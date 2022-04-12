От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову

На небольшой территории Васильевского острова Петр I мечтал воплотить свой самый масштабный градостроительный

Индивидуальная
На небольшой территории Васильевского острова Петр I мечтал воплотить свой самый масштабный градостроительный эксперимент – устройство новой столицы.

Здесь, на Васильевском острове, должен был находиться центр города.
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову

Что вас ожидает 🤩

  • Первый постоянный мост через Неву
  • Самый старый дом в Петербурге
  • Аптека Пеля
  • Василеостровский дракон
  • Андреевский рынок
На небольшой территории Васильевского острова Петр I мечтал воплотить свой самый масштабный градостроительный эксперимент – устройство новой столицы. Здесь, на Васильевском острове, должен был находиться центр города.
На экскурсии вы прогуляетесь по одной из самых старых петербургских улиц, расположенных между 6-ой и 7-ой линиями. Часть улицы является пешеходной, поэтому прогулка от метро до набережной Невы вдоль лиственничной аллеи станет особенно приятной.
Вы познакомитесь с первыми в истории России типовыми домами. Вы узнаете, как выглядит типичный петербургский двор конца XIX и заброшенные исторические здания в парадной части города. И, конечно, вы услышите историю острова, то, каким его задумывал Петр I и что из этого вышло.
Вдоль маршрута предусмотрены остановки в локальных гастрономических точках, которые любят посещать жители Васильевского острова. Здесь вы сможете согреться, выпить и поесть. Приятной прогулки!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации мест, где едят и пьют современные василеостровцы
  • Проход в секретный букинистический магазин
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Василеостровская»
Завершение: Площадь Трезини
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров🏛История и архитектура⚙️Необычные👨‍👩‍👧‍👦СемейныеВасильевский остров🗽ДостопримечательностиДля жителей Петербурга🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Знакомство с Васильевским островом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лилия
4.8
23 отзыва
Знакомство с Васильевским островом
Одним из главных островов города-мечты Петра I стал Васильевский
2 500 за 1-10 чел.
Несбывшаяся Венеция Васильевского острова
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Егор
4.8
38 отзывов
Несбывшаяся Венеция Васильевского острова
Изначально Васильевский остров планировали в качестве центра Петербурга
800 за 1 человека
Новый Амстердам: Васильевский остров
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Леонид
4
2 отзыва
Новый Амстердам: Васильевский остров
Индивидуальная прогулка по Васильевскому острову Петербурга
от 3 000 за 1-2 чел.
Мистические линии Васильевского Острова
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Вера
4.3
12 отзывов
Мистические линии Васильевского Острова
С Васильевским островом связано много тайн и городских легенд
от 1 300 за 1-3 чел.
Секретные места Васильевского Острова
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алексей
4.6
883 отзыва
Секретные места Васильевского Острова
На этой прогулке вы познакомитесь с историей застройки Васильевского острова, узнаете, почему он так
от 790 за 1 человека
Секретные места Васильевского Острова
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алексей
4.7
215 отзывов
Часто заказывают
Секретные места Васильевского Острова
Прогуляться по самому таинственному району Петербурга, погружаясь в историю и быт ушедшей эпохи
790 за 1 человека
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
1 час
🚶 Пешая
Групповая
Георгий
4.5
35 отзывов
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Театрализованная экскурсия, на которой вы - главный герой, город - сцена, а ваш партнер по путешествию - фигура
1 400 за 1 человека
Секреты Васильевского острова
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
4.8
5 отзывов
Секреты Васильевского острова
Отправляемся на Васильевский остров - место, которое туристы часто обделяют вниманием, а зря! Именно здесь находится
5 000 за 1-15 чел.
Грани Васильевского: дорогами островитян
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Анастасия
4.8
87 отзывов
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
700 за 1 человека
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
Аделина
5
140 отзывов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
45004 050 за 1-10 чел.
По Васильевскому с островитянином
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Илья
4.7
40 отзывов
По Васильевскому с островитянином
Заглянуть в скрытые переулки и парадные, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
880 за 1 человека
Северные острова, каналы и развод мостов
2 часа 45 минут
⛴ На теплоходе
Групповая
Светлана
4.2
43 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Маршрут, охватывающий практически все водные пути Санкт-Петербурга, каналы
1 600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ