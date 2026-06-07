Ирина проводит ещё 6 экскурсий

Вы исследуете музей-заповедник «Старая Ладога», посетите Никольский Староладожский мужской монастырь и Успенский девичий монастырь, прогуляетесь по Старой Ладоге и узнаете об истории легендарного села. А также насладитесь живописными пейзажами, глядя на реку Волхов.
Описание экскурсии
Основные точки маршрута
- Музей-заповедник «Старая Ладога», который включает в себя: историко-археологический музей, Староладожскую крепость, Воротную башню и Георгиевскую церковь. Вы услышите историю основания города и поймете, какую роль в его жизни играл торговый путь «из варяг в греки». Гид расскажет о братьях Рюриках и неоднократном строительстве крепости, а также покажет фрески конца XII столетия.
- Никольский Староладожский мужской монастырь на берегу Волхова, создание которого связывают с победой Александра Невского над шведами в Невской битве. Вы полюбуетесь ансамблем старинного монастыря, в который входит Никольский собор и живописная церковь Иоанна Златоуста.
- Староладожский Успенский девичий монастырь с самым северным храмом домонгольской Руси. Здесь вы узнаете истории о первой жене Петра I, жене деда А. С. Пушкина — Евдокии Ганнибал, которая была сослана сюда судом, а также родственницах декабристов.
- Новая Ладога — городок, основанный для торговли с Европой по Балтике. Вы осмотрите сложнейшие гидротехнические сооружения — Староладожский и Новоладожский Петровские обводные каналы, а после пройдетесь по городу и увидите Гостиный Двор, купеческие дома, Николо-Медведский монастырь и церковь Иоанна Богослова.
Организационные детали
Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: посещение музеев посетителями старше 17 лет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, документа о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев либо справки о медотводе
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, она начинается и заканчивается в Петербурге
- Рассадка в автобусе свободная
- Входные билеты в музеи включены в стоимость
- Георгиевская церковь работает с 1 мая до 1 октября при сухой погоде, в дождь она закрыта
- На экскурсию обязательно возьмите паспорт и средства индивидуальной защиты (маска, перчатки), а также перекус (питание не предусмотрено)
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Школьники
|3000 ₽
|Студенты
|3300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 17064 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, очень интересный рассказ. смотреть в Ладоге, конечно, мало что осталось, но история места очень богатая. Я рада, что поехала туда с экскурсией, а наш гид была просто чудесной!
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С
Отличная поездка! Все отлично организовано! Впечатлений очень много.
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А
Эскурсовод Вячеслав. В целом, приятный человек. Изложение материала было сумбурным, постоянное перепрыгивание с одного материала на другой; шутки за 300 (мягко говоря) не всех смешат.
Водитель Андрей. Виртуозно умеет пользоваться клаксоном-
Водитель Андрей. Виртуозно умеет пользоваться клаксоном-
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К
Привет всем! Побывали с дочкой вчера в Старой и Новой Ладоге. Экскурсия очень понравилась. Удобный автобус, компетентный гид, красивые интересные места русской старины, древней нашей истории. Поездка выдалась насыщенной впечатлениями,
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А
С удовольствием съездили на экскурсию в Старую и Новую Ладогу. Гид Татьяна рассказывала интересно, с юмором. В крепости гид Ольга тоже замечательно провела экскурсию.
Из минусов только очень небольшое свободное время
Из минусов только очень небольшое свободное время
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У нас была дождливая погода, но несмотря на это день прошёл на ура! Прекрасные места, опытный гид! Рекомендую!
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