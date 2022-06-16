За три века Невский проспект стал своеобразным конспектом всего Петербурга. Если у вас всего два часа, чтобы познакомиться с городом, достаточно пройти пешком по этой магистрали и дома сами расскажут, как рос этот удивительный город и чем жили в разное время его обитатели.

Маршрут этой экскурсии несколько необычен, поскольку идет навстречу нумерации домов. Кроме того, отправная точка нашего маршрута — это практически середина Невского проспекта.

Вам предстоит пройти 2,5 километра по наиболее интересной части проспекта от площади Восстания до Адмиралтейства, чей золоченый шпиль замыкает перспективу.

Во время прогулки вы узнаете, как застраивался Невский проспект и где в XIX веке проходила граница города.

Вы полюбуетесь витринами Магазина купцов Елисеевых и декором Дома Зингера. Вам предстоит познакомиться с историями бизнесменов, которые пробивали себе путь в столице Российской империи.

Затем вы погрузитесь в религиозную жизнь проспекта и увидите знаменитый Казанский собор, Спас на Крови, Армянскую церковь и костел Святой Екатерины.

Вы узнаете, зачем Петербургу цветные мосты, где находилась первая телефонная станция и как в храме можно расположить бассейн.

Приглашаем вас прочесть этот занимательный конспект — Невский проспект!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).