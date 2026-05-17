Вот уже 6 веков остров Коневец является точкой притяжения и местом силы для тысяч людей. Вы проведёте наполненный впечатлениями день на острове. Увидите водные ладожские дали, еловые и сосновые леса. Посетите расписанный фресками собор Рождества Богородицы и часовню на легендарном Конь-камне, а также поклонитесь главным святыням обители.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Далёкий. Близкий. Родной

На Коневце нет изысканных ландшафтов или редких видов растений, необычных для здешних мест. В сравнении с тем же Валаамом остров совсем небольшой — всего полчаса пешком от края до края. И всё же «народная тропа» сюда не зарастает, даже несмотря на отсутствие регулярного транспортного сообщения с материком. Спокойствие и тишина, пение птиц, шум волн Ладожского озера — вот почему на Коневец хочется возвращаться снова и снова.

Один день на острове

На комфортабельном автобусе вы доедете до берегов Ладоги, к Владимирской бухте.

Затем вам предстоит преодолеть пролив шириной 8 км на корабле. Поездка займёт 40-50 минут.

Прямо от пристани начинается пейзажный парк. Вы пройдёте по аллеям из дуба, липы и клёна, которые словно приглашают подняться к монастырю.

И вот перед вами центральное здание — Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь хранятся мощи Преподобного Арсения Коневского и чудотворная икона Коневской Божией Матери.

Вы осмотрите собор снаружи, а также изучите фрески внутри. Их радостные тона напомнят о том, что в монашеской жизни есть свет, который не виден людям мирским.

Продолжим осмотр достопримечательностей: вы увидите Успенскую и Никольскую часовни, а также таинственный Конь-камень.

В свободное время вы сможете погулять по острову, побыть в тишине и сосредоточиться на своих идеях.

Обратно на материк вас отвезёт корабль. Далее — автобусный трансфер в Санкт-Петербург.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов, сотрудник паломнической службы монастыря

Обратите внимание: в программу входит водный трансфер. Перевозка осуществляется по фактическим погодным условиям, поэтому возможен перенос или отмена поездки.

Что входит в стоимость

— транспортное обслуживание по программе

— водный трансфер из бухты Владимировская на о. Коневец и обратно

— экскурсия по монастырю

Правила поведения на острове-монастыре