Свидание с Петербургом: аудиоэкскурсия-квест по центру города

Свидание с Петербургом

Свидание с Петербургом: аудиоэкскурсия-квест по центру города
Свидание с Петербургом: аудиоэкскурсия-квест по центру города
Свидание с Петербургом: аудиоэкскурсия-квест по центру города
Свидание с Петербургом: аудиоэкскурсия-квест по центру города

Что вас ожидает 🤩

  • Эрмитаж
  • Дворцовая площадь
  • Певческий мост
  • Зеленый Мост
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Исаакиевская площадь
  • Синий Мост
  • Красный мост
  • Гостиный двор
  • Михайловский сад
  • Марсово поле
  • Троицкий мост
  • Чижик-пыжик
  • Михайловский замок
  • Аничков мост
  • Казанский кафедральный собор
  • Русский музей
  • Михайловский дворец
  • Дом торгового товарищества Братья Елисеевы
  • Ротонда
  • Пышечная
  • Адмиралтейство
  • Александровский Сад
  • Банковский Мост
  • Площадь Искусств
  • Летний дворец Петра Первого
  • Летний сад
  • Площадь Островского
  • Михайловский театр
  • Дом с башнями (Дом Розенштейна-Белогруда)
  • Спас на Крови
  • Апраксин двор
  • Пять углов
  • Здание Главного штаба
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовый мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Санкт-Петербург можно исследовать, гуляя по городу или посещая музеи. Всего за 319 лет Петербургу удалось стать местом концентрации главных достопримечательностей страны. Здесь невозможно заскучать.
Самое сложное — выбрать, что посетить в первую очередь. Погулять по Летнему саду или подняться на колоннаду Исаакиевского собора, пройтись по Невскому проспекту или осмотреть шедевры Русского музея? Может быть, прокатиться на катере по каналу Грибоедова? Или всё же выпить чашечку кофе в Елисеевском? А на сладкое — городские легенды и культовые места.
Адиоэкскурсия-квест по центру города начнётся на стрелке Васильевского острова, откуда вы полюбуетесь Невой и роскошным видом на Петропавловскую крепость и Зимний дворец.
Затем по Дворцовому мосту вы перейдёте на другой берег Невы, где сосредоточены исторические памятники. Вы прогуляетесь по Невскому проспекту и услышите истории жизни известных деятелей, которые пробивали себе путь в столице Российской империи.
Далее вы осмотрите ключевые мосты Петербурга и узнаете, почему они бывают разноцветными.
Вы пройдёте по лабиринтам дворов-колодцев и побываете в местах, скрытых от глаз туристов.
Познакомиться поближе с городом вам помогут вопросы квеста. Сколько островов в городе? Когда в воздухе пахнет огурцами? Где находится мост-невидимка? Любое место на карте способно удивить или рассмешить.
Приготовьтесь открыть для себя исторический центр Петербурга во всей красе!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Спланированный маршрут по Петербургу с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации мест, которые стоит посетить после прохождения аудиоэкскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — пожалуйста, возьмите свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Биржевая площадь
Завершение: Дом Дернова (Таврическая улица, 35)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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