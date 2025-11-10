Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас познакомиться со святыми местами Санкт-Петербурга, увидеть своими глазами архитектурные и исторические шедевры и услышать интересные истории про них.



Вместе мы посетим Троицкий собор, подойдём к иконе святой Троицы и увидим интереснейшие места: Семимостье — место, окутанное тайной, великолепный Николо-Богоявленский морской собор, в котором гид проведёт вас в секретный Верхний храм, куда не так просто попасть.