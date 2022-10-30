Десять жизней доходного дома: аудиоэкскурсия по Васильевскому острову

Десять жизней доходного дома

Десять жизней доходного дома: аудиоэкскурсия по Васильевскому острову
Десять жизней доходного дома: аудиоэкскурсия по Васильевскому острову
Десять жизней доходного дома: аудиоэкскурсия по Васильевскому острову
Десять жизней доходного дома: аудиоэкскурсия по Васильевскому острову
Десять жизней доходного дома: аудиоэкскурсия по Васильевскому острову
Десять жизней доходного дома: аудиоэкскурсия по Васильевскому острову

Что вас ожидает 🤩

  • Доходный дом Форостовского
  • Доходный дом Еремеевой
  • Самый старый доходный дом Петербурга
  • Доходный дом Кенига
  • Каретники и витражи Дома рабочих
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Петербург — город, который на протяжении двухсот лет был столицей Российской империи. Но, помимо великолепных дворцов, стоит обратить внимание и на старинные дома простых жителей. Именно здесь вы узнаете, как события прошлого влияли на архитектурную моду и образ жизни петербуржцев из прошлого.
Маршрут аудиоэкскурсии начнётся в самом центре Васильевского острова, у старинного особняка Троекурова на 6-й линии, а завершится в тихом Благовещенском саду.
За два часа прогулки по 4-й и 5-й линиям вы осмотрите одни из лучших зданий-образцов стилей барокко, классицизма, эклектики, модерна, неоклассицизма и необарокко. Вы также заглянете в несколько дворов-колодцев, которые сохранили яркий колорит типичной петербургской планировки.
На аудиоэкскурсии вы сможете найти приметы старого Петербурга, которые не затерялись в потоке городской жизни даже спустя столетия. Так, вы увидите двери в дворницкие и ворота бывших каретников и узнаете подробнее о быте простых жителей бывшей столицы.
Пешеходная экскурсия позволит вам перенестись в то далёкое прошлое, когда петербуржцы не решались на покупку собственного жилья, а проводили жизнь в бесконечных переездах по съёмным квартирам. Почему жители города пользовались водопроводом, но не сливной канализацией? Почему фешенебельные квартиры стоили рубль, в то время как за ночлежку приходилось отдавать пять? Узнайте ответы на эти вопросы и даже больше, отправившись с аудиогидом на прогулку по линиям Васильевского острова.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Васильевскому острову с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации дворов и кафе, которые стоит посетить после экскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Особняк Троекурова - 6-я линия В.О. , 13
Завершение: Благовещенский сад
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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