Самый знаменитый остров Петербурга

Раскрыть факты о Васильевском острове, которые вы не знали
Легенд, связанных с названием Васильевского острова, множество.

Согласно одной из них, его назвали в честь влюблённой пары Василия и Василисы, которые жили здесь несколько веков назад. На экскурсии мы перенесёмся в прошлое и окунёмся в творческую атмосферу этого исторического места.

Изучим известные и не очень достопримечательности, восхитимся геометрией линий и очаруемся стариной фасадов.
5
1 отзыв
Самый знаменитый остров Петербурга
Самый знаменитый остров Петербурга
Самый знаменитый остров Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:30, 16:00, 18:15

Описание экскурсии

Мы с вами отправимся на неспешную прогулку по исторической части острова. Здесь сохранился дух старого города, и каждая улица или проспект помнят шаги выдающихся учёных, художников и поэтов. Я в красках расскажу вам, как были созданы практически идеальные планировки улиц-линий, и мы проследим за их геометрическим расположением.

Вы увидите:

  • Памятник Василию Корчмину
  • Андреевский собор
  • Аптеку Пеля
  • Меншиковский дворец и другие жемчужины труда Доменико Трезини
  • Памятник Ломоносову
  • Самую узкую улицу города
  • Памятник первому архитектору Доменико Трезини
  • Академию художеств и Сфинксов
  • Янисаари

И узнаете:

  • Откуда пошло выражение «подсластить пилюлю»
  • Как застраивалась стрелка Васильевского острова
  • Что связывает памятник Ломоносову с северным сиянием
  • Правда ли, что Сфинксы приносят городу проклятье
  • Почему Кунсткамера называется именно так и почему она расположена на Васильевском острове
  • Как появились Ростральные колонны, украшенные божествами моря

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 8 лет

в субботу и воскресенье в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 600 ₽
Дети 8-12 лет800 ₽
Дети до 7 лет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 сен 2024
Хочу сказать большое спасибо за замечательную экскурсию! Восхищена интересными знаниями о каждом уголке Васильевского острова! Почувствовала атмосферу северной столицы, связь истории и современности!
Очень понравилась подача информации и прогулка, легко запомнились все исторические моменты, факты, истории, связанные с различными памятниками архитектуры!
Теперь делюсь полученными знаниями со своими друзьями.
Обязательно буду рекомендовать своим близким побывать у Вас на экскурсии!
Экскурсовода рекомендую!
Спасибо еще раз!

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