Ирина проводит ещё 6 экскурсий

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Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе

Посетить первую столицу Руси и познакомиться с историей старой крепости на экскурсии до 35 человек
Вы исследуете музей-заповедник «Старая Ладога», посетите Никольский Староладожский мужской монастырь и Успенский девичий монастырь, прогуляетесь по Старой Ладоге и узнаете об истории легендарного села. А также насладитесь живописными пейзажами, глядя на реку Волхов.
4.7
6 отзывов
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе

Описание экскурсии

Основные точки маршрута

  • Музей-заповедник «Старая Ладога», который включает в себя: историко-археологический музей, Староладожскую крепость, Воротную башню и Георгиевскую церковь. Вы услышите историю основания города и поймете, какую роль в его жизни играл торговый путь «из варяг в греки». Гид расскажет о братьях Рюриках и неоднократном строительстве крепости, а также покажет фрески конца XII столетия.
  • Никольский Староладожский мужской монастырь на берегу Волхова, создание которого связывают с победой Александра Невского над шведами в Невской битве. Вы полюбуетесь ансамблем старинного монастыря, в который входит Никольский собор и живописная церковь Иоанна Златоуста.
  • Староладожский Успенский девичий монастырь с самым северным храмом домонгольской Руси. Здесь вы узнаете истории о первой жене Петра I, жене деда А. С. Пушкина — Евдокии Ганнибал, которая была сослана сюда судом, а также родственницах декабристов.
  • Новая Ладога — городок, основанный для торговли с Европой по Балтике. Вы осмотрите сложнейшие гидротехнические сооружения — Староладожский и Новоладожский Петровские обводные каналы, а после пройдетесь по городу и увидите Гостиный Двор, купеческие дома, Николо-Медведский монастырь и церковь Иоанна Богослова.

Организационные детали

Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: посещение музеев посетителями старше 17 лет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, документа о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев либо справки о медотводе

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, она начинается и заканчивается в Петербурге
  • Рассадка в автобусе свободная
  • Входные билеты в музеи включены в стоимость
  • Георгиевская церковь работает с 1 мая до 1 октября при сухой погоде, в дождь она закрыта
  • На экскурсию обязательно возьмите паспорт и средства индивидуальной защиты (маска, перчатки), а также перекус (питание не предусмотрено)

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Пенсионеры3300 ₽
Школьники3000 ₽
Студенты3300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 17064 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Софья
Отличная экскурсия, очень интересный рассказ. смотреть в Ладоге, конечно, мало что осталось, но история места очень богатая. Я рада, что поехала туда с экскурсией, а наш гид была просто чудесной!
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С
Отличная поездка! Все отлично организовано! Впечатлений очень много.
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А
Эскурсовод Вячеслав. В целом, приятный человек. Изложение материала было сумбурным, постоянное перепрыгивание с одного материала на другой; шутки за 300 (мягко говоря) не всех смешат.
Водитель Андрей. Виртуозно умеет пользоваться клаксоном-
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свое мастерство он демонстрировал всю обратную дорогу.
За 12-часовую экскурсию был один приличный туалет- в крепости Старая Ладога. Все.
С каждого по звезде- троечка. Ниже не ставлю, программа выполнена.
Друзьям данную экскурсии не порекомендую.

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К
Привет всем! Побывали с дочкой вчера в Старой и Новой Ладоге. Экскурсия очень понравилась. Удобный автобус, компетентный гид, красивые интересные места русской старины, древней нашей истории. Поездка выдалась насыщенной впечатлениями,
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познавательной, подвижной. Мы начали с посещения крепости, где было очень холодно на постоянном ледяном ветру, а затем солнышко поспособствовало нам согреться и насладиться чудесными видами осенней природы и родной старины. Исторические факты, с которыми нас познакомили экскурсоводы, были для нас новы и удивительны. Ни в мужском, ни в женском монастырях мы не увидели их обитателей, только светских людей.
Надышались за день свежим воздухом. Я умылась в святом источнике у храма Иоанна Предтечи. Всё было прекрасно.
Спасибо большое менеджеру Ирине, что перенесла для нас поездку по нашей просьбе.
Всем рекомендую данную экскурсию. Сама же мечтаю теперь летней порой на недельку съездить в Новую Ладогу, чтобы погулять там и купаться реке.

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А
С удовольствием съездили на экскурсию в Старую и Новую Ладогу. Гид Татьяна рассказывала интересно, с юмором. В крепости гид Ольга тоже замечательно провела экскурсию.
Из минусов только очень небольшое свободное время
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- всего 15 минут - это и на самостоятельный осмотр, и на посещение церквей и на перекус (с учетом того, что обед не запланирован, за это время надо было успеть купить в кафе что-то и быстро-быстро съесть).
А в остальном -день прошел отлично! Нам еще очень повезло с погодой.
Отдельно хочу отметить прекрасные автобусы (ездим не первый раз), и конечно работу водителя Николая Николаевича.

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Полина
У нас была дождливая погода, но несмотря на это день прошёл на ура! Прекрасные места, опытный гид! Рекомендую!
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