Хотите полюбоваться видами Петербурга с воды? Наш маршрут проведет вас по рекам и каналам города и покажет самые яркие достопримечательности! Выбирайте программу по душе, устраивайтесь на уютном диване комфортабельного катера и приготовьтесь делать живописные снимки. Наш капитан обеспечит вам незабываемое путешествие!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59
Что вас ожидает:
- Маршрут на 1 час:
- Семимостье
- Новая Голландия
- Поцелуев мост
- Юсуповский Дворец
- Синий, Красный и Зеленый мост
- Зимняя канавка
- Трехколенный мост
- Марсово поле
- Михайловский сад
- Инженерный замок
- Цирк на Фонтанке
- Строгановский Дворец
- Дворец Белосельских - Белозерских
- Аничков мост
- Ломоносовский мост
- Маршрут на 1,5 часа:
- Зимний Дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Крейсер Аврора
- Маршрут на 2 часа:
- Благовещенский мост
- Биржевой мост
- Медный всадник
- Здание 12-ти коллегий
- Военно-медицинская академия
- Зимний дворец
Описание экскурсии
Прогулка на комфортабельном катере Фонтанка, Крюков канал, Мойка, парадная Нева… По всем этим рекам и каналам можно пройтись на нашем катере! В нем могут расположиться до шести человек — устраивайтесь на уютном диване, накиньте плед и наслаждайтесь видами достопримечательностей с воды. На ваш выбор — три увлекательных маршрута, которые откроют вам лучшие панорамы Петербурга: от знаменитых мостов до современной Новой Голландии и архитектурных жемчужин города.
Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 8 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут на 1 час:
- Семимостье
- Новая Голландия
- Поцелуев мост
- Юсуповский Дворец
- Синий, Красный и Зеленый мост
- Зимняя канавка
- Трехколенный мост
- Марсово поле
- Михайловский сад
- Инженерный замок
- Цирк на Фонтанке
- Строгановский Дворец
- Дворец Белосельских - Белозерских
- Аничков мост
- Ломоносовский мост
- Маршрут на 1,5 часа:
- Зимний Дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Крейсер Аврора
- Маршрут на 2 часа:
- Благовещенский мост
- Биржевой мост
- Медный всадник
- Здание 12-ти коллегий
- Военно-медицинская академия
- Зимний дворец
Что включено
- Прогулка на катере по рекам и каналам
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, дом 112
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- На катер запрещено проносить и употреблять во время прогулки следующие продукты:
- Красное вино
- Шоколад и изделия в которых присутствует шоколад
- Виноградный сок и другие соки из темных ягод
- Темные ягоды: черную смородину, вишню, чернику, голубику, ежевику и т. п
- Слишком жирные продукты: копченую курицу и т. п
- Запрещена обувь на остром каблуке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
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