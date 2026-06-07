Ирина проводит ещё 6 экскурсий

читать дальше уменьшить

познавательной, подвижной. Мы начали с посещения крепости, где было очень холодно на постоянном ледяном ветру, а затем солнышко поспособствовало нам согреться и насладиться чудесными видами осенней природы и родной старины. Исторические факты, с которыми нас познакомили экскурсоводы, были для нас новы и удивительны. Ни в мужском, ни в женском монастырях мы не увидели их обитателей, только светских людей.

Надышались за день свежим воздухом. Я умылась в святом источнике у храма Иоанна Предтечи. Всё было прекрасно.

Спасибо большое менеджеру Ирине, что перенесла для нас поездку по нашей просьбе.

Всем рекомендую данную экскурсию. Сама же мечтаю теперь летней порой на недельку съездить в Новую Ладогу, чтобы погулять там и купаться реке.