Невский проспект за 2 часа: аудиоэкскурсия по главной магистрали Петербурга

Невский проспект за 2 часа

Невский проспект за 2 часа: аудиоэкскурсия по главной магистрали Петербурга
Невский проспект за 2 часа: аудиоэкскурсия по главной магистрали Петербурга
Невский проспект за 2 часа: аудиоэкскурсия по главной магистрали Петербурга
Невский проспект за 2 часа: аудиоэкскурсия по главной магистрали Петербурга
Невский проспект за 2 часа: аудиоэкскурсия по главной магистрали Петербурга
Невский проспект за 2 часа: аудиоэкскурсия по главной магистрали Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Зингера
  • Московский вокзал
  • Армянская церковь
  • Адмиралтейство
  • Зеленый мост
  • Старейшая пышечная Петербурга
  • Казанский собор
За три века Невский проспект стал своеобразным конспектом всего Петербурга. Если у вас всего два часа, чтобы познакомиться с городом, достаточно пройти пешком по этой магистрали и дома сами расскажут, как рос этот удивительный город и чем жили в разное время его обитатели.
Маршрут этой экскурсии несколько необычен, поскольку идет навстречу нумерации домов. Кроме того, отправная точка нашего маршрута — это практически середина Невского проспекта.
Вам предстоит пройти 2,5 километра по наиболее интересной части проспекта от площади Восстания до Адмиралтейства, чей золоченый шпиль замыкает перспективу.
Во время прогулки вы узнаете, как застраивался Невский проспект и где в XIX веке проходила граница города.
Вы полюбуетесь витринами Магазина купцов Елисеевых и декором Дома Зингера. Вам предстоит познакомиться с историями бизнесменов, которые пробивали себе путь в столице Российской империи.
Затем вы погрузитесь в религиозную жизнь проспекта и увидите знаменитый Казанский собор, Спас на Крови, Армянскую церковь и костел Святой Екатерины.
Вы узнаете, зачем Петербургу цветные мосты, где находилась первая телефонная станция и как в храме можно расположить бассейн.
Приглашаем вас прочесть этот занимательный конспект — Невский проспект!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации мест, где можно попробовать самые петербургские десерты
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 85
Завершение: Адмиралтейский проезд, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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