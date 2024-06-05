1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
Погулять среди знаменитых скульптур, фонтанов, старинных аллей и познакомиться с историей ансамбля
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 09:30 и 12:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:30
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
20001 800₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Завтра в 21:00
9 июня в 20:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
- ГГалина27 мая 2024Экскурсовод Алена,потрясающий рассказчик. Нас было двое и нам провели полноценную экскурсию. Так же водителю - респект! Вел автобус аккуратно и не резко, спокойно относился к нашим просьбам. Однозначно,рекомендую.
- ААлексей18 мая 2024Всё Супер!!! Гид Молодец!!!
- ААлексей16 мая 2024После этой экскурсии вы полюбите Санкт-Петербург ещё больше, увидев его с необычайно красивой стороны. Вечерние и ночные виды достопримечательностей и
- JJelena21 апреля 2024Очень интересная экскурсия. Антон очень приятный человек,очень хорошая подача материала и вообще хороший человек
- ССергей19 апреля 2024Вполне себе ничего. Если вам лень топать, ногами то самое оно! У гида отличная дикция и скорость изложения, вам надо будет поднапрячся чтобы сформулировать свою мысль и перебить его)).
- ООльга11 апреля 2024Отличная экскурсия!!! Антон замечательный рассказчик и очень внимательный к своим гостям. Проехали и по исторической части города, и по островам,
- ТТатьяна14 марта 2024Экскурсия замечательно организована, всё продумано и очень интересно. Рекомендую. Мне особенно понравилось, что машина была чистая и была возможность дело видео и фото прямо из машины.
- ООльга22 января 2024Очень приятный молодой человек. Интересный маршрут. Благодаря этой экскурсии и Кириллу открыли для себя новый современный Питер. Начиная от организационных
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Западный скоростной диаметр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Западный скоростной диаметр" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 8 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Западный скоростной диаметр», 201 ⭐ отзыв, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август