус и вкусы владельцев дома.

Организационные детали