Легенд, связанных с названием Васильевского острова, множество.
Согласно одной из них, его назвали в честь влюблённой пары Василия и Василисы, которые жили здесь несколько веков назад. На экскурсии мы перенесёмся в прошлое и окунёмся в творческую атмосферу этого исторического места.
Изучим известные и не очень достопримечательности, восхитимся геометрией линий и очаруемся стариной фасадов.
Согласно одной из них, его назвали в честь влюблённой пары Василия и Василисы, которые жили здесь несколько веков назад. На экскурсии мы перенесёмся в прошлое и окунёмся в творческую атмосферу этого исторического места.
Изучим известные и не очень достопримечательности, восхитимся геометрией линий и очаруемся стариной фасадов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:30, 16:00, 18:15
Описание экскурсии
Мы с вами отправимся на неспешную прогулку по исторической части острова. Здесь сохранился дух старого города, и каждая улица или проспект помнят шаги выдающихся учёных, художников и поэтов. Я в красках расскажу вам, как были созданы практически идеальные планировки улиц-линий, и мы проследим за их геометрическим расположением.
Вы увидите:
- Памятник Василию Корчмину
- Андреевский собор
- Аптеку Пеля
- Меншиковский дворец и другие жемчужины труда Доменико Трезини
- Памятник Ломоносову
- Самую узкую улицу города
- Памятник первому архитектору Доменико Трезини
- Академию художеств и Сфинксов
- Янисаари
И узнаете:
- Откуда пошло выражение «подсластить пилюлю»
- Как застраивалась стрелка Васильевского острова
- Что связывает памятник Ломоносову с северным сиянием
- Правда ли, что Сфинксы приносят городу проклятье
- Почему Кунсткамера называется именно так и почему она расположена на Васильевском острове
- Как появились Ростральные колонны, украшенные божествами моря
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Программа будет интересна взрослым и детям с 8 лет
в субботу и воскресенье в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 600 ₽
|Дети 8-12 лет
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
На экскурсии вы не получите сухих исторических справок, все рассказывается очень живо, интересно, с легендами, шутками и активным диалогом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
9 сен 2024
Хочу сказать большое спасибо за замечательную экскурсию! Восхищена интересными знаниями о каждом уголке Васильевского острова! Почувствовала атмосферу северной столицы, связь истории и современности!
Очень понравилась подача информации и прогулка, легко запомнились все исторические моменты, факты, истории, связанные с различными памятниками архитектуры!
Теперь делюсь полученными знаниями со своими друзьями.
Обязательно буду рекомендовать своим близким побывать у Вас на экскурсии!
Экскурсовода рекомендую!
Спасибо еще раз!
Очень понравилась подача информации и прогулка, легко запомнились все исторические моменты, факты, истории, связанные с различными памятниками архитектуры!
Теперь делюсь полученными знаниями со своими друзьями.
Обязательно буду рекомендовать своим близким побывать у Вас на экскурсии!
Экскурсовода рекомендую!
Спасибо еще раз!
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