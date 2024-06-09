Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга

Хотите полюбоваться видами Петербурга с воды? Наш маршрут проведет вас по рекам и каналам города и покажет самые яркие достопримечательности! Выбирайте программу по душе, устраивайтесь на уютном диване комфортабельного катера и приготовьтесь делать живописные снимки. Наш капитан обеспечит вам незабываемое путешествие!
5
1 отзыв
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59

Что вас ожидает:

  • Маршрут на 1 час:
  • Семимостье
  • Новая Голландия
  • Поцелуев мост
  • Юсуповский Дворец
  • Синий, Красный и Зеленый мост
  • Зимняя канавка
  • Трехколенный мост
  • Марсово поле
  • Михайловский сад
  • Инженерный замок
  • Цирк на Фонтанке
  • Строгановский Дворец
  • Дворец Белосельских - Белозерских
  • Аничков мост
  • Ломоносовский мост
  • Маршрут на 1,5 часа:
  • Зимний Дворец
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Крейсер Аврора
  • Маршрут на 2 часа:
  • Благовещенский мост
  • Биржевой мост
  • Медный всадник
  • Здание 12-ти коллегий
  • Военно-медицинская академия
  • Зимний дворец

Описание экскурсии

Прогулка на комфортабельном катере Фонтанка, Крюков канал, Мойка, парадная Нева… По всем этим рекам и каналам можно пройтись на нашем катере! В нем могут расположиться до шести человек — устраивайтесь на уютном диване, накиньте плед и наслаждайтесь видами достопримечательностей с воды. На ваш выбор — три увлекательных маршрута, которые откроют вам лучшие панорамы Петербурга: от знаменитых мостов до современной Новой Голландии и архитектурных жемчужин города.

Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот 8 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маршрут на 1 час:
  • Семимостье
  • Новая Голландия
  • Поцелуев мост
  • Юсуповский Дворец
  • Синий, Красный и Зеленый мост
  • Зимняя канавка
  • Трехколенный мост
  • Марсово поле
  • Михайловский сад
  • Инженерный замок
  • Цирк на Фонтанке
  • Строгановский Дворец
  • Дворец Белосельских - Белозерских
  • Аничков мост
  • Ломоносовский мост
  • Маршрут на 1,5 часа:
  • Зимний Дворец
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Крейсер Аврора
  • Маршрут на 2 часа:
  • Благовещенский мост
  • Биржевой мост
  • Медный всадник
  • Здание 12-ти коллегий
  • Военно-медицинская академия
  • Зимний дворец
Что включено
  • Прогулка на катере по рекам и каналам
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, дом 112
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • На катер запрещено проносить и употреблять во время прогулки следующие продукты:
  • Красное вино
  • Шоколад и изделия в которых присутствует шоколад
  • Виноградный сок и другие соки из темных ягод
  • Темные ягоды: черную смородину, вишню, чернику, голубику, ежевику и т. п
  • Слишком жирные продукты: копченую курицу и т. п
  • Запрещена обувь на остром каблуке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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