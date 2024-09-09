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Легенд, связанных с названием Васильевского острова, множество.



Согласно одной из них, его назвали в честь влюблённой пары Василия и Василисы, которые жили здесь несколько веков назад. На экскурсии мы перенесёмся в прошлое и окунёмся в творческую атмосферу этого исторического места.



Изучим известные и не очень достопримечательности, восхитимся геометрией линий и очаруемся стариной фасадов.