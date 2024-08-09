При основании Петербурга крупнейший остров в дельте Невы задумывался Петром как центр новой столицы и всей империи. Но к 19 веку администрация переехала на Дворцовую площадь, а Васильевский остров стал центром интеллектуальным и культурным. Вы узнаете, как менялось пространство, ставшее музеем под открытым небом, и как сейчас используют здания 18-20 веков.

Описание экскурсии

Первый центр Петербурга

Здесь построили первый каменный дворец в городе и здание Двенадцати коллегий, где располагалась центральная администрация империи. Кроме того, Стрелка до 1870-х была основным портом, рядом с которым находился деловой центр — Биржа. После переноса административного центра на острове появился университет, Академия наук, Кунсткамера, Академия художеств.

Мы пройдём неочевидными маршрутами между 7-й линией В. О. и Стрелкой, через атмосферные переулки и знаменитые проходные дворы доходных домов. И выйдем полюбоваться на панораму Невы с Петропавловской крепостью, Дворцовой, Адмиралтейской и Английской набережными.

Вы увидите:

Первый каменный дворец Петербурга — одно из немногих сохранившихся зданий начала 18 века

Последний уцелевший деревянный дом на острове, в котором до сих пор живут

Кунсткамеру, где находилась Императорская Академия наук, в которой Ломоносов в пылу спора бил палкой коллег-немцев

Реконструированный Андреевский рынок, в котором расположился самый модный городской фудкорт — Василеостровский рынок, где после прогулки можно пообедать

Вы узнаете:

Почему здание Двенадцати коллегий единственное выходит торцом, а не фасадом на набережную

Какой факультет Санкт-Петербургского университета располагается в здании складов гостиного двора конца 18 века

Что стало с центральной площадью столицы Российской империи первой половины 18 века

Действительно ли самая узкая улица в городе на Васильевском

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