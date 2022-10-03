Санкт-Петербург можно исследовать, гуляя по городу или посещая музеи. Всего за 319 лет Петербургу удалось стать местом концентрации главных достопримечательностей страны. Здесь невозможно заскучать.

Самое сложное — выбрать, что посетить в первую очередь. Погулять по Летнему саду или подняться на колоннаду Исаакиевского собора, пройтись по Невскому проспекту или осмотреть шедевры Русского музея? Может быть, прокатиться на катере по каналу Грибоедова? Или всё же выпить чашечку кофе в Елисеевском? А на сладкое — городские легенды и культовые места.

Адиоэкскурсия-квест по центру города начнётся на стрелке Васильевского острова, откуда вы полюбуетесь Невой и роскошным видом на Петропавловскую крепость и Зимний дворец.

Затем по Дворцовому мосту вы перейдёте на другой берег Невы, где сосредоточены исторические памятники. Вы прогуляетесь по Невскому проспекту и услышите истории жизни известных деятелей, которые пробивали себе путь в столице Российской империи.

Далее вы осмотрите ключевые мосты Петербурга и узнаете, почему они бывают разноцветными.

Вы пройдёте по лабиринтам дворов-колодцев и побываете в местах, скрытых от глаз туристов.

Познакомиться поближе с городом вам помогут вопросы квеста. Сколько островов в городе? Когда в воздухе пахнет огурцами? Где находится мост-невидимка? Любое место на карте способно удивить или рассмешить.

Приготовьтесь открыть для себя исторический центр Петербурга во всей красе!

Как проходит аудиоэкскурсия: