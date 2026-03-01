Увидеть главное на набережных Санкт-Петербурга за 35 минут — это возможно! Экспресс-формат прогулки на катере позволит вам не только насладиться видами Петроградской стороны и акватории Невы, но и очутиться на другом берегу — в центре Санкт-Петербурга.
Описание экскурсии
Маршрут: Карповка — Большая Невка — Нева — Фонтанка
Катер отправится от реки Карповки на Петроградской стороне. Пройдя мимо Ботанического сада, вы окажетесь на реке Большая Невка, где увидите вблизи крейсер «Аврора». Пройдёте в центральную акваторию Невы и полюбуетесь её парадными видами.
По каналу реки Фонтанки катер дойдёт до точки завершения прогулки. По пути вы рассмотрите исторические достопримечательности — Летний сад, Шереметьевский дворец, Михайловский замок и многое другое.
Организационные детали
- Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах: удобные кожаные диваны, пледы и тент в случае непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности
- Можно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности в переписке
- На борту работает аудиогид
- С вами будет капитан из нашей команды
Детали поездки:
- На причале посадки рекомендуется быть за 10-15 минут до отправления судна
- Допускается незначительная задержка по времени отправления
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения. Нельзя проносить еду и напитки
- Билеты не привязаны к местам — рассадка на борту судна свободная
- На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление бесплатного билета по наличию мест
- Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|750 ₽
|Дети 4-12 лет
|550 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|650 ₽
|Школьники
|650 ₽
|Студенты
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной реки Карповки
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:45
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я профессиональный гид из Санкт-Петербурга. Работа моей команды — организовывать увлекательные водные экскурсии по рекам и каналам нашего прекрасного города. С любовью и вниманием мы рассказываем гостям Петербурга и местным жителям истории о его богатом прошлом, оживляя для них архитектурные шедевры и раскрывая тайны невских вод.
Похожие экскурсии на «От Петроградки до Фонтанки на водном такси»
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
25 апр в 08:30
26 апр в 08:30
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
1 мая в 00:30
2 мая в 00:30
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
От Фонтанки до Петроградки на водном такси
Мини-путешествие по рекам и каналам Петербурга
Начало: У набережной реки Фонтанки, 71
Расписание: в будние дни в 11:45 и 18:45, в субботу и воскресенье в 12:45
713 ₽
750 ₽ за человека