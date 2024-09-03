Шелест волн, городские пейзажи и полный релакс — эта поездка подарит вам 3 часа приятных впечатлений в копилку воспоминаний.
Яхта-красавица, на которой вы отправитесь в мини-круиз, — многократный участник и победитель парусных регат. Можно проводить закат с шампанским или устроить фотосессию на борту — выбор за вами.
Яхта-красавица, на которой вы отправитесь в мини-круиз, — многократный участник и победитель парусных регат. Можно проводить закат с шампанским или устроить фотосессию на борту — выбор за вами.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Перед прогулкой я проведу инструктаж по технике безопасности, объясню, как безопасно перемещаться по яхте, познакомлю с правилом трёх опор. Всем участникам выдам спасательные жилеты.
- Мы выйдем из яхтенной марины на Петровской косе и пройдём под вантовым мостом ЗСД рядом со стадионом «Газпром Арена» в направлении «Лахта Центра».
- Затем поднимем паруса, выключим двигатель и прекрасно проведём время.
- Вы полюбуетесь приятными видами с воды и сможете сделать много ярких кадров на фоне залива.
- Я отвечу на ваши вопросы относительно яхты, парусов, морского дела и акватории, помогу открыть шампанское, если понадобится, и даже позволю постоять на руле.
Организационные детали
- В стоимость включены водная прогулка и услуги капитана.
- Шампанское или закуски вы можете взять с собой по желанию. Фотосессия не входит в стоимость экскурсии.
- Яхта может взять до 10 путешественников. На одного ребёнка до 14 лет должен быть как минимум один взрослый. На борту есть все удобства — туалет, умывальник, газовая плита, автономное отопление.
- Моя квалификация капитана позволяет управлять парусно-моторным судном. Есть соответствующий документ, позволяющий ходить как по Финскому заливу, так и по рекам.
- При вашем желании возможен выход на целый день с посещением фортов Финского залива. Подробности — в личной переписке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровской косе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 75 туристов
Я занимаюсь морским делом с детства, профессиональный моряк по образованию. Люблю управлять морскими судами. У меня есть все необходимые документы для управления катером — лицензия, страховка, освидетельствование. Также я тонко чувствую потребности путешественников — не навязчив, но подскажу, если у вас буду вопросы. Жду вас на катере!Задать вопрос
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