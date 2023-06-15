Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя

По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения

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Вот уже 6 веков остров Коневец является точкой притяжения и местом силы для тысяч людей. В группе до 35 человек вы проведёте наполненный впечатлениями день на острове. Увидите водные ладожские дали, еловые и сосновые леса.

Посетите расписанный фресками собор Рождества Богородицы и часовню на легендарном Конь-камне, а также поклонитесь главным святыням обители.
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Далёкий. Близкий. Родной

На Коневце нет изысканных ландшафтов или редких видов растений, необычных для здешних мест. В сравнении с тем же Валаамом остров совсем небольшой — всего полчаса пешком от края до края. И всё же «народная тропа» сюда не зарастает, даже несмотря на отсутствие регулярного транспортного сообщения с материком. Спокойствие и тишина, пение птиц, шум волн Ладожского озера — вот почему на Коневец хочется возвращаться снова и снова.

Один день на острове

  • В группе до 35 человек на комфортабельном автобусе вы доедете до берегов Ладоги, к Владимирской бухте.
  • Затем вам предстоит преодолеть пролив шириной 8 км на корабле. Поездка займёт 40-50 минут.
  • Прямо от пристани начинается пейзажный парк. Вы пройдёте по аллеям из дуба, липы и клёна, которые словно приглашают подняться к монастырю.
  • И вот перед вами центральное здание — Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь хранятся мощи Преподобного Арсения Коневского и чудотворная икона Коневской Божией Матери.
  • Вы осмотрите собор снаружи, а также изучите фрески внутри. Их радостные тона напомнят о том, что в монашеской жизни есть свет, который не виден людям мирским.
  • В местной трапезной вам предложат обед (входит в стоимость).
  • Продолжим осмотр достопримечательностей: вы увидите Успенскую и Никольскую часовни, а также таинственный Конь-камень.
  • В свободное время вы сможете погулять по острову, побыть в тишине и сосредоточиться на своих идеях.
  • Обратно на материк вас отвезёт корабль. Далее — автобусный трансфер в Санкт-Петербург.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов, сотрудник паломнической службы монастыря
  • Обратите внимание: в программу входит водный трансфер. Перевозка осуществляется по фактическим погодным условиям, поэтому возможен перенос или отмена поездки.

Что входит в стоимость

— транспортное обслуживание по программе
— водный трансфер из бухты Владимировская на о. Коневец и обратно
— экскурсия по монастырю
— обед (монастырская трапеза)

Правила поведения на острове-монастыре

  • При нахождении на территории мужчины должны быть в брюках и рубашках с длинным рукавом. Женщины — в юбках ниже колен, с покрытыми плечами и длинным рукавом, а также в головном уборе.
  • Запрещается привозить на остров животных, распивать спиртные напитки, слушать громкую музыку, нецензурно выражаться, мусорить, разжигать костры, ставить палатки и проживать в них, купаться, загорать.

в четверг и пятницу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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