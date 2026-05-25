Один маршрут — и весь Петербург: от барочных дворцов и имперских площадей до самого высокого здания Европы. Вы заглянете в старинные промышленные районы и промчитесь по ЗСД с видами на Финский залив.
За несколько часов охватите город целиком во всём его многообразии и узнаете любопытные факты о его старых и новых архитектурных символах.
Описание экскурсии
- Невский проспект — главная улица города, где вы полюбуетесь Казанским собором, домом Зингера и знаменитыми театрами и дворцами
- Со стрелки Васильевского острова откроется лучшая панорама на центр
- У Петропавловской крепости мы поговорим о самом начале петербургской истории
- Осмотрим Исаакиевскую площадь, заглянем в Коломну и к Обводному каналу, чтобы представить себе непарадную жизнь окраин имперской столицы
- Выедем на ЗСД с впечатляющими видами на порт и Финский залив
- Проедем мимо «Газпром Арены» — самого современного стадиона России
- Финишируем у «Лахта-центра» — уникального небоскрёба и символа Петербурга 21 века
- В завершение вас ждёт прогулка по панорамному мосту с видами на залив, флагшток и стадион — с выходом к станции метро «Зенит»
Вы узнаете:
- как появился Петербург и что было на его месте тысячу лет назад
- сколько Зимних дворцов было в истории
- какие знаменитости жили в Коломне
- сколько бетона и металла ушло на строительство «Лахта-центра»
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле или минивэне Volkswagen или Mercedes с водителем. По запросу установим детские кресла и/или бустеры
- По пути будем делать фотостопы
- Закончим у станции метро «Зенит» с прогулкой по панорамному мосту или вернёмся в центр (без прогулки) — по решению группы
- По окончании вы при желании подниметесь на смотровую площадку «Лахта-центра» — от 1100 ₽ за чел.
- Экскурсию можно провести для большего числа участников — уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 10:30 и 14:30, во вторник в 10:00 и 14:30, в пятницу и субботу в 10:30, 14:30 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4400 ₽
|Дети до 18 лет
|3850 ₽
|Дети до 12 лет
|3500 ₽
|Пенсионеры
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 10:30 и 14:30, во вторник в 10:00 и 14:30, в пятницу и субботу в 10:30, 14:30 и 18:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 6990 туристов
Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
хорошая экскурсия, экскурсовод отличный
Т
Отличная незабываемая экскурсия, огромное спасибо организатору Валерии за внимание к деталям и просьбам, великолепному экскурсоводу Надежде за море интересной информации, она знала буквально всё о каждом здании и объекте по пути экскурсии, уделяла максимум внимания, побольше бы таких экскурсоводов. Даже водитель минивэна, который нас возил, был крайне дружелюбен и позитивен. Самые лучшие впечатления и рекомендации!
