Приглашаем вас познакомиться со святыми местами Санкт-Петербурга, увидеть своими глазами архитектурные и исторические шедевры и услышать интересные истории про них.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииСвятыни Санкт-Петербурга Приглашаем вас познакомиться со святыми местами Санкт-Петербурга, увидеть своими глазами архитектурные и исторические шедевры и услышать интересные истории про эти места. Вместе мы посетим Троицкий собор, подойдём к иконе святой Троицы, прогуляемся вокруг собора и увидим интереснейшие места: Семимостье — место, окутанное тайной, великолепный Николо-Богоявленский морской собор, в котором гид проведёт вас в секретный Верхний храм, поражающий своим великолепием. Троице-Измайловский собор Мы познакомимся с собором Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. Узнаем об истории его создания, архитектуре и традициях, а также об интересных местах, которые находится поблизости: часовне, колонне Славы, памятнике архитектору В. Стасову, Троицком рынке, и многих других. Мы посетим сам собор, ведь в нём хранится икона Святой Живоначальной Троицы, которая является древнейшей из находящихся в храмах Санкт-Петербурга. Николо-Богоявленский морской собор Совсем недалеко расположен Николо-Богоявленский морской собор. Вы оцените великолепное елизаветинское барокко в храмовой архитектуре. Здесь сохранились резные иконостасы 18 века с иконами. Верхний храм собора поразит вас своим благолепием. Попасть туда можно только с лицензированным гидом — и у вас будет эта возможность. Важная информация:
- Одежда по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- Возможен индивидуальный формат экскурсии, в том числе на личном автомобиле гида. Уточняйте детали в сообщениях.
Экскурсия в индивидуальное время по договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троице-Измайловский собор
- Николо-Богоявленский морской собор
- Семимостье
Что включено
- Услуги гида
- Посещение собора
Что не входит в цену
- Пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе - 250 ₽ за чел. или 1000 ₽ за группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Троице-Измайловский Собор, около колонны Славы
Завершение: Никольский морской собор
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в индивидуальное время по договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Одежда по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
- Возможен индивидуальный формат экскурсии, в том числе на личном автомобиле гида. Уточняйте детали в сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
