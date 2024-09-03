Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 75 туристов

Я занимаюсь морским делом с детства, профессиональный моряк по образованию. Люблю управлять морскими судами. У меня есть все необходимые документы для управления катером — лицензия, страховка, освидетельствование. Также я тонко чувствую потребности путешественников — не навязчив, но подскажу, если у вас буду вопросы. Жду вас на катере!