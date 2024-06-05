Е Елизавета Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры

Г Галина Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия Экскурсовод Алена,потрясающий рассказчик. Нас было двое и нам провели полноценную экскурсию. Так же водителю - респект! Вел автобус аккуратно и не резко, спокойно относился к нашим просьбам. Однозначно,рекомендую.

А Алексей Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк Всё Супер!!! Гид Молодец!!!

А Алексей Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности читать дальше объектов оставляют прекрасные воспоминания, апофеозом является развод мостов. Антон прекрасный рассказчик, который любит и ценит свой город, знает историю и хорошо доносит информацию до слушателей. Поездка на автомобиле позволила осмотреть не только исторический центр, но и другие новые объекты. В целом - масса положительных эмоций. После этой экскурсии вы полюбите Санкт-Петербург ещё больше, увидев его с необычайно красивой стороны. Вечерние и ночные виды достопримечательностей и

J Jelena Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности Очень интересная экскурсия. Антон очень приятный человек,очень хорошая подача материала и вообще хороший человек

С Сергей Петербург в стиле хай-тек Вполне себе ничего. Если вам лень топать, ногами то самое оно! У гида отличная дикция и скорость изложения, вам надо будет поднапрячся чтобы сформулировать свою мысль и перебить его)).

О Ольга Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности читать дальше посетили район Лахта, сфоткались у Газпром Арены, одним словом, получили, что хотели. Рекомендую всем, кто подустал ходить по основным достопримечательностям и хочет увидеть еще кое-что. Отличная экскурсия!!! Антон замечательный рассказчик и очень внимательный к своим гостям. Проехали и по исторической части города, и по островам,

Т Татьяна Петербург в стиле хай-тек Экскурсия замечательно организована, всё продумано и очень интересно. Рекомендую. Мне особенно понравилось, что машина была чистая и была возможность дело видео и фото прямо из машины.