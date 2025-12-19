Перешагнув порог, вы переместитесь на 120 лет назад — в эпоху, когда в этих стенах собиралась элита литературного и художественного Петербурга.
Лепные плафоны, расписные потолки, редкие изразцовые печи и восстановленные детали интерьеров не просто демонстрируют историю — они позволяют её почувствовать. И понять, почему особняк стал новой жемчужиной культурной карты города.
Лепные плафоны, расписные потолки, редкие изразцовые печи и восстановленные детали интерьеров не просто демонстрируют историю — они позволяют её почувствовать. И понять, почему особняк стал новой жемчужиной культурной карты города.
Описание экскурсии
Вы увидите дом «изнутри», как когда-то видел его хозяин. В программе экскурсии:
- встреча у парадного входа и краткий экскурс в историю: кто такой Степан Серебряков, зачем он создал этот дом и как формировался его меценатский круг
- поднятие по беломраморной парадной лестнице — вход в анфиладу парадных залов с лепниной, росписями и изразцовыми печами 19 века
- осмотр парадных гостиных — места благотворительных концертов, музыкальных вечеров и светских раутов
- визит в Большой парадный зал — кульминация экскурсии; здесь её завершение сопровождается бокалом игристого вина и свободной прогулкой по интерьерам
В ходе прогулки гид последовательно и вместе с тем живо расскажет:
- истории особняка — кто и зачем строил дом
- почему он считается одним из ярких образцов петербургской эклектики конца 19 века
- как Степан Серебряков оказывал помощь детским приютам
- как проходили концерты, камерные спектакли и рауты
- сколько проходили работы по восстановлению интерьеров
- какие решения позволили сохранить дух дворцовой эпохи спустя более чем столетие
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем в течение 24 часов. Это необходимо для бронирования мест в особняке
- Возврат части стоимости, оплаченной по ссылке, возможен не позднее, чем за 3 суток до начала экскурсии
- Возможны небольшие изменения во времени начала экскурсии
- Экскурсию проводит лицензированный гид по особняку Серебрякова
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке
- Для детей от 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу набережная канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2874 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
30%
Групповая
до 25 чел.
Расписание: Согласно календарю
2295.30 ₽
3279 ₽ за человека
Групповая
Особняк Половцова: история российских финансов
Изучить роскошные залы, произведения искусства разных эпох и тайны знаменитых аристократов
Начало: На Большой Морской улице, 52
Расписание: в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
22 дек в 12:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Расписание: По средам и субботам.
2800 ₽ за человека