Увидеть главное на набережных Санкт-Петербурга за 35 минут — это возможно! Экспресс-формат прогулки на катере позволит вам не только насладиться видами Петроградской стороны и акватории Невы, но и очутиться на другом берегу — в центре Санкт-Петербурга.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Маршрут: Карповка — Большая Невка — Нева — Фонтанка

Катер отправится от реки Карповки на Петроградской стороне. Пройдя мимо Ботанического сада, вы окажетесь на реке Большая Невка, где увидите вблизи крейсер «Аврора». Пройдёте в центральную акваторию Невы и полюбуетесь её парадными видами.

По каналу реки Фонтанки катер дойдёт до точки завершения прогулки. По пути вы рассмотрите исторические достопримечательности — Летний сад, Шереметьевский дворец, Михайловский замок и многое другое.

Организационные детали

Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах: удобные кожаные диваны, пледы и тент в случае непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности

Можно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности в переписке

На борту работает аудиогид

С вами будет капитан из нашей команды

Детали поездки: