На небольшой территории Васильевского острова Петр I мечтал воплотить свой самый масштабный градостроительный эксперимент – устройство новой столицы. Здесь, на Васильевском острове, должен был находиться центр города.

На экскурсии вы прогуляетесь по одной из самых старых петербургских улиц, расположенных между 6-ой и 7-ой линиями. Часть улицы является пешеходной, поэтому прогулка от метро до набережной Невы вдоль лиственничной аллеи станет особенно приятной.

Вы познакомитесь с первыми в истории России типовыми домами. Вы узнаете, как выглядит типичный петербургский двор конца XIX и заброшенные исторические здания в парадной части города. И, конечно, вы услышите историю острова, то, каким его задумывал Петр I и что из этого вышло.

Вдоль маршрута предусмотрены остановки в локальных гастрономических точках, которые любят посещать жители Васильевского острова. Здесь вы сможете согреться, выпить и поесть. Приятной прогулки!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).