При основании Петербурга крупнейший остров в дельте Невы задумывался Петром как центр новой столицы и всей империи.
Но к 19 веку администрация переехала на Дворцовую площадь, а Васильевский остров стал центром интеллектуальным и культурным.
Вы узнаете, как менялось пространство, ставшее музеем под открытым небом, и как сейчас используют здания 18-20 веков.
Но к 19 веку администрация переехала на Дворцовую площадь, а Васильевский остров стал центром интеллектуальным и культурным.
Вы узнаете, как менялось пространство, ставшее музеем под открытым небом, и как сейчас используют здания 18-20 веков.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Первый центр Петербурга
Здесь построили первый каменный дворец в городе и здание Двенадцати коллегий, где располагалась центральная администрация империи. Кроме того, Стрелка до 1870-х была основным портом, рядом с которым находился деловой центр — Биржа. После переноса административного центра на острове появился университет, Академия наук, Кунсткамера, Академия художеств.
Мы пройдём неочевидными маршрутами между 7-й линией В. О. и Стрелкой, через атмосферные переулки и знаменитые проходные дворы доходных домов. И выйдем полюбоваться на панораму Невы с Петропавловской крепостью, Дворцовой, Адмиралтейской и Английской набережными.
Вы увидите:
- Первый каменный дворец Петербурга — одно из немногих сохранившихся зданий начала 18 века
- Последний уцелевший деревянный дом на острове, в котором до сих пор живут
- Кунсткамеру, где находилась Императорская Академия наук, в которой Ломоносов в пылу спора бил палкой коллег-немцев
- Реконструированный Андреевский рынок, в котором расположился самый модный городской фудкорт — Василеостровский рынок, где после прогулки можно пообедать
Вы узнаете:
- Почему здание Двенадцати коллегий единственное выходит торцом, а не фасадом на набережную
- Какой факультет Санкт-Петербургского университета располагается в здании складов гостиного двора конца 18 века
- Что стало с центральной площадью столицы Российской империи первой половины 18 века
- Действительно ли самая узкая улица в городе на Васильевском
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на посетителей от 14 лет
- Дополнительных расходов не требуется, но если будет желание, то после прогулки можете пообедать в одном из заведений на Василеостровском рынке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 97 туристов
Историк, специализируюсь на периоде Российской империи и тематике исторической памяти. Окончил истфак СПбГУ, ныне представляю Европейский университет в Санкт-Петербурге и являюсь сооснователем просветительского проекта «Исторический Максимум», вместе с которым мыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андреева
9 авг 2024
Побывали на экскурсии «Остров, который не смог: первый центр Петербурга сквозь 300 лет». От души благодарим гида Александра! Прекрасный рассказчик, знаток истории, искренне увлеченный своим делом, он буквально заново открыл для нас Васильевский остров!
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