Вот уже 6 веков остров Коневец является точкой притяжения и местом силы для тысяч людей. Вы проведёте наполненный впечатлениями день на острове. Увидите водные ладожские дали, еловые и сосновые леса.
Посетите расписанный фресками собор Рождества Богородицы и часовню на легендарном Конь-камне, а также поклонитесь главным святыням обители.
Посетите расписанный фресками собор Рождества Богородицы и часовню на легендарном Конь-камне, а также поклонитесь главным святыням обители.
Описание экскурсии
Далёкий. Близкий. Родной
На Коневце нет изысканных ландшафтов или редких видов растений, необычных для здешних мест. В сравнении с тем же Валаамом остров совсем небольшой — всего полчаса пешком от края до края. И всё же «народная тропа» сюда не зарастает, даже несмотря на отсутствие регулярного транспортного сообщения с материком. Спокойствие и тишина, пение птиц, шум волн Ладожского озера — вот почему на Коневец хочется возвращаться снова и снова.
Один день на острове
- На комфортабельном автобусе вы доедете до берегов Ладоги, к Владимирской бухте.
- Затем вам предстоит преодолеть пролив шириной 8 км на корабле. Поездка займёт 40-50 минут.
- Прямо от пристани начинается пейзажный парк. Вы пройдёте по аллеям из дуба, липы и клёна, которые словно приглашают подняться к монастырю.
- И вот перед вами центральное здание — Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь хранятся мощи Преподобного Арсения Коневского и чудотворная икона Коневской Божией Матери.
- Вы осмотрите собор снаружи, а также изучите фрески внутри. Их радостные тона напомнят о том, что в монашеской жизни есть свет, который не виден людям мирским.
- Продолжим осмотр достопримечательностей: вы увидите Успенскую и Никольскую часовни, а также таинственный Конь-камень.
- В свободное время вы сможете погулять по острову, побыть в тишине и сосредоточиться на своих идеях.
- Обратно на материк вас отвезёт корабль. Далее — автобусный трансфер в Санкт-Петербург.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов, сотрудник паломнической службы монастыря
- Обратите внимание: в программу входит водный трансфер. Перевозка осуществляется по фактическим погодным условиям, поэтому возможен перенос или отмена поездки.
Что входит в стоимость
— транспортное обслуживание по программе
— водный трансфер из бухты Владимировская на о. Коневец и обратно
— экскурсия по монастырю
Правила поведения на острове-монастыре
- При нахождении на территории мужчины должны быть в брюках и рубашках с длинным рукавом. Женщины — в юбках ниже колен, с покрытыми плечами и длинным рукавом, а также в головном уборе.
- Запрещается привозить на остров животных, распивать спиртные напитки, слушать громкую музыку, нецензурно выражаться, мусорить, разжигать костры, ставить палатки и проживать в них, купаться, загорать.
в четверг и субботу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
|Дети до 14 лет
|3250 ₽
|Пенсионеры
|5850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 139 туристов
Наша команда представляет паломническую службу Коневского монастыря, которая напрямую организует поездки на остров. По благословению священноначалия мы занимаемся подготовкой гидов и разрабатываем новые маршруты, чтобы паломники могли познакомиться как со святынями острова Коневец, так и с другими обителями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Замечательная поездка! Всё сложилось как надо, как хотели! И интересная полезную информацию получили, и записочки написали, и погуляли. Погода благоволила, хотя по прогнозу должен был дождь.) Вернулись отдохнувшие, вдохновленные, полные сил и энергии! В общем святое место!!! 😇😇😇Надо ещё приезжать сюда!!!
+3
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М
Давно мечтала побывать на Коневце. Поездка перевернула во мне многое. Главное поняла: Живи просто, по совести. Помни всегда, что Господь видит все. А на остальное не обращай внимания. Организация всего мероприятия на высшем уровне. Всем участникам - большое спасибо за их труд, возможность взглянуть на мир шире, ощутить сердцем добро, желание быть чище и лучше! Спасибо за скидку!
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Е
Все было замечательно, доброжелательное отношение экскурсовода, отличное знание российской истории, в самом монастыре тихая благостная обстановка, очень понравилось то, что было немноголюдно и можно было спокойно предаться своим мыслям, молитвам. Думаю, что на соледующий год смогу посетить Коневец еще раз.
Всем огромное спасибо, здоровья, МИРА, благополучия.
Всем огромное спасибо, здоровья, МИРА, благополучия.
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Даже если вы не паломник и не воцерковлённый, побывать на острове стоит. Экскурсия великолепная - и географически и исторически. Сама поездка это как глоток чистейшей воды из родника. И самое главное - с острова не хочется уезжать, хочется задержаться подольше, чтобы насладиться этой красотой.
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А
Огромное спасибо за эту экскурсию! Всё прекрасно организовано! Очень интересно! Красивое и душевное место! Монастырь, Ладога, коса, прогулка по лесу! Всем рекомендую посетить и насладиться видами Ладожских красот, уединиться, помолиться, нам на всё хватило времени! Уже хочется вернуться! С экскурсоводом Екатериной очень повезло!!!
+2
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О
Великолепная экскурсия, все организовано замечательно. Автобус хороший. Катамаран удобный. Гиды- профессионалы своего дела, рекомендую!!!
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