Западный скоростной диаметр – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, цены от 1 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петербург в стиле хай-тек
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340 за всё до 4 чел.
Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
19 отзывов
Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
Погулять среди знаменитых скульптур, фонтанов, старинных аллей и познакомиться с историей ансамбля
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 09:30 и 12:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:30
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
20001 800 за человека
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
142 отзыва
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100 за человека
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Завтра в 21:00
9 июня в 20:00
8 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
    Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
    Экскурсовод Алена,потрясающий рассказчик. Нас было двое и нам провели полноценную экскурсию. Так же водителю - респект! Вел автобус аккуратно и не резко, спокойно относился к нашим просьбам. Однозначно,рекомендую.
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
    Всё Супер!!! Гид Молодец!!!
  • А
    Алексей
    16 мая 2024
    Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
    После этой экскурсии вы полюбите Санкт-Петербург ещё больше, увидев его с необычайно красивой стороны. Вечерние и ночные виды достопримечательностей и
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    объектов оставляют прекрасные воспоминания, апофеозом является развод мостов. Антон прекрасный рассказчик, который любит и ценит свой город, знает историю и хорошо доносит информацию до слушателей. Поездка на автомобиле позволила осмотреть не только исторический центр, но и другие новые объекты. В целом - масса положительных эмоций.

  • J
    Jelena
    21 апреля 2024
    Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
    Очень интересная экскурсия. Антон очень приятный человек,очень хорошая подача материала и вообще хороший человек
  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Петербург в стиле хай-тек
    Вполне себе ничего. Если вам лень топать, ногами то самое оно! У гида отличная дикция и скорость изложения, вам надо будет поднапрячся чтобы сформулировать свою мысль и перебить его)).
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
    Отличная экскурсия!!! Антон замечательный рассказчик и очень внимательный к своим гостям. Проехали и по исторической части города, и по островам,
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    посетили район Лахта, сфоткались у Газпром Арены, одним словом, получили, что хотели. Рекомендую всем, кто подустал ходить по основным достопримечательностям и хочет увидеть еще кое-что.

    Отличная экскурсия!!! Антон замечательный рассказчик и очень внимательный к своим гостям. Проехали и по исторической частиОтличная экскурсия!!! Антон замечательный рассказчик и очень внимательный к своим гостям. Проехали и по исторической частиОтличная экскурсия!!! Антон замечательный рассказчик и очень внимательный к своим гостям. Проехали и по исторической частиОтличная экскурсия!!! Антон замечательный рассказчик и очень внимательный к своим гостям. Проехали и по исторической частиОтличная экскурсия!!! Антон замечательный рассказчик и очень внимательный к своим гостям. Проехали и по исторической части
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2024
    Петербург в стиле хай-тек
    Экскурсия замечательно организована, всё продумано и очень интересно. Рекомендую. Мне особенно понравилось, что машина была чистая и была возможность дело видео и фото прямо из машины.
  • О
    Ольга
    22 января 2024
    Петербург в стиле хай-тек
    Очень приятный молодой человек. Интересный маршрут. Благодаря этой экскурсии и Кириллу открыли для себя новый современный Питер. Начиная от организационных
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    деталей и самой экскурсии, все прошло без проблем и в очень комфортном ритме. Вся наша команда от всей души благодарит Кирилла.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Западный скоростной диаметр»

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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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