Ирина проводит ещё 6 экскурсий

Музей-заповедник «Старая Ладога», который включает в себя: историко-археологический музей 🖼, Староладожскую крепость, Воротную башню и Георгиевскую церковь ⛪. Вы услышите историю 📖 основания города и поймете, какую роль в его жизни играл торговый путь «из варяг в греки». Гид расскажет о братьях Рюриках и неоднократном строительстве крепости, а также покажет фрески конца XII столетия.
Никольский Староладожский мужской монастырь на берегу Волхова, создание которого связывают с победой Александра Невского над шведами в Невской битве. Вы полюбуетесь ансамблем старинного монастыря, в который входит Никольский собор и живописная церковь Иоанна Златоуста.
Староладожский Успенский девичий монастырь с самым северным храмом домонгольской Руси. Здесь вы узнаете истории о первой жене Петра I, жене деда А. С. Пушкина — Евдокии Ганнибал, которая была сослана сюда судом, а также родственницах декабристов.
Новая Ладога — городок, основанный для торговли с Европой по Балтике. Вы осмотрите сложнейшие гидротехнические сооружения — Староладожский и Новоладожский Петровские обводные каналы, а после пройдетесь по городу и увидите Гостиный Двор, купеческие дома, Николо-Медведский монастырь и церковь Иоанна Богослова.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе 🚌, она начинается и заканчивается в Петербурге
Входные билеты 🎫 в музеи включены в стоимость
Георгиевская церковь работает с 1 мая до 1 октября при сухой погоде, в дождь она закрыта
Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Гостиный Двор»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!