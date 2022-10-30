Петербург — город, который на протяжении двухсот лет был столицей Российской империи. Но, помимо великолепных дворцов, стоит обратить внимание и на старинные дома простых жителей. Именно здесь вы узнаете, как события прошлого влияли на архитектурную моду и образ жизни петербуржцев из прошлого.

Маршрут аудиоэкскурсии начнётся в самом центре Васильевского острова, у старинного особняка Троекурова на 6-й линии, а завершится в тихом Благовещенском саду.

За два часа прогулки по 4-й и 5-й линиям вы осмотрите одни из лучших зданий-образцов стилей барокко, классицизма, эклектики, модерна, неоклассицизма и необарокко. Вы также заглянете в несколько дворов-колодцев, которые сохранили яркий колорит типичной петербургской планировки.

На аудиоэкскурсии вы сможете найти приметы старого Петербурга, которые не затерялись в потоке городской жизни даже спустя столетия. Так, вы увидите двери в дворницкие и ворота бывших каретников и узнаете подробнее о быте простых жителей бывшей столицы.

Пешеходная экскурсия позволит вам перенестись в то далёкое прошлое, когда петербуржцы не решались на покупку собственного жилья, а проводили жизнь в бесконечных переездах по съёмным квартирам. Почему жители города пользовались водопроводом, но не сливной канализацией? Почему фешенебельные квартиры стоили рубль, в то время как за ночлежку приходилось отдавать пять? Узнайте ответы на эти вопросы и даже больше, отправившись с аудиогидом на прогулку по линиям Васильевского острова.

Как проходит аудиоэкскурсия: