По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения
Вот уже 6 веков остров Коневец является точкой притяжения и местом силы для тысяч людей. В группе до 35 человек вы проведёте наполненный впечатлениями день на острове. Увидите водные ладожские дали, еловые и сосновые леса.
Посетите расписанный фресками собор Рождества Богородицы и часовню на легендарном Конь-камне, а также поклонитесь главным святыням обители.
Посетите расписанный фресками собор Рождества Богородицы и часовню на легендарном Конь-камне, а также поклонитесь главным святыням обители.
Ближайшие даты:
15
июн
июн
16
июн
июн
22
июн
июн
23
июн
июн
29
июн
июн
30
июн
июн
6
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Далёкий. Близкий. Родной
На Коневце нет изысканных ландшафтов или редких видов растений, необычных для здешних мест. В сравнении с тем же Валаамом остров совсем небольшой — всего полчаса пешком от края до края. И всё же «народная тропа» сюда не зарастает, даже несмотря на отсутствие регулярного транспортного сообщения с материком. Спокойствие и тишина, пение птиц, шум волн Ладожского озера — вот почему на Коневец хочется возвращаться снова и снова.
Один день на острове
- В группе до 35 человек на комфортабельном автобусе вы доедете до берегов Ладоги, к Владимирской бухте.
- Затем вам предстоит преодолеть пролив шириной 8 км на корабле. Поездка займёт 40-50 минут.
- Прямо от пристани начинается пейзажный парк. Вы пройдёте по аллеям из дуба, липы и клёна, которые словно приглашают подняться к монастырю.
- И вот перед вами центральное здание — Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь хранятся мощи Преподобного Арсения Коневского и чудотворная икона Коневской Божией Матери.
- Вы осмотрите собор снаружи, а также изучите фрески внутри. Их радостные тона напомнят о том, что в монашеской жизни есть свет, который не виден людям мирским.
- В местной трапезной вам предложат обед (входит в стоимость).
- Продолжим осмотр достопримечательностей: вы увидите Успенскую и Никольскую часовни, а также таинственный Конь-камень.
- В свободное время вы сможете погулять по острову, побыть в тишине и сосредоточиться на своих идеях.
- Обратно на материк вас отвезёт корабль. Далее — автобусный трансфер в Санкт-Петербург.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов, сотрудник паломнической службы монастыря
- Обратите внимание: в программу входит водный трансфер. Перевозка осуществляется по фактическим погодным условиям, поэтому возможен перенос или отмена поездки.
Что входит в стоимость
— транспортное обслуживание по программе
— водный трансфер из бухты Владимировская на о. Коневец и обратно
— экскурсия по монастырю
— обед (монастырская трапеза)
Правила поведения на острове-монастыре
- При нахождении на территории мужчины должны быть в брюках и рубашках с длинным рукавом. Женщины — в юбках ниже колен, с покрытыми плечами и длинным рукавом, а также в головном уборе.
- Запрещается привозить на остров животных, распивать спиртные напитки, слушать громкую музыку, нецензурно выражаться, мусорить, разжигать костры, ставить палатки и проживать в них, купаться, загорать.
в четверг и пятницу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Озерки»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и пятницу в 09:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша команда представляет паломническую службу Коневского монастыря, которая напрямую организует поездки на остров. По благословению священноначалия мы занимаемся подготовкой гидов и разрабатываем новые маршруты, чтобы паломники могли познакомиться как со святынями острова Коневец, так и с другими обителями.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Религиозные
Выездные
На весь день
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Места силы
Православные
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
13 часов
Идеальный тур выходного дня: Орешек + Старая и Новая Ладога
Побывать в 2 старинных крепостях и исследовать уютные городки на берегах озера в группе до 51 чел
у Казанского собора
10 июня
11 июня
17 июня
24 июня
38162 290₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
по договорённости
Сегодня
Завтра
10 июня
11 июня
16 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»
История блокады Ленинграда
Завтра
10 июня
11 июня
12 июня
86607 794₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании